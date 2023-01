عقوبة يوفنتوس.. كيف تحول الدوري الإيطالي إلى مسرح للفضائح؟

أحيانا يبدو تاريخ الكرة الإيطالية وكأنه سيل مستمر من الفضائح وقضايا التلاعب تتخلله بعض مباريات كرة القدم. من بين الدوريات الخمس الكبرى، لم يُنتج أي بلد آخر هذا الكم من العناوين المثيرة عبر تاريخه؛ فضيحة "توتونيرو" في 1986، وهبوط جنوى في 2005 للتلاعب في النتائج، ثم "كالتشوبولي" بعدها بعام واحد، ثم التلاعب في النتائج مرة أخرى عام 2011 في قضية كان جيوسيبّي سنيوري، قائد لاتسيو السابق، على رأس متهميها، وفي 2015 يكرر كاتانيا فعلة جنوى نفسها ويهبط للدرجة الثالثة للسبب ذاته. القائمة طويلة فعلا، لذا اكتفينا بالعناوين من آخر 40 عاما فقط. (1) (2) (3) (4) (5)

بسهولة يمكنك ملاحظة أن وتيرة الكشف عن الفضائح تتسارع مع التقدم التكنولوجي، فبحساب القضية الحالية التي يحتل يوفنتوس صدارتها، فإن عدد الفضائح التي خرجت للنور في آخر عقد تساوي ضِعْف تلك التي اكتشفناها في العقد الذي سبقه.

بالطبع هذا يطرح سؤالا مهما بلا إجابة حقيقية: هل تُعبِّر غزارة القضايا والفضائح عن فساد الكرة الإيطالية بوصفها حالة شاذة متطرفة مقارنة بباقي بلاد أوروبا، أم أنها ببساطة تُعبِّر عن كفاءة القضاء الإيطالي مقارنة بنظرائه؟ بمعنى آخر؛ هل ما يحدث في إيطاليا هو ذاته ما يحدث في باقي أوروبا والفارق الوحيد هو درجة الكفاءة في التآمر؟

كما أسلفنا، هذا سؤال بلا إجابة، ببساطة لأن المرجعية غائبة هنا، وللمفارقة، كان غياب المرجعية هو السبب ذاته الذي دفع جيوسيبّي تشيني، مدعي الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، للنبش في ملفات يوفنتوس تحديدا.

بدأت القصة في مطلع العام الماضي، عندما قرر تشيني البحث في ملفات بعض الصفقات التي عُقدت في الدوري الإيطالي خلال السنوات الأخيرة، والمتورط فيها 11 ناديا و59 إداريا بهذه الأندية، فيما عُرف لاحقا بقضية "بلاس فالِنزي" (plusvalenze)، التي تُترجم حرفيا إلى القيمة المُضافة أو المُضخمة بالعربية. سبب التسمية مفهوم طبعا؛ هذه الصفقات، التي كان أغلبها يشمل تبادل لاعبين بين هذه الأندية، كانت قيمتها مبالغا فيها من وجهة نظر تشيني. (6)

🚨🇮🇹 Juventus have been given a 15 point DEDUCTION as a result of capital gain violations! pic.twitter.com/CLGxevHwWG

عموما، هذا أسلوب تتبعه الكثير من الأندية لسد ثغراتها المالية، وأشهر مثال على ذلك كان صفقة التبادل بين برشلونة ويوفنتوس التي انتقل بموجبها البرازيلي آرتور ميلو إلى الأخير مقابل البوسني ميرالِم بيانيتش و16 مليون يورو. هذا هو مختصر الصفقة، ولكن ما حدث فعليا أن برشلونة باع آرتور مقابل 76 مليون يورو في آخر أيام إغلاق السنة المالية لموازنة حساباته، ثم اشترى بيانيتش في افتتاح السنة المالية الجديدة مقابل 60 مليون يورو.

مشكلة تشيني هذه المرة كانت إيطالية بحتة، وكل الأصابع كانت تشير إلى نادٍ واحد يقود أوركسترا الصفقات الإيطالية المشبوهة، والحسبة بسيطة؛ يوفنتوس كان طرفا في نحو ثلثي هذه الصفقات (60%)، وبالتالي تحولت السيدة العجوز إلى المشتبه به رقم واحد في القضية. (7)

أجرى تشيني تحقيقاته وجمع ما أمكنه من أدلة ثم تقدم بها للمحكمة الإيطالية، وفي إبريل/نيسان 2021، حكمت المحكمة ببراءة المتهمين لعدم كفاية الأدلة. السبب الرئيس للبراءة كان غياب المرجعية لتحديد الأسعار "المناسبة" لعقود هؤلاء اللاعبين، ولا أدل على ذلك سوى استعانة تشيني بموقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الألماني للتدليل على تضخم الأسعار، وهو موقع يقدم قيما تقريبية للاعبين بناء على عدة عوامل بعضها موضوعي وبعضها لا أساس له، وليس معتَمدا من أي جهة كروية رسمية أو حاكمة. (7) (8)

خسر تشيني قضيته، ثم استأنف، ثم خسر الاستئناف، وحينها ظن الجميع أن القضية قد دُفنت للأبد، ولكن بعدها نشأ تحقيق جديد مستقل قاده المدعي العام في تورينو، هدفه مراجعة حسابات يوفنتوس المالية في السنوات الثلاث الماضية، فيما عُرف بـ"قضية بريزما" (Prisma Case)، وحينها طلب تشيني من المحققين النظر في الأدلة التي جمعوها. (7)

The Serie A table with Juventus' 15-point deduction 😐 pic.twitter.com/SDIGG8K4ko

مرة أخرى، استخدم الإعلام والقضاء الإيطالي اسما مجازيا في "بريزما"، الذي يعني المنشور الزجاجي بالإيطالية؛ السطح الذي يمر عبره الضوء الأبيض الساطع ليتحلل إلى مكوناته اللونية ويكشف خباياه. المجاز حاضر دائما هنا.

