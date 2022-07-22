ليساندرو مارتينيز.. جزاء أمستردام الذي بكى يوم انضمامه لأياكس

التاريخ هو الأول من يوليو 2019، والحدث هو انضمام ليساندرو مارتينيز إلى أياكس قادما من ديفينسا إي جوستيسيا الأرجنتيني مقابل 7 ملايين يورو. رقم ليس بالقليل لتنفقه على مدافع من نادٍ لم يسمع عنه أحد من قبل(1).

ديفينسا إي جوستيسيا -الدفاع والعدل بالإسبانية- هو غريم محلي لنادي نيويلز أولد بويز، النادي الذي لعب له مارادونا قبل بوكا جونيورز، والنادي الذي لعب له أيضا مارتينيز نفسه قبل أن يتخلى عنه لسبب لا يخلو من وجاهة؛ المدافع الذي يبلغ طوله 175 سم وهو في العشرين من عمره لا يستحق أن تضيع وقتك معه(2).

منتصف الليل في أمستردام

بعد انضمامه بأيام، حان موعد أول تدريب تحت قيادة تِن هاخ. المدرب الهولندي كان قد تعاقد مع مارتينيز لتعويض دي لِخت بعد رحيله ليوفنتوس في أعقاب موسم أياكس الناجح 2018-2019، ولكن لسبب ما، غالبا السبب ذاته الذي دفع نيويلز للتخلي عنه، قرر أنه سينافس نيكولاس تاليافيكو، الأرجنتيني الآخر، على مركز الظهير الأيسر.

يحكي كيفن فان نونين، مراسل شبكة يوروسبورت (Eurosport) في أمستردام، أن مشجعي أياكس ضحكوا على الفكرة في البداية؛ لم يتخيلوا مارتينيز ظهيرا قط، ناهيك بقدرته على إجلاس تاليافيكو على الدكة، واتضح لاحقا أنهم كانوا محقين، وبعد فترة من التجارب قرر تِن هاخ أن مارتينيز سينتقل إلى وسط الملعب رفقة ألفاريز لتعويض دي يونغ -الذي رحل لبرشلونة بدوره- في ثنائية المحور الجديدة(3).

"تعويض دي يونغ" ليس وصفا دقيقا لما حدث، لأن رحيل الهولندي الشاب، وفان دي بيك من بعده، أجبر تِن هاخ على تغيير الرسم التكتيكي للفريق بشكل عام، ثم تغيير أدوار ثنائية المحور، لأن خسارة ثنائي الوسط الأشقر أفقدت أياكس الكثير من سيولته بين الخطوط، وأجبرت لاعبيه على أدوار محددة أكثر جمودا، وإن ظلت سيولة وديناميكية الفريق بشكل عام على حالها.

في تلك الفترة، كان مارتينيز يقضي لياليه في البكاء بعد كل تدريب؛ الانتقال إلى العاصمة الهولندية كان يحمل ما يحمل من المتاعب، خاصة في التأقلم على الثقافة والطعام واللغة التي شكّلت حاجزا ضخما في البداية لأن مارتينيز لم يكن يعلم حرفا من الإنجليزية حتى، ولكن المشكلة الأكبر كانت التأقلم على كرة قدم أياكس أمستردام.

"الأسابيع القليلة الأولى كانت فظيعة، كل شيء كان مختلفا عما اعتدته في الأرجنتين؛ حدة اللعب، وقدر التحكم، وطريقة التمرير، وقراءة المباراة" ليساندرو مارتينيز في حوار مع صحيفة لا ناسيون الأرجنتينية في أغسطس 2020(2)

في الأرجنتين، كان مارتينيز يحب الاحتفاظ بالكرة طويلا رغم كونه مدافع قلب، وعندما أتى إلى أياكس ووجد اللاعبين يلمسون الكرة مرة أو مرتين على الأكثر قبل تمريرها، كانت مشكلة ضخمة بالنسبة إلى أسلوب لعبه، ليس فقط لأن هذا حرمه من امتلاك الكرة، ولكن أيضا لأنه أشعره بمدى تخلفه عن إيقاع المباريات والتدريبات الأسرع بكثير في هولندا.

