نونييز في الطريق إلى أرسنال مقابل 66 مليونا.. كم كان سيصبح سعر رونالدو الآن؟

بالطبع، وكالعادة، نحن نعلم ما تفكر فيه الآن؛ تقرير آخر لعجوز قادم من الثمانينيات يندب حظه لأنه عاش للحظة التي يبلغ فيها سعر ماغواير 87 مليون يورو، مُتذكِّرا الأيام التي كان يُباع فيها مارادونا مقابل مليون أو اثنين، وبالطبع، وكالعادة، أنت مخطئ، ربما باستثناء حقيقة العجوز القادم من الثمانينيات.

في الواقع، وعلى عكس أغلب العجائز القادمين من الثمانينيات، نحن نعتقد أن عدد مواهب كرة القدم قد زاد باطراد في العقدين الأخيرين، وأن الاعتقاد المستقر عن ندرتها ليس صحيحا. ما تراجع فعلا هو عدد الأندية القادرة على المنافسة واللمعان في أقوى البطولات، وبالتالي تركَّزت هذه المواهب في عدد محدود من الفِرَق، لتمنحنا الانطباع الخاطئ بأنها قليلة.

هذا التقرير يناقش القضية من زاوية مالية واقتصادية بحتة، لأن بغض النظر عن تراجع عدد المواهب أو زيادته، فما نحن متأكدون منه أن أسعارها تضخَّمت بشكل لا يتناسب مع تضخُّم العملات الغربية أبدا.

تضخم التضخم

في التقرير الشهري لمرصد كرة القدم (CIES Football Observatory) عن سبتمبر/أيلول 2019، نكتشف أن القيمة الثابتة لأي لاعب قد زادت بمقدار ثلاث مرات بين 2011-2019، بمعنى أن صفقة انتقال البرتغالي فابيو كوينتراو من بنفيكا إلى ريال مدريد، التي كلَّفت الميرينغي 33 مليون دولار تقريبا في 2011، كان سيصبح سعرها 99 مليونا لو حاولوا التعاقد مع اللاعب ذاته في 2019. (1)

السبب في ذلك أن التضخم في سوق أسعار اللاعبين، أو أسعار عقود اللاعبين بالأحرى، يزيد بنسبة 26% سنويا منذ عام 2014، وفي الموسم السابق لموسم 2019، وباعتباره آخر موسم لم يتأثر بالجائحة، كانت النسبة 31%، وهو ما دعا المرصد إلى تحليل الظاهرة ابتداء. (2)

هذا هو أول مؤشر للتضخم الذي لا يتناسب مع تضخم العملة، ولكنه يتناسب أكثر مع تضخم أرباح وعوائد الأندية ذاتها، ربما ليس بنسبة منطقية تماما لأن بعض الأندية راكمت ديونا ضخمة في الفترة ذاتها، وعلى رأسها برشلونة، ولكن العلاقة بين تضخم الأسعار وتضخم العوائد أكثر منطقية بكثير منها بين تضخم الأسعار وتضخم العملة.

دعنا نُبسِّط الأمر؛ منذ 26 عاما، أنفق نيوكاسل يونايتد 15 مليون جنيه إسترليني للحصول على آلان شيرر من بلاكبرن روفرز. معدل تضخم العملة في هذه الفترة طبقا لبنك إنجلترا يجعل سعر آلان شيرر في 2022 ضِعْف سعره في 1996 تقريبا، أي إن الصفقة لو كانت تمت في الصيف الماضي أو القادم كانت ستُكلِّف نيوكاسل نحو 30 مليون جنيه إسترليني. (3)

آلة الزمن

بالطبع هذه الحسبة غير منطقية، ببساطة لأن الـ 15 مليون جنيه إسترليني جعلت شيرر أغلى لاعب في تاريخ اللعبة في 1996، بينما الـ 30 مليون جنيه إسترليني التي نستنتجها من معدلات التضخم الرسمية في العملة قد لا تكون كافية للتعاقد مع مهاجم متوسط من دوري متوسط.

للقياس، لك أن تتخيَّل أن داروين نونييز الذي يفاوضه أرسنال للانضمام من بنفيكا قد يُكلِّف الغنرز 66 مليون جنيه إسترليني طبقا للتقارير الصحفية، أي أكثر من ضِعْف ما قد يُكلِّفه شيرر طبقا لحسابات بنك إنجلترا ومعدل تضخم العملة الرسمي. (4)

بالطبع هناك اختلافات جذرية بين اللاعبين، أو حقبة اللاعبين بالأحرى، ونجاح شيرر في الزمن الحالي، بعد تعقُّد اللعبة تكتيكيا وفنيا لمستويات غير مسبوقة، قد لا يكون مضمونا أصلا. تخيَّل أن هناك مراحل تكتيكية كاملة من المباراة لم يسمع عنها شيرر من قبل، ولم يمارسها ولم يتدرب عليها، لذا فالمقارنة ليست مطلقة، ونحن لا نتحدث عن فارق الموهبة أو الإمكانيات بين شيرر ونونييز، ولكن عن الفارق بين قيمة شيرر في 1996 وقيمة نونييز في 2022، ومع وضع السياق الزمني والفني والتكتيكي في الاعتبار، فشيرر كان عملة نادرة في 1996، بينما لا يمكننا قول المثل عن نونييز في 2022.

