إيرلينغ هالاند إلى مانشستر سيتي.. هل تعاقد غوارديولا مع المهاجم المناسب؟!

في اجتماع مجلس إدارة السيتي في وقت مبكر من هذا العام، قُدِّم لأصحاب القرار في النادي طلب بصرف 190 مليون جنيه إسترليني، وعندما سألوا عن السبب قيل لهم إنها قيمة التعاقد مع "لاعب"، بالتأكيد لن يكون هاري كين، فقد انهار طلب التفاوض مع ناديه بلا رجعة بعدما رفض توتنهام التفاوض على بيع نجمهم الأول بشكل قاطع. (1)

وبعد أسابيع من فشل انتقال كين إلى السيتي في سبتمبر/أيلول من العام الماضي 2021، بدأ الحديث يتمحور في مكاتب ملعب الاتحاد حول إمكانية التعاقد مع ذلك القاتل المأجور، بريء الوجه، إيرلينغ هالاند، ماكينة أهداف دورتموند، وبحلول أعياد الميلاد كان هناك تخوُّف حقيقي داخل النادي من تقدُّم ريال مدريد في مفاوضاته مع اللاعب، وهو ما سرَّع من دخول المديرين في سيتي على الخط لتغيير وجهة الدولي النرويجي.

أصبح هالاند الآن مهاجما لمانشستر سيتي بعدما نجح النادي الإنجليزي في إقناعه، لكن ما لا يعلمه الكثيرون أن هالاند لم يكن الطرف الوحيد الذي كان على النادي إقناعه بالقدوم، ولكن بيب غوارديولا كذلك! إذ كان مغرما بهاري كين ويراه المهاجم الأنسب لفريقه، وهو ما يجعلنا نتريَّث قليلا قبل إطلاق العنان لتوقعاتنا من الصفقة، لأن محاولة الإدارة "إقناع" المدرب بالتعاقد مع اللاعب الأفضل في جيله ينبغي أن تُشعرنا جميعا بالقلق. (2)

وفقا لـ "إف بريف" (FBref)، فإن لاعبا واحدا فقط تخطى إيرلينغ هالاند منذ بداية عام 2020 في عدد مرات وضع الكرة في شباك منافسيه (54)، وهو ليفاندوفسكي بـ 75 هدفا، سجَّل هالاند في تلك الفترة أكثر من ميسي ورونالدو وبنزيما وحديث الساعة كيليان مبابي، ليس ذلك فحسب، ما يزيد الأمر استثناء أن النرويجي حقَّق ذلك وهو في الحادية والعشرين فقط من عمره، كما أنه احتاج إلى 5.386 دقيقة فقط لفعل ذلك، بينما لم يلعب أي لاعب من المذكورين أعلاه أقل من 6 آلاف دقيقة، أي إن النرويجي يُسجِّل تقريبا هدفا في كل مباراة. (3)

ونزيدك من الشعر بيتا، منذ بداية مسيرته الاحترافية، سجَّل ذلك المسخ 140 هدفا مع الأندية ومنتخب بلاده في كل البطولات قبل أن يتم عامه الثاني والعشرين، وبالنظر إلى معدل الأهداف في "الدوري المحلي" التي سُجِّلت في كل عمر، فإن معدل تسجيل هالاند (93) في عمره الحالي أعلى من مُعدلات الأباطرة وهم في مثل عمره، وتحديدا؛ ميسي، ورونالدو، وكريم بنزيما، وليفاندوفسكي. (4)

Haaland’s rate of scoring is currently sharper than the early careers of Benzema, Lewandowski, Messi and Ronaldo… pic.twitter.com/JgrHPZ9u9A

لا يُسجِّل هالاند فقط أكثر من أقرانه الذين هم في عمره، ولكن أكثر من الأباطرة الذين احتاجوا إلى سنوات وسنوات من الخبرة والتراكمات المعرفية الغزيرة على المستوى الفني والتكتيكي ليصلوا إلى ذلك التفرُّد، وهنا تحديدا تكمن عظمة النرويجي، فالسرعة والقوة فقط لن يصلا به إلى ذلك الحد من التميز، إنما وصل إلى ذلك لأنه حصَّل مرجعيات تقنية وخططية سليمة في عمر مبكر، بفضل قدراته الإدراكية الفذة التي سمحت له باستيعاب أمور معقدة للاعب في مثل عمره، كما يؤكد مدربه السابق بفريق "براين" النرويجي "ألفي بيرنستين".

