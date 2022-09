خوليس كوندي في برشلونة.. تأخرت فسبقت الجميع!

أمسية التاسع عشر من يونيو/ حزيران 2020، إشبيلية وبرشلونة يتعاركان على ملعب الأول، ليونيل ميسي على تنفيذ ركلة حرة مباشرة على حدود المنطقة عند الدقيقة 20، الكل يترقب من خلف الشاشات كيف سيضع البرغوث الكرة في الشباك، يلتقط الأرجنتيني أنفاسه، يأخذ قياساته بنظراته الحادة قبل أن يخطو نحو الكرة ليسدد في المرمى، لكنها لا تدخل!

ترك مدافع إشبيلية الحائط وتراجع سريعا لحماية الزاوية البعيدة عن الحارس لينجح بالفعل في إبعاد الكرة برأسه، خوليس كوندي قال لا، وتجرأ على منع ميسي من إحراز هدفه الشخصي رقم 700، وهدف التقدم لفريقه، لتنتهي المباراة بالتعادل الذي يعزز موقف إشبيلية في المشاركة بالمسابقات الأوروبية، ويضعف موقف برشلونة في السباق على لقب الدوري (1).

Lionel Messi nearly scores career goal No. 700, only to have Jules Kounde clear his free kick before it can hit the upper 90 👀

