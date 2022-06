لا تتابع الأخبار.. كيف تتعامل مع هستيريا انتقالات كرة القدم؟

في يونيو 2017، كانت إنجلترا تحتفل بحقبة غير مسبوقة على مستوى منتخبات الشباب؛ أبطال العالم تحت 20 سنة، وأبطال تولون في فرنسا، وأصحاب المركز الثاني في بطولة أوروبا تحت 17 سنة، والوصول لنصف نهائي يورو تحت 21 سنة. لم تعد منتخبات إنجلترا الشابة بمستقبل مشرق مثل تلك اللحظة قط.

على الجانب الآخر، كان هناك جوناثان ويلسون، الصحفي والباحث البريطاني الصارم، كان كعادته يتأمل الجانب الآخر من القصة، الجانب الذي لم يره أحد في هذه اللحظة أثناء الاحتفال بانتصار برنامج "إنجلاند دي إن إيه (England DNA)" وآثاره التي بدت واضحة على قطاعات الناشئين في البلاد. ويلسون كان يسأل: هل سيهتم أحد فعلا لو عاد هؤلاء الشباب إلى أنديتهم؟(1)

كما اتضح لاحقا، كان ويلسون محقا. الآن تبدو الاتهامات له بالتشاؤم والسوداوية مضحكة للغاية. الأمر نسبي كما ترى، وفقط الزمن كان سيثبت إن كان ويلسون يبحث عن التميز بالتجديف عكس التيار، أم أن التيار هو ما كان يسير عكس المنطق.

ويلسون كان يستقرئ المشهد ببساطة، فمن ضمن 11 لاعبا كانوا في التشكيلة الأساسية التي بدأت مباراة نهائي كأس العالم تحت 20 سنة ضد فنزويلا حينها، كان 4 فقط قد حصلوا على فرصة اللعب في البريميرليغ. هذه التشكيلة كاملة لم تحصل إلا على 13 بداية في مباريات الدوري، منها 9 لثلاثة لاعبين كلهم يلعبون لإيفرتون: أديمولا لوكمان، وجونجو كيني، والمهاجم دومينيك كالفرت لوين الذي سجل هدف النهائي الوحيد.

الأمر غريب إن فكرت فيه، ما يعتقده ويلسون أن هؤلاء اللاعبين ذهبوا لتمثيل منتخبات الشباب لا بسبب جودتهم فقط -أغلبهم جيدون فعلا- ولكن لأن أنديتهم لم تكن بحاجة إليهم ابتداء.

في تشيلسي مثلا، كان جيل تحت 21 سنة يضم كلّا من فيكايو توموري وتامي أبراهام ولويس بيكر وناثانيال شالوبا وجاك كلارك-سالتر ودومينيك سولانكي، فقط اثنان من كل هؤلاء ما زالوا ينشطون في واحد من دوريات أوروبا الكبرى. لا أحد يعلم أين ذهب الباقون، وحتى الثنائي المقصود -توموري مع ميلان وأبراهام مع روما- لم يكن ليحصل على فرصة في إيطاليا لولا موسم استثنائي قضاه تشيلسي محروما من إبرام الصفقات ومضطرا للاعتماد على أكاديميته(2)(3).

الحديث المستمر عن الجودة التي تفرض نفسها ليس دقيقا كذلك، أبراهام وتوموري لم يحظيا بفرصة ضخمة لإثبات أنفسهما قبل انتقالهما لإيطاليا. حجم العينة كان ضئيلا نسبيا، وكان من السهل أن يؤخذ عن كل منهم انطباع خاطئ لو لم يكن التوفيق بصفهم في هذه الفترة.

ناثانيال شالوبا وجد نفسه يستعد للخروج في إعارة سابعة متتالية، بينما يتأهب تشيلسي للتعاقد مع تيمويه باكايوكو من موناكو. الأخير يفوقه عمرا بخمسة شهور فقط، ولكنه يتفوق بحقيقة أنه لعب 49 مباراة في موسم موناكو الأسطوري 2016-2017. 49 مباراة كان بإمكان شالوبا أن يلعبها لو كان له مكان فعلا في الفريق الأول.

المشكلة ليست في تشيلسي وحسب، ولا في المديرين الفنيين وحدهم، ولا في الرؤساء المستعدين لإقالة الجميع لو انتهى الموسم بأي نتيجة غير السداسية، ولكن الحقيقة أن الجميع يحب صفقات الانتقالات، مدفوعين بالطابع الاستهلاكي المتوحش الذي يسيطر على العالم الآن، اللاعبون يحبون الانتقالات لأنها فرصة لزيادة رواتبهم وربما الحصول على نسبة من ثمن الصفقة، والمدربون يحبون الانتقالات لأنه دائما هناك هذا اللاعب الذي ينقصهم ويستطيع قلب أحوال الفريق ونتائجه، والمديرون الرياضيون يحبون الانتقالات لأنها تبرر وجودهم وتمنحهم فرصة للظهور واللمعان رفقة الصفقات الجديدة، والجماهير تحب الانتقالات لأن اللعبة الجديدة دائما ما ستكون أفضل من القديمة، ونحن نحب الانتقالات لأنها تمنحنا أسبابا للكتابة وإثارة انتباهك، الجميع يبدو فائزا في هذه المعادلة، ولكن بطريقة ما، تخسر كرة القدم.

هذا جانب واحد فقط من القصة، ولكنه يمنحنا خيطا لجانب آخر مختلف تماما؛ الجماهير تحب الانتقالات لأن اللعبة الجديدة دائما ما ستكون أفضل من القديمة، ولكن هذه المتوالية خطيرة للغاية، لأنها قد تستمر إلى الأبد.

الجانب الآخر متعلق بسلامك النفسي وصحتك الذهنية؛ التصفح المستمر لأخبار الانتقالات في انتظار الصفقة المثالية التي ستمنحك شعورا نهائيا وحاسما بالرضا والاطمئنان للمستقبل، هو تصفح لا ينتهي، لأن الصفقة المثالية التي ستمنحك شعورا نهائيا وحاسما بالرضا والاطمئنان للمستقبل -كما تعلم- لن تأتي أبدا، وحتى لو أتت فستجعلك أكثر قلقا من ألا تفي بوعودها.

