ناقد أم محلل أم مشجع.. من يجلس في استوديوهات مباريات كرة القدم؟

بعد مرور 5 جولات من موسم 2022-2023 من الدوري الإنجليزي الممتاز، كان أستون فيلا قد اكتفى بجمع 3 نقاط فقط، واضعا مستقبل مدربه "ستيفن جيرارد" على المحك. ورغم سوء الأداء والنتائج، فإن "جيمي كاراغر" كان لديه ما يكفي من الجرأة ليُعلِّق على وضع زميله السابق في ليفربول عبر مقالة بصحيفة "تليغراف" بعنوان: "تعيين أستون فيلا لستيفن جيرارد مقامرة، لكن عليهم الحفاظ على هدوئهم". (1)

كان قلب دفاع ليفربول الأسبق جريئا أكثر من اللازم في دعم صديقه، إذ أكَّد إدراك إدارة الفيلانز لأهمية التحرك سريعا للتعاقد معه من رينجرز الإسكتلندي، لأن الفرصة كانت ستضيع عليهم لصالح أحد منافسيهم في البريميرليغ إن تأخروا. وزاد من الشعر بيتا عندما قارن بين وضع "جيرارد" و"لامبارد"، إذ تتغنى جماهير إيفرتون باسم الأخير رغم سوء النتائج، في حين يكافح الأول للحصول على دعم جماهير أستون فيلا.

نشر "كاراغر" مقالته عبر حسابه على تويتر ليفاجئه أحد المتابعين بإعادة التغريد مع إرفاق صورة لعنوان خبر قديم بصحيفة "دايلي ميل"، يتهم فيه "كاراغر" زميلَيْه باستوديو سكاي سبورتس "غاري نيفيل" و"روي كين" باختلاق الأعذار لمدرب مانشستر يونايتد "أولي غونار سولشاير"، لأنهما زاملاه في الملعب! (2)

يمكنك أن تصف ما حدث باللفظ الذي يحلو لك، بل إن ما فعله "كاراغر" قد يُذكِّرك بأحد ضيوف الاستوديوهات ببلدك، الذي يُغيِّر كلامه تبعا لهواه، لكن الأكيد أن تلك المواقف تجعلنا نسأل السؤال نفسه في كل مرة؛ مَن يجلس في استوديوهات كرة القدم؟ هل هم نقاد أم محللون أم مشجعون أم أصدقاء أوفياء لزملائهم السابقين؟

Oh how the turn tables. https://t.co/GP8MA8HYto pic.twitter.com/2M43x4dK7A

للإجابة عن هذا السؤال، علينا أن نبدأ أولا برصد التطور الذي شهدته كرة القدم على المستوى الإعلامي. وهنا نحن لا نقصد جودة البث التلفزيوني، والتنوع المتاح أمامك بصفتك مُشاهِدا، لكن نقصد الآلية التي يعمل بها الإعلام الخاص باللعبة، إذ لم تعد التسعون دقيقة هي الهدف الذي ينتهي إليه المشاهد، بل صارت الهدف الذي يبدأ منه.

بمجرد أن تنتهي المباراة، تنطلق عملية إفراغ الشحنات العاطفية، إما بالتعبير عن رأيك راضيا أو ساخطا، وإما بالترصد لأي رأي مخالف، لتبدأ دائرة لا تنتهي من التعليقات والتعليق على التعليقات، لدرجة قد تصل بنا أحيانا إلى نسيان المباراة نفسها والانسياق نحو صراعات فرعية. لكن ما يهمنا الآن هو التركيز على أحد أهم محركات هذه الدائرة، وهم ضيوف القنوات التلفزيونية سواء بحديثهم في الاستوديو، أو عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

صار رواد الاستوديوهات جزءا مهما من الصناعة التي تحاول خلق أكبر كمية من القصص لكل مباراة (تسعين دقيقة)، والأدهى من ذلك أنهم -بعيدا عن آرائهم- صاروا مادة للمقالات الصحفية، فترى مقارنات بين استوديو "BT Sport" واستوديو "Sky Sports"، ومحاولات لرصد صعود شعبية المحلل (الناقد) "فلان" وهبوط شعبية الناقد "علان"، بل إن أجور بعضهم أصبحت معلنة للجماهير. (3)(4)(5)

في مقالة يعود تاريخها إلى عام 2021، رصد موقع "جول" العالمي عددا من أجور رواد الاستوديوهات التحليلية بإنجلترا. في "سكاي سبورتس"، يتقاضى غاري نيفيل وجيمي كاراغر ما يقرب من مليون باوند سنويا. في حين يحصل "غاري لينيكر" في "بي بي سي" على 1.35 مليون باوند، يليه "ألان شيرار" بـ395 ألف باوند. وكان الراتب الأكبر بين هؤلاء من نصيب أسطورة أرسنال "تيري هنري" بقيمة 4 ملايين جنيه إسترليني سنويا. (6)

😫 “Man United will struggle to win anything if Christian Eriksen and Bruno Fernandes play together consistently.”

❌ “You can’t have two midfielders in a three who aren’t defensively minded.”

Danny Murphy remains unconvinced by #MUFC’s midfield combination 🤔 pic.twitter.com/qUizOhViMr

