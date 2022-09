الرجل الذي رفض السلطة.. القصة العجيبة لرحيل توماس توخيل!

عندما قررنا الحديث عن رحيل توماس توخيل، وهو حديث متأخر نوعا، كان آخر شيء نتوقعه هو أن نخبرك بأن التصريح السابق لتود بويلي، المالك الأميركي الجديد لتشيلسي، صادق بنسبة 100%.

الصدق هو آخر شيء تتوقعه من التصريحات التي تعقب إقالة أي مدرب عموما، خاصة تلك الآتية من الإدارة التي أقالته، وبالذات عندما تُقال تلك التصريحات في مؤتمر تجاري عالمي يحضره الآلاف. عندما يقول توخيل مثلا إن "نفسيته مدمرة" بسبب رحيله عن تشيلسي فالصدق مفروغ منه. لا يوجد مدرب سينشر بيانا كهذا لو لم يكن صادقا. أما أن يكون الرجل الذي أقاله صادقا بدوره، فهذا هو الغريب في الأمر. (2)

تشيلسي نادٍ غريب عموما؛ في الأعوام التسعة عشر التي قضاها الروسي رومان أبراموفيتش مالكا للنادي، لم يحقق أي نادٍ إنجليزي آخر أكثر من 21 لقبا التي حققها البلوز، ولكن في الوقت ذاته، لم يشهد أي نادٍ آخر من كبار القارة 13 مدربا في الفترة ذاتها، عاد منهم اثنان لقيادة الفريق في وقت لاحق. (3)

Mourinho: "You think that's harsh, Thomas? I won 3 Premier Leagues, 3 league cups, an FA Cup and they sacked me twice" pic.twitter.com/rMhSsmhzDS

Tuchel: "No. I won 3 trophies, including the Champions League and they sacked me"

Allegri: "A few years ago Chelsea wanted me as manager. Good place to go?"

في أجواء كتلك، توقع الجميع أن القيادة الأميركية الجديدة ستجلب شيئا من الاستقرار ليستبدل ما أصبح يُعرف إعلاميا بسياسة "تغيير القمصان" في موقع المدرب، كناية عن سهولة الإطاحة بصاحب هذا الكرسي في تشيلسي، لذا عندما وقعت إقالة توخيل بعد 6 جولات فقط من البريميرليغ، وبعد سوق انتقالات قياسي شهد إنفاق الرقم الأعلى في تاريخ إنجلترا بـ289 مليون يورو في صيف واحد، كان من السهل تصنيف بويلي ضمن طائفة الأثرياء الأميركيين الذين لا يعلمون حرفا عن كرة القدم، وتقودهم الانفعالات اللحظية والعاطفة الهوجاء.

بالطبع كان لتصريحات الرجل دور في ذلك، فاعتبار أمثال كيفن دي بروينه ومحمد صلاح من منتجات أكاديمية تشيلسي كان خطأ مطبعيا فادحا، فالأول انضم من أندرلخت في سن 21 عاما، والثاني أتى من بازل وهو في الثانية والعشرين من عمره، وقبل أن يسارع الجميع لتصحيحه، كان بويلي يطلق تصريحه الأشهر عن أمله في إقامة مباراة لكل نجوم البريميرليغ بين الشمال والجنوب، على غرار مباراة "All Stars" بين الشرق والغرب في كرة السلة الأميركية، ليمنح الجميع سببا إضافيا للاعتقاد بأنه لا علاقة له بكرة القدم فعلا. (4) (5) (6)

بويلي قال إن إقامة مباراة النجوم في دوري السلة الأميركي جلبت عوائد تفوق 200 مليون دولار العام الماضي، وبأرباح شبيهة، يمكن للبريميرليغ أن يوسع الفارق المادي والتجاري -المتسع أساسا- بينه وبين باقي الدوريات الأوروبية. (1)

المشكلة أن هيكل الأندية الجماهيرية، والرياضة عموما، مختلف في إنجلترا عن نظيره في الولايات المتحدة، إذ لا يمكن لنادٍ مثل نيوكاسل مثلا أن ينتقل إلى مدينة أخرى، أو أن يعيد تسمية نفسه وعلامته التجارية، كما يحدث في أغلب الرياضات الأميركية، لأنه، ببساطة، سيفقد أغلب جمهوره حينها.

The Premier League discovered today a new comedian in Tod Boehly, who think Mo Salah and KDB came from Chelsea Academy, and think there should be an all stars game between "North" & "South" players.

Can't wait to see him hiring Jason Sudeikis to replicate his Ted Lasso success. pic.twitter.com/Xwem0OS5fW

