مشروع ميلان.. حكاية بطل بالتاج أو بدونه!

من المرجَّح أنك سمعت هذه الشعارات من قبل: ميلان عاد، مرعب أوروبا عاد، الميلان قادم، وما إلى آخره من تلك العبارات التي قُتلت سخرية في السنوات الأخيرة. حاليا لم يعد الأمر كذلك، نظرا إلى أن تغيير المعطيات يؤدي حتما إلى تغيير النتائج المرتبطة بها.

الأمر يشبه السخرية من صديقك الذي يُقرِّر قبل بداية كل عام وضع خطة جديدة من أجل الدراسة أو إنقاص الوزن وما شابه، ينتهي من وضع خطته ثم يذهب لإكمال حياته بالنمط نفسه دون جديد، الجديد فقط يكون وضع الخطة، وبالتالي أراح نفسه قليلا من لحظات يقظة الضمير المفاجئة، ولكن في العام الذي سيشرع فيه في تنفيذ خطته تنتهي صلاحية السخرية، وهذا ما حدث في ميلانو.

بالعودة إلى الوراء، تجد ميلان قد أنهى عام 2019 بشكل مأساوي بالسقوط بخماسية في بيرغامو أمام أتالانتا، كان المدرب ستيفانو بيولي وقتها لم يكمل شهره الثالث بعد في منصبه، حيث جاء خلفا للمُقال بعد شهرين فقط ماركو جيامباولو. حتى هذه اللحظة كان المشهد يُنبئ بموسم أسوأ من كل مواسم الروسونيري السيئة الأخيرة، وكان التهكُّم على منح بيولي مسؤولية تدريب الميلان هو السائد في لومبارديا، ولكن عام 2019 انتهى، وبعده اختلف المشهد كليا. (1)

وصول ستيفانو بيولي إلى ميلان بوصفه المنقذ لم يكن محبذا، الجماهير طالبت برحيله قبل أن يُشرِف على حصة تدريبية واحدة، وذلك لأن تجاربه الأخيرة لا تُقدِّم أوراق اعتماد حقيقية بالنظر إلى المشروع الذي بدا أنه سيبدأ مع موسم 2020، جيامباولو المُقال كان قادما من رحلة واعدة مع سامبدوريا، ولكنه خاض بداية موسم كارثية كلَّفته الإقالة المبكرة، لتسقط طموحات الروسونيري في الهاوية التي اعتادت السقوط فيها، ولم يكن بيولي هو الاسم الذي يمكنه إعادة مؤشر الطموحات إلى أعلى، نظريا على الأقل. (2)(3)

هذا يبدو منطقيا، لأنه أشار إلى شكل عشوائي تُدار به الأمور في ميلان. أما الواقع، فكان عكس ذلك تماما، حيث كان الروسونيري يُدار بخطة مُحكَمة لأول مرة منذ سنوات طوال، وكانت حلقة بيولي مجرّد حلقة في سلسلة من الخطط التي حدثت خلف الكواليس، التي كان لا بد أن تُثمر في النهاية. إن كنت تشعر أن هذه العبارات تحمل في طياتها شيئا من المبالغة، فاسمح لنا أن نأخذك في رحلة إلى الوراء قليلا، وتأكد أنها ستجعلك تُغيِّر رأيك كليا.

بنهاية موسم 2018، استحوذ صندوق إيليوت الاستثماري الأميركي على نادي ميلان، بعد سيناريو كوميدي كانت خلاصته فشل المالك السابق للروسونيري هونغ يونغ في سداد قرض بمبلغ 32 مليون يورو لبنك إيليوت، فانتقلت ملكية النادي منه إلى المجموعة الاستثمارية الأميركية. (4)

حدث ذلك تحديدا في يوليو/تموز 2018، وبدءا من ذلك التاريخ تغيَّر كل شيء، وأصبح لدى ميلان ملامح واضحة أخيرا لكل شيء، دارة مليئة بالمختصين، وملامح مشروع حقيقي، وملامح خطة تضمن سد العجز المالي الذي أثقل كاهل النادي لسنوات. بالأحرى، ملامح مستقبل مُشرق لم يكن للميلاني أن يحلم به حتى قبل ذلك.

البداية كانت بتشكيل إداري يوجد فيه إيفان غازيديس رئيسا تنفيذيا، وهو الذي كان يشغل المنصب ذاته في أرسنال قبلها، وليوناردو مديرا رياضيا، وجيفري مونكادا كشافا للمواهب، ومَن لا يعرف مونكادا، فهو الرجل الذي قاد مشروع موناكو في المنصب ذاته، لتنطلق بواسطته مواهب كبيرناردو سيلفا وكيليان مبابي وفابينيو وبقية أفراد ذلك الجيل. (5)(6)

