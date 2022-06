مولر وبنزيما.. هل حان الوقت لإنصاف التحركات التي لا نراها؟

لا ينسى جمهور ريال مدريد تمريرات ألونسو العابرة للأقطار بطول الملعب باتجاه بنزيما ورونالدو، كذلك ما زالت هدايا ستيفن جيرارد لمهاجمي ليفربول عالقة بأذهان سُكان ملعب الأنفيلد. ولعل هبات ميسي الفريدة بالكرة وقدرته على الصناعة والتمرير ووضع أي لاعب أمام المرمى من أي اتجاه هو ما يمنحه الأفضلية على رونالدو وبقية الأساطير.حسنا، نحن نحب المُمرِّرين، ودائما ما تلفتنا قدرتهم الفريدة على إيصال الكرة إلى زملائهم في أصعب الوضعيات في التوقيت والاتجاه المثاليين، وقبل ذلك رؤيتهم الثاقبة التي تميزهم عن البقية، وكأن لهم أعينا إضافية لا يملكها غيرهم، بل إننا على الأغلب نحتفظ في أعماق أنفسنا بصورة ذهنية لمُمرِّر أو تمريرة نعتز بها أكثر من غيرها، لما أثارته في نفوسنا من دهشة وانبهار.

يكمن نصف فن كرة القدم في تلك التجليات والقدرات الفذة، بينما يكمن النصف الآخر في ذلك الذي أكمل اللوحة، وتحرَّك في التوقيت السليم ليكون في الموقع المناسب لاستقبال التمريرة بالبراعة المطلوبة لضمان اكتمال اللوحة وخروجها في أبهى صورة، أو ذلك الذي سحب وبعثر دفاع الخصم لخلق المساحة اللازمة لزملائه للتوهج، وهو ما نخوض فيه الآن.

صار عالم إحصائيات كرة القدم أشبه بالفضاء، مع كل رحلة استكشافية جديدة تكتشف بُعدا جديدا، وهذا هو الحال بالضبط عند تناول إحصائيات التمرير. بدأ الأمر بحساب عدد التمريرات، وقياس نسبة صحتها، وصولا إلى قياس قدرة التمريرة على تجاوز خطوط الخصم، لكن في كل مرة كان المدح أو الذم يذهب إلى المُمرِّر وليس المستلم، وكأن الأخير قد سقط سهوا منا.

لأمر لا يتوقف فقط عند إحصائيات التمرير، فإحصائية الأهداف المتوقعة (xG) تخبرنا بأمر مماثل. الإحصائية التي يُنظَر إليها من زاوية واحدة فقط وهي "قياس جودة الفرصة" وفقا لعدة معطيات، أهمها مكان التسديدة. لكن من زاوية أخرى، فإنها تخبرنا بأمر آخر ستدركه إن سألت نفسك: "كيف وصل المهاجم إلى ذلك المكان من الأساس؟"، لتكتشف أن الأهداف المتوقعة قد تمنحك فكرة عن قدرة المهاجم على التحرك وجودته في احتلال أخطر الأماكن وأقربها إلى المرمى. (1)

Karim Benzema, Real Madrid 2021/22

0.51 – the highest xG per 90 in the Real Madrid squad (2nd in La Liga)

0.28 – the highest xG Assisted per 90 in the Real Madrid squad (1st in La Liga)

The best centre forward in the world right now? pic.twitter.com/h98yNRy0bT

— StatsBomb (@StatsBomb) April 7, 2022