الرياضة الفلسطينية.. كابوس إسرائيلي و100 عام من المقاومة!

أيُّ عاقل قد يفكّر في الحديث عن الرياضة في وقت كهذا؟ هو سؤال منطقي قد يخطر في ذهنك، فهناك مدينة كاملة يقطن بها ما يزيد على مليونَيْ إنسان تُقصف يوميا بلا رحمة، وبلا توقف، ويُمنع عن أهلها المياه والكهرباء والطاقة، وكل ما له علاقة بسُبل العيش الآدمي، وتتعرض للتطهير العِرقي والإبادة الجماعية، للدرجة التي تستدعي استخدام عربات الآيس كريم لتحميل الجثث، بعد امتلاء المشارح عن آخرها بالقتلى (1).

لربما يكون الحديث عن الرياضة في الوقت الراهن من توافه الأمور التي لا بد من الترفّع عنها، من أجل تسليط الاهتمام على جرائم الاحتلال التي لا تنتهي. ولأجل ذلك تحديدا، نحن هنا، إذ إن الرياضة بالنسبة للفلسطيني لم تكن يوما من توافه الأمور، حيث حضرت الرياضة دائما بوصفها إحدى أذرع المقاومة الشعبية، التي سعى الاحتلال لعرقلتها وطمسها بكل السبل. فهي تهديد لكل ما بناه أو ما قد يبنيه، تماما كما لم يرَ سلاح الكلمة إلا بالعين ذاتها، محاولا بشتى الطرق تقييد الأفواه ودفن السردية الفلسطينية.

نحن نتحدث عن كيان مُحتل قرر المسؤول الأبرز فيه، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن يعقد اجتماعا مع إيلون ماسك، مالك شركة "إكس" (X) – تويتر سابقا، ليطلب منه أن يكون حازما أكثر مع المحتوى "المُعادي للسامية والمحرِّض على الكراهية". نعم، لهذه الدرجة تهتم إسرائيل بما قد نراه أحيانا من "توافه الأمور"، وللمفارقة، أتى اجتماع نتنياهو مع إيلون ماسك قبل أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، أي قبل حتى أن يأتي اليوم الذي يصبح فيه "إكس" (X) صوتا لكل الفارّين من قيود "ميتا" (Meta) وتحيُّزاتها الواضحة. هذا ما تفعله إسرائيل وأجهزتها الأمنية مع ما يقول عنه البعض "مجرّد كلمة"، فما بالك بما قد تفعله مع الرياضة؛ ذلك الشيء القادر على بث الوطنية، وتحريك مشاعر الناس. (2) (3) (4) (5).

أما عن بث الوطنية، فهو ليس رأينا، بل رأي العديد من علماء الاجتماع الرياضي، كما أتى على لسان الزعيم جنوب الأفريقي الراحل نيلسون مانديلا، بعد فوز جنوب أفريقيا ببطولة العالم للرجبي عام 1995. والآن، حان الوقت للحديث عن التاريخ الأسود لدولة الاحتلال مع الرياضة الفلسطينية، لكن قبل ذلك، دعنا نقصّ عليك قصة قصيرة (3).

قبل 55 عاما، وبالتحديد في أكتوبر/تشرين الأول عام 1968، حدثت إحدى أكثر اللحظات الأيقونية في تاريخ الأولمبياد وربما في تاريخ الرياضة؛ فبعد انتهاء سباق الـ200 متر، الذي تفوَّق فيه العدّاءان الأميركيان تومي سميث وجون كارلوس وحصلا على المركز الأول والثالث على الترتيب، وقف اللاعبان على منصة التتويج لاستلام الميداليات، وما إن دوى صوت النشيد الوطني الأميركي في مسامع الحضور، صمت كلٌّ من سميث وكارلوس ولم يتلفّظا بأي كلمة (6).