المهم أن الأدلة الجديدة ساعدت تشيني على الذهاب إلى قضاة المحكمة مجددا بوثائق تُغريهم بفتح التحقيق مرة أخرى، وقد كان، وفي توصيته طالب تشيني المحكمة بخصم 9 نقاط من يوفنتوس في الموسم الحالي، ومعاقبة أندريا أنييلي، رئيس يوفنتوس السابق، بالإيقاف لـ16 شهرا، ومدير الكرة الحالي فيديريكو تشيروبيني بعشرة أشهر، وسلفه فابيو باراتيتشي، المدير الحالي لتوتنهام، بعشرين شهرا وعشرة أيام. (9)

لم تكتفِ المحكمة بتنفيذ توصيات تشيني، بل زادت الخصم النُّقطي ومُدد الإيقاف، فأصبح 15 نقطة وعامين لأنييلي و30 شهرا لباراتيتشي، ويسعى تشيني حاليا لمخاطبة يويفا وفيفا لتمديد إيقاف الأخير لنطاق دولي يشمل إنجلترا ولا يكتفي بالدوري الإيطالي.

المشكلة هنا أنه حتى تلك الصفقات التي لم تشهد تبادل لاعبين كانت مريبة بدورها، تخيل مثلا أنه بين موسمي 2018-2019 و2019-2020 تحصَّل يوفنتوس على 70 مليون يورو تقريبا من صفقات بيع كلٍّ من ريكاردو أورسوليني وستيفانو ستورارو وإيميل أوديرو ورولاندو ماندراغورا. لم تسمع عنهم من قبل؟ حسنا، هذا هو ما دفع تشيني للتحقيق ابتداء. (10)

ما زاد الطين بلّة أن هذا الرباعي بِيع إلى أندية معدمة أو تكاد، هي بولونيا وجنوى وسامبدوريا وأودينيزي على الترتيب. تخيل أن سامبدوريا يستطيع إنفاق 20 مليون يورو على حارس يوفنتوس الرابع مثلا، ثم تخيل أن هذا الحارس أصبح أغلى صفقات النادي في تاريخه كاملا بمجرد توقيعه. (11)

BREAKING: Chelsea are planning to buy the 15 points deducted from Juventus. pic.twitter.com/cyN5rKG8wq

هذا هو ما حدث مع ماندراغورا في أودينيزي وأورسوليني في بولونيا، وقبل التوقيع مع أندريا بينامونتي في الصيف قبل الماضي، كان ستورارو أيضا هو أغلى صفقة ضمها جنوى في تاريخه، أي إنه حتى بغض النظر عن صفقات التبادل، فالنمط كان واضحا؛ هناك أندية فقيرة تنفق مبالغ أكبر من استطاعتها للتوقيع مع اللاعبين الذين يرغب يوفنتوس في التخلص منهم، وكل هذا كان يتم أثناء وبعد ضم كريستيانو رونالدو من ريال مدريد مقابل رقم قياسي بلغ 117 مليون يورو، ذكرت بعض التقارير الصحفية آنذاك أن المدير الرياضي حينها، بيبي ماروتّا، كان معترضا عليه، وتسبَّب في استقالته ورحيله إلى إنتر. (12) (13) (14)

عند تلك اللحظة كانت الصورة قد اتضحت أمام تشيني؛ هو يفهم ما يحدث ولكنه لا يستطيع إثباته، ولذلك كان دور المدعي في قضية بريزما حاسما في قضيته. المشكلة أن كل ذلك تزامن مع تحقيقين آخرين لم يكن الوضع في يوفنتوس يحتملهما.

الأول تقوده "لجنة التحكيم المالي للأندية بالاتحاد الأوروبي" (Club Financial Control Body) التي يُشار إليها اختصارا بـ"CFCB"، وسببه أنها كانت وقَّعت اتفاقية تسوية مع عدد من الأندية منذ سنتين، من ضمنها يوفنتوس، تهدف إلى إعادة جدولة الديون القائمة لضمان استمرارها وتجنب إفلاسها. هذه التسوية أُعيد فتحها بعدما تجاوزت ديون يوفنتوس عن العام المالي الماضي ربع مليار يورو (250 مليون يورو) في رقم قياسي جديد بتاريخ الكرة الإيطالية، فقط هو رقم قياسي لن يحب أن يحتفظ به يوفنتوس في سجلاته. (8)

التحقيق الثاني يقوده -مفاجأة- جيوسيبّي تشيني نفسه، ولكنه ينظر في تفاصيل مالية مختلفة متعلقة بحركة تأجيل وترحيل الرواتب في يوفنتوس أثناء الجائحة، التي كشفت، طبقا للتحقيقات الأولية والتسريبات من مكالمات مراقبة لأعضاء إدارة يوفنتوس وعلى رأسهم أنييلي، أن الأخبار المعلنة آنذاك عن حجب رواتب 4 أشهر للاعبين لم تكن حقيقية. (7)

More on Serie A “Plusvalenze Gate” on capital gain violations.

▫️ Deduction of 15 points for Juventus, club can still appeal to CONI Guarantee College.

▫️ 2.5 years inhibition for Fabio Paratici, 2 years for Agnelli and Arrivabene, 8 months for Nedved, 1.4 years for Cherubini.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 20, 2023