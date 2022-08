مهاجم الزمكان.. هل أهدر هاري كين مسيرته في توتنهام؟

من المدهش كيف يخدعنا الحاضر أحيانا دون أن ندري. أرسين فينغر قد يكون أكثر مَن عانى من هذه المشكلة طيلة مسيرته التدريبية؛ تقريبا لم تخرج موهبة واحدة كبرى في كرة القدم الأوروبية في الأعوام الأخيرة إلا وارتبطت باسم الرجل في مراهقتها. القصة دائما ما تدور حول محاولة فاشلة لضم هذا النجم أو ذاك عندما كان ناشئا مغمورا لا يعرفه أحد، والتحسُّر على ما كان يمكن أن يُقدِّمه لأرسنال لو انضم. (1)

أيضا، دائما ما تنتهي القصة بسبب مضحك يجعلها أشبه بالنكتة، فتسير الحكاية على نمط واحد كل مرة تقريبا؛ أرسنال كان قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع رونالدو، أو زلاتان، أو دروجبا، لكنه فشل لأن فنغر رفض دفع 100 ألف إضافية، أو لأن اللاعب لم يجد حذاء مناسبا قبل التدريب، أو لأن جهاز القلب قرأ نبضاته بشكل خاطئ في الاختبار الطبي، أو لأن ناديه أصرَّ على أن يتحمَّل أرسنال تكاليف المواصلات، أو لأن ابنة خالة عمته أنجبت ستة توائم واضطر للذهاب إلى المستشفى. المهم أن يكون سببا تافها يُحوِّل فينغر إلى أضحوكة في كل مرة.

الماضي غالبا ما يُلقي بظلاله على الحاضر، ولكن الحاضر كثيرا ما يعكس أضواءه على الماضي كذلك. هذا ما تكتشفه عندما تعود إلى مباراة كين الرسمية الأولى مع توتنهام. نكاد نُجزم ألا أحد من الـ32 ألفا و950 مشجعا الحاضرين في وايت هارت لين يومها توقَّع أنه سيصبح من هدافي البريميرليغ التاريخيين بما يزيد على 180 هدفا، وسيكون الإنجليزي الوحيد القادر على تهديد عرش آلان شيرر في صدارة الهدافين التاريخيين بـ260 هدفا. (2)

التاريخ هو الخامس والعشرين من أغسطس/آب 2011، والحدث هو لقاء الإياب في الجولة التمهيدية للدوري الأوروبي، بعد أن فاز توتنهام على هارتس الاسكتلندي بخماسية نظيفة في الذهاب، وأصبحت مباراة العودة مجرد تحصيل حاصل، كانت الظروف ملائمة للدفع بهاري إدوارد كين ذي الثمانية عشر عاما في التشكيل الأساسي.

أي نظرة متجردة موضوعية لما قدَّمه كين في المباراة لن تجد ما يبهر. اللقطة الأبرز كانت حصوله على ركلة جزاء، ثم إهدارها برعونة وسذاجة بالغتين؛ كين توقف في منتصف المسافة حتى علامة الجزاء، ثم نظر إلى يمين الحارس، ثم أكمل ركضه ليُسدِّد في الزاوية ذاتها، وكأنه كان يمنح الحارس فكرة سابقة عن مكان تسديدته. (3) (4)

هذه هي الطريقة ذاتها التي أهدر بها رونالدو ركلته في نهائي دوري أبطال 2008 قبلها بثلاث سنوات؛ كان الإحصائي والاقتصادي الإسباني، إيناسيو بلاسيوس هويرتا، قد أكَّد لمدربي تشيلسي، بعد دراسته لآلاف ركلات الجزاء، أن رونالدو سيُسدِّد على يمين الحارس لو توقف للحظة في منتصف المسافة، ببساطة لأن هذا يمنعه من الاندفاع بقوة كافية للتسديد في الزاوية المباشرة. التسديد في هذه الزاوية يحتاج إلى أرجحة الساق بقوة أكبر من المعتاد، لا تتوفر عندما لا يسبق التسديدة ركض سريع مكتمل، وقد كان ما توقَّعه هويرتا، وتمكَّن بيتر تشيك من التصدي لها بنجاح. (5)

رغم ذلك، مجرد مشاهدة ملخص للمسات كين في المباراة يخدعك؛ كل لقطة تُجبرك لا إراديا على استرجاع ما يشبهها من مسيرته اللاحقة، كل استلام سليم يُشعرك بأنه سيدور مُتخلِّصا من رقيبه، قبل أن يُطلق بينية ساحرة جهة سون ليُسجِّل، وكل تسديدة بعيدة تُذكِّرك بهدفه الأسطوري في أرسنال منذ بضعة مواسم، وكل فرصة تسجيل تُذكِّرك بالـ184 هدفا اللاحقة في مسيرته بالبريميرليغ. رغما عنك، ستشاهد أولى مباريات كين بعيون الحاضر المنحازة لأسطوريته، ورغما عنك، ستُقيِّمه باعتبار ما سيحدث لاحقا.

بين هذا وذاك 11 موسما تقريبا أو أكثر، ورغم ذلك، لم يَنجُ فينغر من النكتة المعتادة؛ كين لم يكن على وشك الانضمام إلى أرسنال، بل انضم بالفعل وعمره 8 سنوات، وتم تسريحه بعدها بموسم واحد، لأن ليام بريدي، مدير الأكاديمية الأسطوري الذي أخرج العديد من المواهب الشابة ما بين 1996-2014، رأى أن "وزن كين الزائد وبطئه" سيمنعانه من التحوُّل إلى لاعب كرة محترف مستقبلا. (3)

بالطبع من السهل السخرية من الرجل الآن بعد 184 هدفا في البريميرليغ. لو كان هذا منشورا على فيسبوك لعاد إليه الناس كل عام ليُذكِّروه بإخفاقه، ولكن الحقيقة أن وزن كين كان زائدا فعلا، وكان بطيئا فعلا، وكان قرار الرجل في هذه اللحظة، بالنظر إلى الظروف والسياق، منطقيا إلى حدٍّ ما، ولكن المنطق لا يصنع النكات. (3)

ربما كان ما يُلام عليه بريدي فعلا هو أنه لم يضع في اعتباره كمَّ الجهد الذي كان كين يبذله في التدريبات، ورغبته العارمة في تحسين نفسه وسد نواقصه، أي باختصار، ما رآه ألِكس لنغلثورب مدير أكاديمية توتنهام في الشاب اللندني الأشقر، وأشعره بأن كل هذا العمل لا بد أن يُنتج لاعبا جيدا، يمكن الاستعانة به في الفريق الأول أو حتى بيعه. (6)