جزّار في ساحة كرويف

سرعان ما تجاوز مارتينيز العقبات الأولى، وشعر بتحسن كبير في قدرته على مجاراة الفريق بعد فترة الإعداد، وفي خلال شهور قليلة من مشاركته أساسيا مع تِن هاخ، كانت جماهير أياكس تمنحه لقبه الأول في مسيرته؛ "الكارنيسيرو (El Carnicero)" أو "الجزّار" بلغته الأم(4).

جماهير أياكس هنا كانت تشير إلى حماسه الشديد وشغفه بالتدخلات الدفاعية، والذي دفع تِن هاخ للاعتماد عليه باعتباره مدافعا استباقيا، يخرج من تمركزه عادة ليحاول تكسير هجمات الخصم قبل اكتمالها، ومباغتة مهاجميه وأجنحته في وضعيات غير مريحة، أثناء استلام الكرة أو ترويضها أو حتى قبل ذلك، بينما يتأخر رفيقه جوريِن تِمبر عادة لتوفير التغطية الوقائية في حال فشل مارتينيز في مهمته.

يعود كيفن فان نونين ليؤكد أن مارتينيز نادرا ما يخسر التحاما دفاعيا، والأهم، نادرا ما يشعر بالألم أو يعبر عنه، ونادرا ما يُظهر إحباطه، بل يستمر في المحاولة دون يأس، شأنه شأن كثير من أبناء جلدته، أصحاب الدم الحار، الذين يتعاملون مع مباريات كرة القدم على أنها حرب لأجل البقاء(3).

طبقا لموقع "فوتبول رفرنس (Football Reference)" أو (FBREF)، والذي يحصل على بياناته من مؤسسة "ستاتسبومب (Statsbomb)" العالمية، والتي تقدم خدماتها لأمثال ليفربول ومانشستر سيتي، فإن عدد تدخلات مارتينيز ونسبة نجاحه فيها يضعه في الفئة الأفضل على الإطلاق بين مدافعي الدوريات الخمسة الكبرى(5).

في تقرير آخر طويل اشترك في إعداده "لوري وِتويل" و"آرت دو روشيه" و"مارك كاري" وآخرون عبر موقع "ذي أثلتيك (The Athletic)"(6)، تم الاستعانة بمؤشر "سمارتر سكاوت (Smarter Scout)" لقياس أداء اللاعبين الفردي في نواحي اللعبة المختلفة، وتقييمهم نسبة إلى أقرانهم في المركز نفسه، وبعد تعديل المعايير لما يناسب البريميرليغ، كان الجزّار الأرجنتيني في الفئة الأفضل (90 وأعلى) في أربعة من معايير الدفاع الرئيسية الخمسة:

استرجاع الكرة واعتراضها – Ball Recoveries & Interceptions = 99 تعطيل وإرباك تحركات الخصم – Disrupting Opposition Moves = 97 حدة الدفاع – Defending Intensity = 98 التأثير الدفاعي – Defending Impact = 78 كمية الثنائيات الهوائية – Aerial Duels Quantity = 96

الأولى، أي استرجاع الكرة واعتراضها، هي من ضمن مبادئ اللعب التي تعلمها مارتينيز في أياكس عبر المواسم الثلاثة الماضية، فكما هو معروف، لا يضغط أياكس لتكسير هجمات الخصم وحسب، بل لتحويل مرتداتهم إلى مرتدات عكسية، عن طريق استخلاص الكرة أو اعتراضها واستعادة الاستحواذ، ثم شن الهجمات المباغتة في أفضل وضعية ممكنة؛ بينما تتأهب عناصر الخصم للخروج تاركة مواقعها.

هذا هو بالضبط ما يجعل مارتينيز إضافة حقيقية لدفاع مانشستر يونايتد، الذي لم يكن يملك سوى ماغواير لأداء هذا الدور، ولكن تقنية حركة جسده وانعدام مرونته وليونته البدنية كانا يُصعّبان عليه محاصرة مهاجمي الخصم في مثل هذه المواقف، أو الارتداد بسرعة كافية في حال فشلت محاولة الضغط الأولى.

الانطباعات الأولى

المشكلة في هذا اللقب، جزّار أمستردام، على الرغم من جاذبيته، أنه لم يكن أكثر من مجرد انطباع أول سطحي عن مارتينيز. الشاب الأرجنتيني نشأ في عائلة مهووسة بكرة القدم، والدته كانت لاعبة كرة قدم، ومنها حصل على موهبته على حد تعبيره، ولكنه، مثل الكثيرين من فقراء أميركا اللاتينية الذين امتهنوا كرة القدم لتحقيق أحلامهم، كان متأثرا بطريقة اللعب الشرسة الحادة التي تغلب على مسابقات القارة(4).

