جيسوس في أرسنال.. كيف يهدد صانع الفوضى صلاح وهالاند؟

هكذا تحدَّث ميكيل أرتيتا عن لاعبه الجديد غابرييل جيسوس بعد أول مبارياته الودية مع أرسنال بتلك الكلمات التي تبدو مناسبة تماما كوصف من مدرب لأحد مهاجميه، وعلى الأرجح لن يلفت انتباهك في تلك العبارة سوى أولها؛ فمن البديهي أن يُمثِّل المهاجم تهديدا وأن يقضي عليك بالكرة، ولكن هل يحمل تعبير "إنه يصنع الفوضى" القدر نفسه من البداهة من وجهة نظرك؟ (1)

في الحقيقة، تحتاج بعض الأشياء إلى الكثير من التفاصيل لتوضيحها، حتى وإن بدت شيئا ثانويا -أو تافها في رأي الكثيرين- مثل كرة القدم. وفي الحقيقة أيضا، يبدو انتقال غابرييل جيسوس إلى أرسنال واحدا من تلك الأشياء. لماذا؟ لأنه يصنع الفوضى، وأمورا أخرى.

في حال تصفَّحت مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان أرسنال رسميا تعاقده مع جيسوس، فستجد سيلا من السخرية بقدر سيل الحفاوة، أو ربما يتجاوزه. والسبب في ذلك أن الغانرز ارتبطوا بالعديد من المهاجمين في الأشهر الماضية، أسماء تمتلك معدلات تهديفية بإمكانها حل مشكلة الفقر التهديفي لفريق سجَّل 61 هدفا فقط في الموسم المنصرم. ولكن الأمر انتهى بالتعاقد مع غابرييل جيسوس كخامس أغلى صفقة في تاريخ النادي اللندني. (2)(3)

🚨✅ DONE DEAL: Gabriel #Jesus will be a new #Arsenal player. Total agreement reached with #ManCity for a figure of £45M. 🤝 #AFC

🩺✍️ Medicals and signature are expected next week. 🐓⚽ #Transfers #MCFC #Calciomercato https://t.co/hGJBZvMKEV pic.twitter.com/jldQglx5eE

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) June 26, 2022