ميلان أنهى موسم 2019 في المركز الخامس، بفارق نقطة واحدة عن الرابع إنتر الذي تأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وهو تقدُّم جيد يُنبئ بما هو أكثر، خاصة بعد ما حدث في صيف عام 2019، الذي جاء بالخبر المُنتظَر من جماهير الروسونيري منذ سنوات طوال، فقد عاد باولو مالديني إلى نادي عمره في منصب المدير التقني. (7)

وصول مالديني كان نقطة تحوُّل في العديد من الأمور، بداية اختلفت وجهات النظر بين طموحات النادي وليوناردو، فرحل الأخير صوب باريس سان جيرمان، وأصبح مالديني هو الرجل الأول تقنيا، رفقة الرئيس التنفيذي جازيديس. (8)

إذا نظرنا إلى قوام الفريق بين عامي 2018 و2022، سنجد أن هناك 4 لاعبين فقط مشتركون بين الموسمين، عدا ذلك تغيَّر ميلان كليا. اللاعبون الأربعة هم أندريا كونتي وأليسيو رومانيولي وفرانك كيسي ودافيد كالابريا، أما البقية فكانوا جميعا صفقات جديدة، تلك التي كانت مزيجا بين الشباب والخبرة؛ مونكادا وغازيديس ومالديني ثلاثية يمكنها صناعة ذلك الخليط جيدا. (9)

بنهاية 2021، انخفض معدل الأعمار في ميلان إلى 25.5 عاما، ليحتل الروسونيري المركز الثالث على مستوى الكالتشيو فيما يخص ذلك الأمر، خلف سبيزيا الأول وإيمبولي الثاني. هذه النقطة محورية للغاية لسببين؛ أولهما أن سبيزيا وإيمبولي والأندية الصغيرة عموما من البديهي أن يعتمدوا على اللاعبين الشباب، على عكس الأندية المنافسة على اللقب، والسبب الذانث والأهم هو أن ذلك حدث على الرغم من وجود لاعبين كبار سِنًّا مثل سيمون كاير وأوليفييه جيرو وزلاتان إبراهيموفيتش، وهو أوضح دليل على زيادة عدد اللاعبين صغار السن في تشكيل ميلان الأساسي. (10)

وجود مالديني كان مهما بوصفه أسطورة بالإضافة إلى قيمته إداريا، انضمام ثيو هيرنانديز على سبيل المثال جاء بفضله فقط، فقد سافر خصوصا لمقابلته وإقناعه بالانضمام إلى ميلان، بالإضافة إلى اهتمامه بمنحه النصائح لكي يتطور، وهو ما ساعد ثيو كثيرا ليظهر بتلك النسخة المرعبة كما أكَّد اللاعب الفرنسي بنفسه. (11)

ثيو لم يكن وحده الذي جاء نتيجة لقيمة تفاوض مالديني معه، ولكنه كان النموذج الأهم والأوضح. وبالوصول إلى تلك النقطة سنجد أنفسنا أمام معضلة ما، حيث إن فريقا بقوام ميلان الحالي وقيادة ستيفانو بيولي الذي لم تعرف تجاربه السابقة نجاحا كالذي يعيشه الآن ليس مؤهلا -نظريا- لحصد لقب الدوري الإيطالي أو المنافسة عليه. ولمثل هذه الأشياء نقول دائما إن المجد للتكنولوجيا.

وصول بيولي لم يكن مجرد وصول لمدرب، لكنه ارتبط بزيادة عدد محللي الأداء إلى 4 أفراد. في بداية موسم 2020، تعاقد ميلان مع روبيرتو فيراري وجورجيو تينكا بوصفهم محللي أداء، بوصول بيولي أُضيف إليهم ابنه جيانماركو وكذلك المحلل لوسيانو فولكانو. جميل، ولكن ماذا يفعل كل هؤلاء؟ والأهم من ذلك، هل تلك الوظيفة مهمة لهذه الدرجة حتى تُعيِّن لها أربعة أفراد؟ (12)

بالطبع نعم، فقد بات لدى ميلان أربعة أشخاص لمساعدة المدرب على القيام بأمرين؛ تحليل نقاط القوة والضعف في فريقه، وفعل الشيء نفسه مع الخصم. اليوم في ميلان يبدأ مبكرا، حيث يصل بيولي في الثامنة والنصف صباحا، بينما يصل المحللون في الثامنة للتحضير قبل بداية التدريبات، مهمتهم الرئيسية هي دراسة الخصم وتسجيل الحصص التدريبية للعثور على نقاط الضعف وتصحيحها. (13)

في كثير من الأحيان بعد المباريات يراجعون ما حدث بنقاط مرجعية معينة وطلبات من بيولي للحصول على فكرة أفضل، وعلاج الأخطاء التي حدثت وتحسين ما قام به الفريق بشكل صحيح. المُثير في الأمر أن المساحة مفتوحة للتواصل بينهم وبين اللاعبين وليس المدرب نفسه، حيث من الممكن أن يأتي اللاعبون أنفسهم إلى المحللين بطلبات واقتراحات أو حتى باستفسارات حول بعض المعطيات التي توصلوا إليها. (14)

