حمزة يونس.. من بطل إسرائيل في الملاكمة إلى فدائي يقاوم احتلالها!

عندما بدأت العصابات الصهيونية المسلحة شن غاراتها الإجرامية على القرى الفلسطينية، أثناء نكبة 1948، التي لم يكن أحد يعلم أنها ستصبح نكبة 1948، كان حمزة في السادسة من عمره.

قبلها كانت الحياة كأي حياة؛ بيت هادئ وسط المزرعة، تظلل ساحته أشجار التين واللوز والمشمش والجوز، وعلى بُعد أمتار قليلة، البركة التي كوّنتها المسقاة القريبة، التي تعلم فيها حمزة السباحة كسائر أطفال قريته في مرحلة الزغب الأول.

قبل اليوم الحزين الذي أتى فيه الدور على قريته "عارة"، كان حمزة يسمع عن الصهاينة وغاراتهم على القرى المجاورة، وكان أهل "عارة" يهبون لنجدتها والتصدي لهجمات العصابات، ثم يعودون للقرية ويقصون على أهلها ما رأوه، ومن حكاياتهم، تخيل حمزة الصهاينة في صورة كائنات مجهولة مخيفة بأنياب ومخالب، أشبه بالجن والغيلان.

مَن غيرهم كان ليهاجم قرى مسالمة ترعى وتزرع ويسبح أطفالها في البركة تحت ظلال أشجار التين والمشمش؟

انتهى كل شيء سريعا، في أيام مضت كالسنوات على حمزة وعائلته وقريته، وقبل أن يصل إلى عامه السابع، كان الجميع في فلسطين المحتلة قد أدرك أن ما كان يجري في قُراهم قد جرى في باقي القرى، وأن هجمات الغيلان طالت الكل، وأنها أصبحت، رسميا، نكبة 1948.

في هذه الأجواء، عاش حمزة طفلا من عرب 1948؛ العرب الذين بقوا في قراهم وبلداتهم بعد النكبة ورفضوا المغادرة، وأبقى عليهم الاحتلال للتدليل على تسامحه واستيعابه للآخر، وحملوا جوازات إسرائيلية، ولكنهم عُوملوا كمواطنين من الدرجة الثانية في أفضل التقديرات.

عاش حمزة تحت حكم العصابات الصهيونية الذين أصبحوا لاحقا ضباطا في جيش الاحتلال وقيادته العسكرية، وعندما كان بن غوريون يعلن عن قيام دولة إسرائيل، كان في الوقت ذاته يتخذ قرارا ضمنيا بأن يقضي حمزة الصغير طفولته في العمل لدى من اغتصبوا أرض أسرته في المستوطنات القريبة، يقطف الثمار ويجمع الخضار. مواطن، ولكن ليس كأي مواطن.

كانت تلك بداية احتكاك حمزة بأبناء الصهاينة في المستوطنات، ولأنهم بدوا كأي أطفال، قادته غريزته وفطرته الهادئة المسالمة إلى اتخاذ بعضهم أصدقاء، ولكن لأنهم لم يكونوا كأي أطفال، فلم تتمكن الصداقة الطفولية البريئة من شفاء النزعة العنصرية التي زرعتها فيهم الصهيونية تجاه العرب من أمثال حمزة.

رغم ذلك، تمكن حمزة من التكيف مع تلك العلاقات المسمومة، لا لسبب إلا كون هؤلاء الأطفال أفضل من "المخابيل" الذين يعيثون فسادا في الشوارع كل يوم، وما إن يختلفوا مع عربي حتى يصرخوا قائلين: "عربي! عربي!"، فيما أصبح لاحقا نداء رسميا للصهاينة المجاورين، ليتجمّعوا حوله ويوسعونه ركلا وضربا، وكان يكفيهم أن تسيل دماؤه على ملابسهم لكي تدينه الشرطة، لأنه "لوث" ثياب الصهيوني بدمائه العربية.

لماذا يُدان العربي لأنه "لوث" ثياب الصهيوني بدمه أثناء اعتداء الأخير؟ لأنه "غويم". هذه هي اللفظة العبرية التي يستخدمها الصهاينة لوصف العرب.. لا.. لحظة.. "غويم" هو كل مَن هو غير صهيوني، حتى لو كان أميركيا أبيضَ يشجع "اليانكيز" ويأكل البرغر ويكره المهاجرين واسمه "ديفيد". ما دام لا يعتنق الصهيونية عقيدة، فهو "غويم".

في بث حي له على "يوتيوب"، سكوت ريتر، الضابط الأميركي السابق في "المارينز"، ومفتش الأسلحة السابق لدى الأمم المتحدة، الذي تدرب وخاض العمليات والمعارك رفقة جيش الاحتلال الصهيوني، وتحول في السنوات الأخيرة إلى انتقاد إسرائيل، أكد أن تلك اللفظة عادت للانتشار بقوة في السنوات الأخيرة، تحت سيطرة حكومة نتنياهو، بل وسادت عقب عملية السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وهي تعني ببساطة: "الأغيار"، أي العِرق الأقل، الأدنى، الأحقر.

في الواقع، أحد المستشارين والضباط السابقين في جيش الاحتلال، "يائير انسباخر"، نشر منذ أيام تغريدة طويلة على حسابه الشخصي على "إكس" (تويتر سابقا) بدأها بتوجيه كلامه إلى "الأغيار" حول العالم، داعيا إياهم للوقوف مع "أبناء الرب" في معركتهم المقدسة، أو الاستعداد لـ"الجحيم".

A message to all the gentiles in the world:

This war, is the war of the redemption,

you have to choose now.

it doesn't matter if you are Christians, Muslims or Hindu, you still have a choice.

Are you on the side of G-d almighty who created Earth and choose the Jewish people…

— יאיר אנסבכר (@AnsbacherYair) November 10, 2023