اختبار كشف الكذب.. هل تغيرت إدارة أرسنال فعلا؟

كان هذا تعليق هاري بلاك، أحد مشجعي أرسنال، على المقابلة الأخيرة لجوش كرونكي، مدير النادي، مع شبكة "سكاي" (Sky) على يوتيوب. أرسنال ظلَّ حبيسا للدوائر الإدارية المفرغة لما يزيد على عقد كامل، وتحديدا منذ تحكّم آل كرونكي في 67% من أسهم النادي في 2011، ولذا كان من الطبيعي أن تتعرَّض المقابلة للكثير من محاولات التحليل والتفنيد، أملا في الكشف عن مؤشر على صدق الرجل أو كذبه. (1)

هذا هو ما يجعل تعليق بلاك مهما، ببساطة لأن أي مراقبة للغة جسد الرجل أثناء المقابلة ستصل بك إلى الاستنتاج نفسه؛ المقابلة لم تكن محاولة لتلميعه، وجيف شريفز، محاور "سكاي" الذي أجراها، تعمَّد طرح الأسئلة الصعبة، ومواجهة ضيفه بالحقائق، ورغم ذلك، لم يظهر على جوش كرونكي أي إشارة من إشارات الخداع المعتادة، وبما أن لا أحد سيُصدِّق أن ملاك أرسنال قرَّروا مصارحة الجماهير فجأة بعد عقدين من الأكاذيب، فإن استنتاج بلاك يظل الأقرب للحقيقة. (2)

تعتقد إلين هندريكسن، طبيبة النفس في جامعة بوسطن، أن كشف الكذب ليس بالسهولة التي يظنها الكثيرون. طبقا لعدة تجارب إحصائية، فإن 54% فقط من الأكاذيب يمكن كشفها، وذلك لأن الدلائل المتداولة على الكذب أغلبها خاطئ، والأشخاص الذين يتمتعون بقدر من الذكاء العاطفي (Emotional Intelligence) قادرون على الخداع أكثر من غيرهم. (3) (4)

على سبيل المثال، النظرية المستقرة عن كون النظر إلى اليسار أثناء التحدث دليلا على الكذب ليست دقيقة. الأساس العلمي هنا أن نصفَيْ المخ ليسا متماثلين، فالأيمن مسؤول عن الإبداع والمشاعر والحدس، والأيسر مسؤول عن المنطق والأرقام والعقلانية، وفي كل مخ هناك نصف أكثر سيطرة من الآخر على تصرفات الإنسان، وبما أن كل نصف منهما يتحكم في الجانب العكسي من الجسد، بمعنى أن الأعسر يسيطر عليه النصف الأيمن، والعكس بالعكس، جرى الاعتقاد بأن النظر إلى اليسار يستدعي الجانب الإبداعي المتركِّز في النصف الأيمن، أي تأليف الحقائق ونسج الخيالات. (5) (6) (7)

كانت هذه هي النظرية الأشهر عالميا، ولكن الدراسات الحديثة أثبتت أنها ليست كافية لالتقاط الأكاذيب، إذ إن هناك عددا من الحالات ينظر فيها الإنسان إلى يساره أثناء الحديث دون أن يكذب. في الواقع، مقابلة جوش كرونكي ذاتها دليل على ذلك، إذ يشيح بنظره إلى اليسار عدة مرات أثناء تذكُّر عدة وقائع نعلم يقينا أنها حدثت، مثل المباريات الصعبة في بداية الموسم، أو تأثر قائمة الفريق بالإصابات العضلية وفحوصات الكوفيد، ويبدو حينها وكأنه يحاول تذكُّر الحقائق، لا تأليف الأكاذيب من خياله.

الأهم أنه طوال 24 دقيقة تقريبا، نجح جوش كرونكي في تقديم مقابلة شبه مثالية. طبقا لغريغ ماكريري، أحد مُشخِّصي المجرمين المتعاقدين من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) -نعم الأمر بهذه الخطورة-، فإن إحدى أهم العلامات على الكذب هو تغير أنماط الحديث فجأة، مثل ارتفاع طبقة الصوت أو انخفاضها دون مبرر واضح، أو اللجوء إلى الكثير من الحركات التعبيرية بالأيدي، أو التلعثم. (4)

Totally expected scepticism surrounding the Josh Kroenke interview, but so does he too. Knows that KSE have huge bridges to build with the fans, aren’t trusted and their reign at @Arsenal to date has not gone well. Will post link as soon as poss but watch then judge.

لكن جوش كرونكي حافظ على نغمة صوت موحَّدة طوال المقابلة، ولم يستخدم يديه تقريبا، ولم يُغطِّ فمه أو عينيه أثناء الإجابة عن أي سؤال، وقضى أغلب الوقت ناظرا إلى عينَيْ محاوره، وكانت عباراته مختصرة ومباشرة وواضحة ومصوغة باحتراف. باختصار؛ الرجل تجنَّب -بكفاءة يُحسد عليها- كل ما قد يعتبره أمثال ماكريري أو هندريكسن دليلا على الكذب.

