ابن العرّاب.. هل وصل دافيد أنشيلوتي إلى ريال مدريد بالواسطة؟

إذا كنت ابنا لأحد الناجحين في مجال ما، فإن ذلك يسهّل لك نقطة الانطلاق فقط باستخدام اسمك الثلاثي. في تلك الحالة، ستتجاوز العديد من العقبات التي يواجهها الآخرون، وتتاح لك فرصة التعلم عن قرب من نموذج يحلم بأن يراك أفضل منه، بينما يحلم الآخرون بالجلوس معه لساعة واحدة، لعله يضيف إلى خبراتهم شيئا.

في الوقت ذاته، هناك ضريبة ستُجبَر على دفعها. كابوس "أبناء العاملين" سيطاردك دوما، وقد لا تجد التقدير الكافي لعملك حتى إذا كنت كفؤا، لأن الغالبية لن يقيّموك لشخصك، بل سيفسرون ما وصلت إليه بكونك "ابن فلان" ليس إلا.

وحين تكون نجل أحد أبرز عرّابي كرة القدم عبر تاريخها، وتقرر العمل في الكرة، ستتسع دائرة الاتهامات لتشمل ملايين البشر، وليس فقط مجرد زملاء العمل وبعض المعارف الشخصية. ولأن "دافيد" نجل "كارلو أنشيلوتي" قرر أن يسلك طريق الأب، وبدأ بالفعل في تحقيق بعض النجاحات في ظل والده، فنحن قطعا في حاجة إلى أن نعرف عنه ما هو أكثر من كونه ابن أبيه (1).

دافيد أنشيلوتي من مواليد 1989، وأول وظيفة جمعته بوالده هي عمله مدربا للياقة البدنية في أكاديمية باريس سان جيرمان عام 2012. تخيَّلِ المشهد؛ شاب لم يبلغ بعدُ 23 عاما، يعمل مع والده في نادٍ كباريس سان جيرمان، ثم يتحرك معه في كل رحلاته التدريبية بدءا من تلك التجربة، علما بأنه لم يكن لاعب كرة قدم محترفا قبل ذلك، بعد فشل تجاربه بوصفه ناشئا مع بعض الأندية المغمورة (2).

هذا المشهد لن يُخرج إلا استنتاجا واحدا، لا يمكن أن يتصور المحيطون بهذا الشاب الذي غادر المراهقة لتوه أنه جاء هنا لعبقريته الفذة، ولن يبحث أحد في مؤهلاته حتى ينضم إلى جهاز كارلو أنشيلوتي الفني، لأنها بالنسبة إلى الجميع واضحة للغاية، حيث تقتصر فقط على خانة الأب في شهادة ميلاده. وبكل صراحة، كل من ظن ذلك وقتها معه كامل الحق.

ولكن، إن افترضنا أن بداية الرجل في ذلك المجال كانت من خلال والده، فهل يعتبر ذلك مبررا لنسف كل ما سيقوم به مستقبلا؟ قطعا لا. بالتأكيد وجود كارلو سهّل عليه الانطلاقة المبكرة، فضَمِن له مصدرا ثمينا للمعرفة داخل المنزل، وربما منحه فرصا لم يكن ليحصل عليها بقدراته فقط، وما حدث بعد ذلك قد يكون من قبيل المجاملة أيضا، وقد يكون عن استحقاق. السؤال الآن: كيف نفصل في هذا الأمر دون أن نتحامل على دافيد أو نجامله؟

الإجابة بسيطة للغاية: الرجل لم يعمل في وظيفة سرية تمنعنا من البحث والاستقصاء وراء رحلاته، إذن يمكننا السير مع مسيرته لمعرفة ماذا حقق، وماذا فعل قبل أن يحصل على الفرصة الأولى، وما حدث بعد ذلك وصولا إلى كونه المساعد الأول لوالده في ريال مدريد حاليا، أي في المنصب الذي شغله زين الدين زيدان شخصيا في ولاية أنشيلوتي الأولى، وهو أمر لو تعلمون عظيم (3).

"When my father was a player at AC Milan, I used to go there as a young kid. Then he became a manager and I tried to record it in my mind, because then I can explain it to these young players we have now." Davide Ancelottihttps://t.co/kPGVAmCLLO pic.twitter.com/0RJgA3A6CU

— Training Ground Guru (@ground_guru) November 1, 2020