في هذه الأجواء، يحول اللاتينيون كل أهدافهم ومعاناتهم وخبراتهم إلى وقود يحرقونه في اللعب، ويؤمنون أن هذا ما يميزهم عن غيرهم؛ أنهم يلعبون من أجل قضايا أسمى، أكبر من وجودهم ذاته، مثل الرغبة في كسب الاحترام، أو الأمل في صناعة مستقبل أفضل لأولادهم.

"أريد أن أفوز بكل موقف مهما كانت احتمالاته، لأنني أشعر وكأنني أحارب من أجل لقمة العيش لأولادي وعائلتي في كل موقف، ولأجل أصدقائي. هذا هو شعوري، وهكذا يلعب كل الأرجنتينيين كرة القدم، إنه حافز لا يمكنني شرحه" ليساندرو مارتينيز في حوار مع ذا ديلي ميرور الإنجليزية بتاريخ 3 يوليو 2022(7)

هذا الشغف كثيرا ما يساء تفسيره؛ بمعنى أن ملاحظته على لاعب مثل مارتينيز في البدايات كفيلة بتصنيفه في أحد قوالب كرة القدم المعتادة سابقة التجهيز المستقرة في الوعي الجمعي لجمهور اللعبة، ومن ضمنها قالب الجزّار اللاتيني عديم الرحمة، الذي يعوض نقص مهاراته بالاندفاع البدني والالتحامات القوية واللعب الشرس.

الحقيقة مختلفة طبعا. في الواقع، قد تكون أفضل مميزات مارتينيز على الإطلاق أن إعادة تأهيله في أياكس جعلته أحد المتمردين على هذا القالب، ودفعت مميزاته الخفية للظهور وتصدر المشهد، وكأنه جمع بين أفضل ما في العالمين.

المعيار الثاني على مؤشر "Smarter Scout"، أي القدرة على تعطيل وإرباك تحركات الخصم، يُظهر مدى الوعي التكتيكي الذي يتمتع به مارتينيز في مراحل الدفاع. في فبراير الماضي مثلا، نشر "مورغان هاوورث" تحليلا فرديا شاملا لأداء الأرجنتيني مع منتخب بلاده وأياكس عبر منصة "توتال فوتبول أناليسيس (Total Football Analysis)"، ركّز فيه على أن مساهمات مارتينيز الدفاعية لا تتوقف فقط عند استخلاص الكرات والفوز بالثنائيات، بل في الحقيقة يعد الأهم هو القدرة على منع الهجمات والتحركات الخطيرة قبل وقوعها، واستباقها في حال حدوثها بالفعل(8).

في اللقطة التالية مثلا من مباراة الأرجنتين وكولومبيا، يشرح هاوورث كيف لاحظ مارتينيز نية لويس دياز في التحرك للعمق واستلام الكرة العمودية في وضعية خطيرة تمكنه من الانطلاق ووجهه للمرمى.

ومع تأهب خيميس رودريغيز للاستلام من قلب الدفاع دافينسون سانشيز، والتوجه نحو العمق للتمرير لدياز فيما يبدو كلعبة متفق عليها مسبقا، تحركت رأس مارتينيز لمسح الموقف وقراءة اللعبة، قبل أن يخرج لاستباق التمريرة وإنهاء الموقف.

في موقف آخر من مباراة آيندهوفن وأياكس، يدرك مارتينيز نية الجناح للتحرك نحو العمق لاستلام التمريرة خلف دفاع أياكس، فيترك أقرب مهاجم لرفيقه جوريين تِمبر، وينطلق لتغطية المساحة في حركة استباقية أخرى. في كلتا اللقطتين، تمكن مارتينيز من قطع الكرة وتسليمها لأحد زملائه.