باختصار، هذه ليست محاولة لإعادة تقييم الموهبة، بل لإعادة تقييم السعر بناء على معايير مالية واقتصادية بحتة لا دخل للأمور الفنية فيها. على سبيل المثال، أحد المعايير هنا هو أنه في السنة التالية لانتقال شيرر إلى نيوكاسل، وقَّعت أندية البريميرليغ عقدا لبث المباريات مع سكاي كانت قيمته 670 مليون جنيه إسترليني مُقسَّمة على 4 مواسم. العقد الجديد الذي وُقِّع في 2022 كانت قيمته 5.1 مليارات جنيه إسترليني، أي إن نسبة التضخم بين العقدين بلغت أكثر من 750%، مع العلم أن العقد الأخير كان عن حقوق البث المحلية فقط! (5)

هذا مجرد مؤشر من عدة مؤشرات، لو نظرنا إلى حجم استثمار أندية كرة القدم في أسعار انتقالات اللاعبين مثلا فسنكتشف أنها زادت بما يفوق 4 مرات بين 2010-2019 فقط، من 1.5 مليار يورو في 2010 إلى 6.6 مليارات يورو في 2019. (2)

ماغواير الآخر

لمواجهة هذه المعضلة، عمل الباحث بجامعة ليفربول كيران ماغواير وزميله جيسون لوز على منهجية جديدة لحساب تضخم الأسعار في كرة القدم، باعتبارها سوقا غير خاضع للمعايير الاقتصادية العالمية، ولا يمكن قياسه عليها، وطبقا لحساباتهم، كان لاعب مثل شيرر سيُكلِّف نيوكاسل 222 مليون جنيه إسترليني في الوقت الحالي، ليصبح الأغلى على الإطلاق في تاريخ اللعبة، مُتفوِّقا حتى على نيمار. (3)

الآن تبدو الأمور أكثر منطقية بكثير، شيرر كان طفرة حقيقية على مستوى معدلات التهديف واستغلال الفرص في زمنه، وعندما انتقل إلى نيوكاسل كانت تفاوضه أندية من وزن مانشستر يونايتد وإنترميلان وبرشلونة، وهذا هو ما جعل سعره الأعلى آنذاك أيضا.

طبقا للحسابات ذاتها من ماغواير ولوز، فإن انتقال روي كين من نوتنغهام فورست إلى مانشستر يونايتد مقابل 3.75 ملايين جنيه إسترليني في 1993 كان سيُكلِّف يونايتد 94 مليون جنيه إسترليني تقريبا الآن، انتقال فرناندو توريس من ليفربول إلى تشيلسي مقابل 50 مليون جنيه إسترليني في 2011 كان سيُكلِّف البلوز 112 مليون الآن، وانتقال تييري هنري من يوفنتوس إلى أرسنال في 1999 كان سيُكلِّف المدفعجية 89 مليون جنيه إسترليني الآن.

من فضلك لاحِظ أننا نتحدث عن هنري القادم من يوفنتوس بعد أداء محبط مخيب في إيطاليا، لا هنري الذي ظل أفضل لاعبي البريميرليغ لعدة سنوات مع أرسنال، وهو استدراك مهم للغاية، لأن حسابات ماغواير ولوز لا تضع موهبة اللاعب أو إمكانياته في الاعتبار، ولا تُقيِّم مسيرته بأثر رجعي، بل تفترض أن الظروف ذاتها متكررة بين الماضي والحاضر، بمعنى أن الـ89 مليونا التي كان أرسنال سيُنفقها الآن للحصول على هنري لا تعني أن المدفعجية سيحصلون على مهاجم بالجودة ذاتها مقابل الرقم ذاته الآن، بل تعني أنهم سيحصلون على مهاجم لا يريده يوفنتوس بعد أداء مخيب. عنصران فقط هما المهمان في هذه المعادلة: السعر الذي أنفقه أرسنال في 1999، ومعدل التضخم في أرباح وعوائد الأندية من حينها إلى الآن.

رونالدو وروماريو وزيدان وآخرون

في تقرير آخر لموقع "Totally Money" استخدموا فيه علم البيانات لحساب التضخم المنطقي في أسعار لاعبي التسعينيات، أتت قائمة أغلى لاعبي التاريخ بعد حساب التضخم على النحو التالي: (6) (7)

10- المهاجم الفرنسي جان بيير بابان من مارسيليا إلى ميلان – 1992.

