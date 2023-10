ليفورنو ولاتسيو وبلباو وباريس.. جماهير سيلتيك ليست وحدها مَن يناصر الحق الفلسطيني!

إن كنت تقرأ ما يُكتب هنا عادة، فأنت تعلم أننا كثيرا ما نستخدم الاقتباسات في افتتاحيات التقارير، وبالتالي ستدرك سريعا أن هذا هو الاقتباس الوحيد الذي كُتب لأجل مصدره، لا لأجل محتواه.

نعم، ما قرأته صحيح؛ هذا هو ميكائيل صافي، الذي يتحدث بإنجليزية بريطانية لا تشوبها شائبة، لقناة "غارديان" (Guardian) الرسمية على يوتيوب، إحدى أعرق وأشهر صحف إنجلترا والعالم، قائلا بوضوح إن إسرائيل كانت -وما زالت- تحتل أرض الفلسطينيين بطريقة "غير مشروعة" (2).

بالطبع هناك الكثير من الاستدراكات المشروعة بدورها على ما قاله صافي؛ أولها وأهمها على الإطلاق هو أن الكيان الصهيوني ليس "دولة تحتل أرض الفلسطينيين لأكثر من 50 عاما"، لأن هذا يفترض أن لهذا الكيان حقا في الوجود في تلك الأرض ابتداء، وبالتالي المسألة هنا ليست في وجوده، بل في احتلال أراضي جيرانه، بينما في الحقيقة وجوده ذاته أُقيم على اغتصاب هذه الأرض في المقام الأول. مجرد وجوده هو الدليل الأوضح على العدوان، وحتى لو لم تقع محاولات الاستيطان والاعتداء، التي لم تتوقف يوما.

رغم ذلك، يُعد هذا التقرير مدخلا مهما لفكرة محورية؛ نحن لسنا معزولين عن العالم، ولا العالم معزول عنّا، حتى لو شعرنا بغير ذلك نتيجة لسياسات التعتيم والتضييق والتكميم التي تتبعها منصات التواصل ومحركات البحث.

قبل أن ينشر صافي تقريره بشهر واحد، كانت جماهير بلباو ترفع أعلام فلسطين في المدرج الرئيس قبل انطلاق مباراة فريقها ضد بلد الوليد. السبب كان توصيل رسالتها إلى مهاجم بلد الوليد الصهيوني شون وايزمان، الذي أعلن تأييده -سابقا- للاعتداءات الصهيونية على قطاع غزة.

طبعا أنت تسمع عن هذا الأمر لأول مرة، وهو المقصود بالضبط؛ المصدر الوحيد هنا هو مقطع نشره حساب "ميدل إيست آي" (Middle East Eye) على تويتر، ويُظهر -بوضوح- أعلام فلسطين في مدرج "تريبونا نورتي" (Tribuna Norte) -المدرج الشمالي بالترجمة الحرفية- الذي يضم أكثر مشجعي بلباو حماسا (3).

Fans of the Athletic Bilbao football team have shown their support for Palestinians at a Spanish League match against Valladolid FC team, which has the Israeli player Shon Weissman, who announced his support for the Israeli aggression on Gaza last year. pic.twitter.com/sqWK8D7iPa

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) November 12, 2022