الجزّار المثقف

"في بداية الموسم، كنا نبحث عن عقل لوسط الملعب. كنا نعلم أن مارتينيز قد لعب هناك من قبل، ولكننا لم نكن متأكدين إن كان سيستطيع فعلها في منظومة أياكس. جربناه، وكان ما شاهدناه رائعا" إريك تِن هاخ(2)

ما يجعل مارتينيز من أفضل مدافعي أوروبا في اللحظة الحالية ليس فقط قدرته على قراءة اللعب والتعامل بذكاء مع إحداثيات ومجريات الموقف، ولكن أيضا حقيقة أن لقب الجزّار لم يُعطِ موهبته حقها قط، والمقصود هو موهبته الفنية.

كل ما سبق كان عن قدرات مارتينيز في المراحل الدفاعية، ولكنها -للمفاجأة- ليست أفضل مميزاته. ما يضيفه مارتينيز إلى منظومة تِن هاخ في مراحل التحضير وبناء اللعب يصعب قياسه، ببساطة لأنه من أكثر مدافعي أوروبا مقاومة للضغط "Press-Resistant" وقدرة على التخلص من المواقف الصعبة.

هذه مسألة عانى منها يونايتد كثيرا خلال الموسم الماضي. البعض اختزلها في تصرفات ماغواير تحت الضغط وتعثراته المتكررة، ولكن في الحقيقة لم يكن ماغواير المذنب الوحيد، ولا حتى الرئيس، لأنه في كرة القدم الحديثة، تعتمد أنماط بناء اللعب بالأساس على الرسم الذي يحدده المدرب، والمواقف التي يوفرها للاعبيه، وخيارات التمرير وزواياه، وما عليهم إلا التنفيذ.

بالطبع قد يملك بعضهم القدرة على تجاوز المواقف الصعبة لمهارة فردية أو سرعة بديهة، ولكن لا يمكن للمدرب أن يعتمد على ذلك طوال الوقت، وهذا هو بالضبط ما يقدمه مارتينيز؛ سرعة بديهة في المواقف الصعبة، ووضعيات جسد ممتازة تساعده على الاستلام بأريحية واستكشاف خيارات التمرير، وقدرة على تجاوز الخصوم بحمل الكرة والانطلاق بها للأمام لكسر خطوطهم، والأهم، إرباك رسمهم التكتيكي أثناء مراحل الضغط.

على المقياس ذاته، يضعه أخصائيو موقع "Football Reference" في الفئة الأعلى بين مدافعي القلب على عدة مقاييس أخرى، من ضمنها عدد محاولات التمرير [99]، والتي يتصدرها في أياكس، ونسبة نجاح التمريرات [95]، وعدد التمريرات التقدمية [99]، وعدد مرات حمل الكرة للأمام [96](5).

في المقطع التالي مثلا، تقدم قناة "Pythagoras in boots" لقطات شاملة ووافية لأغلب مهارات مارتينيز. الثالثة، أي تمريراته الطولية وقدرته على نقل اللعب من جهة لأخرى (Switching Play)، ستدهشك فعلا.

بالطبع تظل كل هذه الأرقام والإحصائيات تحت الاختبار، لأن الأفضلية التي تمتع بها أياكس مع تِن هاخ في هولندا يصعب أن تتكرر مع مانشستر يونايتد في إنجلترا، في ظل منافسة أقوى وخصوم متمرسين بخزائن لا تنضب، بالإضافة لحقيقة أن 175 سم ستصبح عائقا أكبر في إنجلترا مقارنة بهولندا، ولكننا نؤكد لك أن 175 سم تستحق أن تضيع وقتك معها.

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المصادر

1- ليساندرو مارتينيز – Transfermarkt

2- ليساندرو مارتينيز؛ الأرجنيتيني الذي تألق مع أياكس ويقدم العقل والعضلات والتنوع – Sky Sports

3- "لا يعرف الألم!"..ما الذي سيضيفه ليساندرو مارتينيز إلى مانشستر يونايتد؟ – Eurosport

4- ليساندرو مارتينيز إلى مانشستر يونايتد..لماذا سُمي بالجزّار؟ – GMS

5- ليساندرو مارتينيز – FBREF

6- ليساندرو مارتينيز..لماذا قاتل مانشستر يونايتد بقوة ليسبق أرسنال إلى المدافع الأرجنتيني؟ – The Athletic

7- لقب ليساندرو مارتينيز الوحشي يفسر لماذا يريده تِن هاخ في مانشستر يونايتد – The Daily Mirror

8- ليساندرو مارتينيز 2021-2022؛ أفضل مدافعي الدوري الهولندي؟ – Total Football Analysis