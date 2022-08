كيف تُدافع فِرَق النخبة ضد التسديدات البعيدة؟ الإجابة: لا تُدافع!

دائما ما أردنا التسديد من بعيد حينما كُنا صغارا نلهو ونلعب، في مطاردتنا للكرة دائما ما أردنا الحصول عليها والتقدُّم باتجاه المرمى، ومن ثم إطلاق قذيفة مُدوية بعيدة حتى لو لم يكن ذلك قرارا سديدا، الشحن الذهني والعاطفي بعشرات وربما مئات اللقطات والصور الذهنية لتلك التسديدة وهي تُكلَّل بالنهاية السعيدة ربما لم يجعلنا نتخيَّل أي نهاية أخرى للتسديد بعيد المدى سوى في المرمى.

الحقيقة أن الأهداف بعيدة المدى سواء من اللعب المفتوح أو الكرات الثابتة دائما ما كانت مُمتعة وتتركنا بانطباع مختلف دونا عن غيرها بسبب وجود عُنصر المفاجأة وكسر حاجز المألوف، الأمر الذي ينتزع صرخاتك ويُجبرك أحيانا على القفز من كرسيك والإمساك برأسك، وذلك الرصيد العاطفي المتراكم تحديدا هو ما يترسَّخ في أذهاننا للدرجة التي لا تجعلنا نكل أو نمل من التجربة كلما وطأت أقدامنا الملاعب في ساعة لم الشمل، لكن هل كان الأمر مُجديا بالفعل طوال ذلك الوقت؟ أم أننا ما زلنا أسرى لانحيازاتنا العاطفية؟

بما أننا نتحدث عن التصويب بعيد المدى، فإن ذلك سيقودنا تلقائيا إلى البريميرليغ، الدوري الذي دائما ما كان مرتبطا بتلك الأهداف. وفقا لشبكة "سكاي سبورتس"، في موسم 2008-2009 كان مجموع تسديدات فِرَق الدوري الإنجليزي الممتاز من خارج الـ18 يتجاوز 5000 تسديدة، بينما ظل العدد ينخفض بوضوح بمرور الوقت حتى وصل إلى 3693 تسديدة بعد مرور عشر سنوات وتحديدا في موسم 2018-2019. (1)

ولمزيد من التفصيل، كان معدل التسديد من خارج المنطقة يفوق 13 تسديدة للمباراة الواحدة موسم 2008-2009، بينما أصبح في 2018-2019 أقل من 9 تسديدات. بات واضحا أن معدلات التصويب بعيد المدى تنخفض تدريجيا، ومن حق الجميع الآن أن يشعر بالأسى جراء ذكرياته المهدرة ومخزون الصور الذهنية الراسخ الذي يملؤنا بالحنين للماضي، حيث قذائف جيرارد ولامبارد!

بالنظر إلى قذائف جيرارد ولامبارد تحديدا، نخشى ألا يكون ذلك دقيقا أيضا، لأنك قد تتفاجأ عندما تعلم أن كلا اللاعبَيْن معا أحرز في البريميرليغ 12 ضربة حرة فقط. ووفقا لموقع "90Min"، فإن لامبارد أحرز 41 هدفا من خارج المنطقة بنسبة 23.16% من أهدافه، بينما أحرز جيرارد 33 هدفا بنسبة 27.5% من أهدافه. وللأسف لم نجد إحصائية تفصيلية لمقارنة عدد الأهداف بعدد المحاولات بعيدة المدى لنتعرَّف على نسبة التحويل. (2) (3)

لكن يمكن أن نأخذ مؤشرا آخر من الرقم الذي عرضه موقع "Squawka"، الذي يُشير إلى أن أكبر عدد من الأهداف سُجِّل من خارج الـ 18 كان 9 أهداف، والمُسجَّل باسم الويلزي جاريث بيل في موسم 2012-2013، يليه الثنائي مات لو تيسيير من ساوثهامبتون، وجيمي فلويد هاسلبانك من تشيلسي بـ 8 أهداف. لا لامبارد، ولا جيرارد، ولا حتى سكولز، لأنهم ببساطة موجودون فقط داخل مُخيِّلاتنا. (4)

Gareth Bale has scored more goals from outside the box in a single Premier League season (9) than any other player has ever managed.

That 2012-13 campaign really was obscene. pic.twitter.com/y7Ctq5AMXB

— Squawka (@Squawka) July 21, 2019