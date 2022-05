إعادة بناء أم إعادة هدم.. لماذا يبيع برشلونة فرينكي دي يونغ؟

دارت العجلة لأول مرة في آخر يناير/كانون الثاني الماضي؛ انتشرت أخبار مباغتة عن رغبة بايرن ميونيخ في التعاقد مع دي يونغ. المصدر الأهم هنا كان تقريرا نُشر في "فوربز" (Forbes) الأميركية، ولأسباب بديهية، لم يتعامل معه الكثيرون بجدية رغم منطقيته، ثم توالت الإشارات تباعا بداية بتأكيدات الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عن استفسار بايرن رسميا عن الهولندي، ثم تصريحات جوليان ناغلزمان في إبريل/نيسان عن رغبته في ضم لاعب وسط برشلونة لفريقه، ليُثبت أن دخان "فوربز" لم يكن بلا نار. (1) (2)

الآن أصبح الأمر أقرب للواقع بعد بث حي للصحفي الكتالوني جيرارد روميرو، زعم فيه أن صفقة انتقال دي يونغ إلى مانشستر يونايتد قد أُنجزت بنسبة 95%، لتزداد احتمالات اجتماع اللاعب مع مدربه السابق إريك تين هاخ الذي سيقود الشياطين الحمر من على الخط بداية من الموسم المقبل. (3)

Manchester United are on the verge of signing Frenkie de Jong, according to Gerard Romero 📝 pic.twitter.com/tPI7NPfUGi

— GOAL (@goal) May 12, 2022