دي يونغ إلى مانشستر يونايتد.. هل يفرط برشلونة في مستقبله؟

بزغ نجمه في ملعب يوهان كرويف أرينا، وكما نعلم جميعا، يكون ذلك كافيا في بعض الأحيان للحصول على تأشيرة لعب كرة القدم في برشلونة، حيث ينتهي المطاف بالنسبة للهولنديين، أو يبدأ كما في حالة فرينكي دي يونغ. أراد فرينكي بشدة اللعب في برشلونة كما تخبرنا صديقته "ميكي"، إذ لا يُعتبر ذلك مجرد انتقال من ناد إلى آخر، ولكن تحقيقا لحلم طالما راوده بارتداء قميص ناديه المُفضل وخلافة أبطال طفولته(1).

عندما وقّع دي يونغ لبرشلونة، بكى بيب سيغورا -المدير الرياضي حينها- قبل أن يعانق بارتوميو، في لحظة ابتهج فيها أحفاد يوهان كرويف، إذ كان من المقرر أن يكون فرينكي القطعة المفقودة في خط وسط الفريق لقيادته للمستقبل، ويتمكن بها بارسا من وداع سيرجيو بوسكيتس مطمئنا بضمان تعويضه، لكن لسوء الحظ لم تجد تلك الرؤية طريقها إلى النور، على الأقل حتى الآن(2).

Hasan Cetinkaya (one of Frenkie de Jong's representatives): "Tough negotiations for de Jong? Those in Barcelona's sporting leadership were so relieved that the then sports manager Pep Segura began to cry as soon as the papers were written." [aftonbladet via goal] pic.twitter.com/BzwYaKo19w

— barcacentre (@barcacentre) September 30, 2019