السعر الأصلي: 10.8 ملايين جنيه إسترليني.

السعر الحالي: 152 مليون جنيه إسترليني.

9- المهاجم الكرواتي ألين بوكسيتش من مارسيليا إلى لاتسيو – 1993.

السعر الأصلي: 9.9 ملايين جنيه إسترليني.

السعر الحالي: 153 مليون جنيه إسترليني.

8- المهاجم البرازيلي رونالدو نازاريو دي ليما من إنتر ميلان إلى ريال مدريد – 2002.

السعر الأصلي: 40.5 مليون جنيه إسترليني.

السعر الحالي: 155 مليون جنيه إسترليني.

7- صانع الألعاب الفرنسي زين الدين زيدان من يوفنتوس إلى ريال مدريد – 2001.

السعر الأصلي: 69.75 مليون جنيه إسترليني.

السعر الحالي: 157 مليون جنيه إسترليني.

6- المدافع الإنجليزي ريو فرديناند من ليدز يونايتد إلى مانشستر يونايتد – 2002.

السعر الأصلي: 41.4 مليون جنيه إسترليني.

السعر الحالي: 159 مليون جنيه إسترليني.

5- الجناح الويلزي غارث بيل من توتنهام إلى ريال مدريد – 2013.

السعر الأصلي: 90.9 مليون جنيه إسترليني.

السعر الحالي: 166 مليون جنيه إسترليني.

4- المهاجم البرازيلي روماريو من بي إس في آيندهوفن إلى برشلونة – 1993.

السعر الأصلي: 10.8 ملايين جنيه إسترليني.

السعر الحالي: 167 مليون جنيه إسترليني.

3- الجناح البرتغالي كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد – 2009.

السعر الأصلي: 84.6 مليون جنيه إسترليني.

السعر الحالي: 195 مليون جنيه إسترليني.

2- الجناح البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا من برشلونة إلى باريس سان جيرمان – 2017.

السعر الأصلي: 199.8 مليون جنيه إسترليني.

السعر الحالي: 202 مليون جنيه إسترليني.

1- المهاجم الإيطالي جيانلوكا فيالّي من سامبدوريا إلى يوفنتوس – 1992.

السعر الأصلي: 14.8 مليون جنيه إسترليني.

السعر الحالي: 209 مليون جنيه إسترليني.

لاحِظ هنا أن نيمار حلَّ ثانيا في القائمة، ليس لأنه ثاني أفضل لاعب في التاريخ طبعا، ولكن لأن سعر صفقة انتقاله إلى باريس كان ضخما لهذه الدرجة. الملاحظة الثانية أن كل مَن وردت أسماؤهم في هذه القائمة كانوا علامات فارقة في تاريخ سوق الانتقالات في أزمانهم الأصلية.

الملاحظة الثالثة والأهم هي أن القائمة تُدخلك في دائرة مفرغة، فلا تعلم أين وقع الخطأ بالظبط، ولا يمكنك تحديد جهة اللوم أو قصرها على حقبة زمنية معينة أو نادٍ معين، فكل صفقة من هذه الصفقات كان لها دورها في معدل التضخم المجنون في سوق الانتقالات، ثم عادت وحصلت على قيمة أخرى أكبر عند حساب التضخم الذي كانت هي أحد أسبابه أصلا!

المفارقة الأولى في الأمر كله كانت تصريحات شيرر في مقابلة حديثة مع "ذي أثلتيك" (The Athletic) عن إحساسه عندما تحوَّل إلى أغلى لاعب في تاريخ اللعبة، إذ قال إن سخافة الرقم المبالغ فيه جعلته لا يبالي به فعليا، وكأن عقله عجز عن استيعاب الصدمة، وبالتالي لم يُشكِّل المبلغ أي ضغط نفسي أو ذهني عليه أثناء اللعب لنيوكاسل، وهو ما تؤكده مسيرته بما لا يدع مجالا للشك، إذ يصعب أن تصبح الهداف التاريخي للبريميرليغ وأنت تحمل مثل هذه الأعباء على ظهرك. (8)

المفارقة الثانية ربما تكون أن الكثير من الصفقات الحالية قد لا تُحمِّل الأعباء ذاتها على أصحابها، ففي المواسم الأخيرة تكفَّل عدد من أندية أوروبا الكبيرة بدفع أرقام غير منطقية في لاعبين لم يحققوا العائد المرجو منهم أبدا، وظلَّ شبح المبالغ الضخمة يطاردهم مع كل مباراة مخيبة أو موسم محبط، وربما يمنح هذا فرصة لأمثال نونييز للعب دون تشتت ودون أعباء، فالـ 66 مليون جنيه إسترليني التي قد ينفقها أو لا ينفقها أرسنال للتعاقد معه في الصيف لم تعد تعني الكثير على أية حال.

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المصادر: