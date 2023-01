بين إرث فينغر وطموح أرتيتا.. هل يفوز أرسنال بالبريميرليغ؟

قد يكون الربط بعيدا بعض الشيء، ولكن أرسنال الحالي يشبه ذلك الذي حلم به أرسين فينغر، لم يصل إلى تلك المجموعة الحالمة إلا بإرث فينغر، والاستثمار في تلك المبادئ التي أرساها الرجل كرويا وإداريا، التي ضمنت للفريق أن يصل إلى حقبة أرتيتا.

منذ آخر مرة تُوِّج فيها أرسنال بلقب البريميرليغ، وعلى مدار نحو 20 عاما، يُمثِّل مشهد الاقتراب من اللقب كابوسا لجماهير الفريق، لأنهم في كل مرة يقتربون من الحلم، تكون الاستفافة منه أشد ألما من ذي قبل، ليتحول مشهد الاقتراب من أي نجاح في المطلق إلى كارثة محتملة، تماما كما حدث بنهاية موسم 2022 بعد ضياع فرصة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. (1)(2)

ولكن هذه المرة تحديدا، تشعر أن الجزء الأكبر من جماهير أرسنال، ومن متابعي كرة القدم عموما، بدأوا يخرجون من ذلك السيناريو، مشجعو الفريق اللندني عادوا إلى الحلم مرة أخرى دون الخوف من مشهد الاستفاقة، ولم يعد ربط الغانرز بلقب البريميرليغ مثيرا للسخرية كما كان في السابق.

وبالطبع لم يتغير المشهد بين يوم وليلة، ولم يكن فقط اعتلاء أرسنال لصدارة الترتيب هو الدافع وراء ترشيح الفريق للقب، ولكن لأن المقدمات التي اعتاد النادي أن يقدمها تغيرت، كان من الطبيعي أن تتغير النتائج، في خيالنا على الأقل ونحن ننتظر ما سيُسفر عنه الواقع.

مع بداية الموسم الماضي، كان ميكيل أرتيتا أشجع رجل في العالم، بعد أن اضطر لمواجهة سيل النقد والسخرية الناتج عن بداية الموسم بثلاث هزائم، الجميع كان يتحدث عن أرسنال الذي لم يسجل أي هدف في شهر كامل، رغم أنه خاض 3 مباريات في البريميرليغ، وهو وضع لا يمكنك فيه الحديث عن أي تفاصيل، نظرا لأن الرغبة في السخرية ستنتصر داخلك حتما، خاصة إذا اعتدت التعامل الساخر مع كل ما يخص هذا النادي. (3)(4)

ولكن بعد تعديل المسار بانتصارين وبداية الإشادة بأرتيتا، خرج المدرب الإسباني ليتحدث بأشجع شيء من الممكن أن يقال، حين تكلم عن الفارق بين أرسنال بداية الموسم وأرسنال الحالي، ليفاجئ الجميع بأنه لا يوجد أي فارق على الإطلاق بين الفريق الخاسر لثلاث مباريات والفريق الفائز في مباراتين، فقط التوفيق حالف اللاعبين، بل إن الفريق قدَّم مردودا أفضل في بعض المباريات اللي خسرها، لكن النتيجة النهائية ظلمت الأفكار التي راهن عليها الرجل في بداية موسم جديد. (5)

واصل أرتيتا رهانه على الأفكار ذاتها، ومع التحسن التدريجي تصاعدت النتائج، وساعدت الحالة النفسية التي تولدها الانتصارات على استمرار النسق التصاعدي، لكن تفاصيل صغيرة أخرى حالت بين أرسنال وبين التأهل لدوري أبطال أوروبا في الجولات الأخيرة، حين خسروا البطاقة الأوروبية لصالح الجار اللدود توتنهام. (6)

كانت النهاية حزينة بالطبع، ولكن بدأ الموسم الجديد، ومعه استمرت صفقات أرسنال وطريقة إدارته ولعبه بالأفكار نفسها، فاستمرت الحالة النفسية للفريق في التحسن حتى تحول اللاعبون في عيون أنفسهم إلى أبطال، وبدأوا يحلمون بالنهاية السعيدة للقصة، ولأول مرة باتوا يرون النهاية السعيدة في خيالهم أكثر من مشهد الكابوس المعتاد، وأصبحت الأفكار نفسها التي سخر منها الجميع هي السبب في اقتراب الفريق من لقب تاريخي بعدها بأشهر فقط. (7)

Arteta moved his office at the start of the season away from the main reception at London Colney & into the heart of where the coaches & analysts are set up. The windows allow him to look out onto the training pitches & he is now closer to the players & staff. [ @sr_collings ] #afc pic.twitter.com/85CLVAcR8Y

كانت تلك البداية المخيبة للآمال نقطة تحوُّل لوضع أساس أكثر صلابة. منذ ذلك الحين قام أرتيتا بالعديد من التجارب حتى توصل إلى تركيبة هجومية جديدة. على الورق، كان التشكيل الأكثر شيوعا لأرسنال الموسم الماضي هو 4-2-3-1، وكان متوسط معدل التمريرات في جميع المباريات يجيب عن سؤال شائك حول إعاقة ألكسندر لاكازيت الذي يُعَدُّ أقل لاعبي الفريق تمريرا واستلاما للتمريرات للشكل الهجومي الذي يرغب فيه أرتيتا، وكيف يجب أن يوفر لاعب مثل غابرييل غيسوس في مركز 9 تآزرا مركزيا أكبر في الموسم المقبل، ولهذا السبب تحديدا قدم غيسوس إلى ملعب الإمارات. (8)

سياسة أرتيتا بدأت تتضح أكثر مع تلاحق المباريات، حيث اتخذ المدافعون الأربعة مواقع مختلفة عمّا كان يحدث في البداية. ومع تقدُّم المدافعين أكثر في الثلث الأخير، كان المحور الثنائي في خط الوسط مائلا، حيث يميل تشاكا للجانب الأيسر من وسط الملعب أكثر مما يفعل توماس بارتي على الجانب الأيمن.

مع التجارب والتغيرات التي تحول فيها مركز بن وايت إلى الظهير الأيمن، وتعدلت الأدوار التي يقوم بها الجناح ساكا على هذا الرواق، وإصابة غابرييل جيسوس، اضطر أرتيتا للبحث عن بدائل للأفكار التي بدأ بها الموسم، وكانت المفاجأة أن الفريق يتحسن، وتثبت أقدامه أكثر، ويتحول من فيل فوق الشجرة ينتظر سقوطه إلى عصفور يغرد هناك منفردا. (9)

ووفقا لما ذكره أحمد وليد في مقال لـ"ذي أثلتيك"، كان أحد أهم أسباب قوة المنظومة رغم تساقط بعض أفرادها هو تحسن منظومة الضغط العكسي لدى أرسنال، من خلال نظام 3 إلى 2 في حالة حيازة الكرة، مع تحرك أولكسندر زينتشينكو من الطرف إلى العمق وتحديدا إلى جانب توماس بارتي، حتى يقدم المساندة في حالة قطع الكرة، بحيث يكون أقرب لها من لاعبي وسط ملعب الخصم لوأد التحولات قبل بدايتها. (10)