هذا كله ليس مطمئنا بالطبع، بل على العكس تماما، لا يوجد ما يُثير الريبة أكثر من رجل يبذل كل هذا الجهد ليتجنَّب فضح نفسه. كفاءة جوش كرونكي في إخفاء نيَّاته في مقابلة كتلك لا تعني إلا أن هناك ما كان يرغب في إخفائه ابتداء، وربما لهذا السبب لم يتحدث والده ستان كرونكي للإعلام طيلة السنوات الماضية، لأنه لم يكن بالكفاءة ذاتها في إدارة المقابلات من هذا النوع، وربما كانت نيَّاته لتفضحه من اللحظة الأولى.

من جهة أخرى، هناك تغير ملحوظ في نهج مجموعة "KSE-Kroenke Sports Entertainment" مؤخرا؛ فبالإضافة إلى فوز أرسنال بكأس الاتحاد والدرع الخيرية في الموسم قبل الماضي، فإن فريق "LA Rams" الناشط في دوري كرة القدم الأميركية، الذي تملكه المجموعة، حقَّق بطولة السوبربول منذ بضعة أشهر، وهي أكبر جائزة في الرياضات الأميركية على الإطلاق، وقبلها كان قد أنجز بناء ملعبه الجديد الذي يُعَدُّ الأحدث والأفضل على المستوى الرياضي عالميا، بالإضافة إلى تصدُّر كولورادو أفالانش (Colorado Avalanche) -أحد أندية المجموعة أيضا- الجدول في دوري هوكي الجليد الأميركي (NHL)، وهو ما أشار إليه جوش في المقابلة بحديثه عن "النمط الإداري الذي يتبعونه في باقي أنديتهم في الولايات المتحدة وينوون تطبيقه في أرسنال". (8) (9)

🗣"This is a man who cares about the club."

هذه هي المجموعة نفسها التي كان يسخر منها المشجعون حول العالم لكونها الأفشل في حصد الألقاب والبطولات. يحكي روبي لايل، مذيع شبكة "BBC" سابقا ومقدم برنامج المشجعين الأشهر "أرسنال فان تي في" (Arsenal Fan TV)، أنه عندما كان يقابل مشجعي النادي أثناء زيارته للولايات المتحدة، كانوا يخبرونه بأن أرسنال هو أنجح أندية كرونكي قياسا بحال باقي الأندية التي يمتلكها في الرياضات المختلفة. (9)

الاحتمال الأرجح لتفسير هذا التحول أن هناك انقلابا ناعما يجري في صفوف آل كرونكي منذ سنوات. جوش يُفسِّر التغير الأخير في سياسات الإنفاق بأن مؤسسة والده لم تستحوذ على النادي كاملا إلا في 2018، عندما اشترى حصة عملاق المعادن الروسي أليشير عثمانوف -المقدَّرة بـ 30% من أسهم النادي- ليقضي على المعارضة نهائيا، وهي الكذبة الوحيدة الصريحة التي أمكن التقاطها من المقابلة، ببساطة لأن أي طفل يعلم أن حصة كرونكي الأصلية قبل شراء أسهم عثمانوف، والبالغة نسبة 67%، كانت أكثر من كافية للتحكم في مُقدَّرات النادي. (10) (11)

هذا الانقلاب -إن صحَّت النظرية- ظهر أثره جليا في التخبط الإداري منذ 2018 وحتى الآن، صحيح أن أرسنال أنفق الكثير في سوق الانتقالات منذ هذه اللحظة، ولكن صحيح أيضا أنه تنقَّل بين الهياكل الإدارية المختلفة بسرعة، فبدأ الأمر بالتخلُّص من إيفان غازيديس والتعاقد مع إيدو غاسبار مديرا تقنيا، ثم التوسُّع في العمل مع شركة علم البيانات "ستاتس دي إن إيه" (Stats DNA) التي ضمَّها أرسنال إلى ممتلكاته في 2013 بعد توصية من فينغر، وعند هذا التوقيت، بدا وكأن حقبة جديدة ستبدأ في النادي بعد ضم سفين ميسلنتات، كشاف اللاعبين ذائع الصيت القادم من دورتموند. (12) (13) (14)

‘We are disappointed because we are not in Europe’ ❌

‘Josh Kroenke is very supportive and passionate’ 👀

‘We have a clear idea what we want with Odegaard’ 🙏

Mikel Arteta reflects on Arsenal's positive end to the season 🔴 pic.twitter.com/jYGamWGprr

— GOAL (@goal) May 24, 2021