يُتقن هالاند العلاقة بين الوقت والمساحة التي يُعرِّفها المدرب الهولندي "رايموند فيرهايم" بـ "Space-time characteristics"، حيث يعرف جيدا كيف يعيش في أظهر المدافعين ويبدأ تحركاته من هناك، مع ضبطه التام لتوقيتات الهجوم، كما أنه لا يخطئ أبدا في الاتجاه، ودائما ما يتحرك بالسرعة المناسبة في المسار الصحيح الذي يجعله في النهاية في حلق المرمى، وذلك الإتقان ليس طبيعيا للاعب في عمره.

يتفق آلان شيرار في أن ما يميز هالاند حقا ليس دقة تسديداته وقدرته الفذة على الإنهاء، ولكن تحركاته التي تصل به إلى تلك المرحلة من الأساس، حيث يعتقد أن تحركات النرويجي يجب أن تكون محط الاهتمام بالنسبة للاعب في مثل حجمه، لأنه يكون بها غير قابل للمراقبة، يرى شيرار أن هالاند قادر على تسجيل 40 هدفا في الدوري مع مان سيتي، وهنا يجب أن نسكت قليلا، لأن كل ما ذُكِر رغم عظمته فإنه لا يُعَدُّ ضمانا على استمرارية تلك المعدلات في المستقبل عموما، وخاصة مع مانشستر سيتي تحديدا. (6)

هناك اعتقاد شائع بأن الأندية تُوقِّع مع اللاعبين فقط لما اعتادوا فعله مع فِرَقهم السابقة، لكن يكمن العمل الأكبر الآن على تحليل "المتوقَّع" تقديمه من اللاعب في البيئة الجديدة، وتقدير احتمالات نجاحه، وعندما يتعلق الأمر بالتوقيع مع المهاجمين، فإن علينا فهم حقيقتين؛ الأولى، أنه بات من المعلوم جيدا أن عدد أهداف المهاجم في الماضي لا يُعَدُّ بالضرورة ضمانا لتسجيله بالمعدلات نفسها في المستقبل، والثانية أن كرة القدم ليست لعبة خطية تستقيم فيها المعادلات، بل على النقيض تماما، هي لعبة معقدة وفوضوية، وكل ما يحاول الجميع فعله هو فهم فوضويتها والحد منها نسبيا.

يمكننا الاستعانة ببعض الأسماء بوصفها أدلة، فقد كان لوكاكو وهافيرتز وتيمو فيرنر على القمة مع فِرَقهم السابقة قبل تغيير الوجهة، ومن ثم حدث انحدار مُدوٍّ في المستوى، حيث لم يستطع أيٌّ منهم تسجيل نصف ما سجَّل من قبل، وجزء من ذلك يكمن في تغيُّر البيئة؛ أسلوب اللعب، والمدرب والزملاء، والخصوم وخصائص اللعب في الدوري الجديد، وفي حالة هافيرتز وفيرنر ربما نضيف ما يُسمى بـ "ضريبة" الدوري الألماني.

We can use a similar approach, swapping out xG for VAEP, to learn something more specific. For example, a young FW moving from the Bundesliga to the EPL *cough* Haaland *cough* might expect their xG/90 rate to drop by 0.07 (22% relative to the median). pic.twitter.com/jL4wFRpAua

— Tony (@TonyElHabr) June 18, 2021