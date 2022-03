تشيلسي للبيع.. هل يدفع النادي اللندني فاتورة العلاقة بين بوتين وأبراموفيتش؟

دائما ما تشاهده في مدرجات ستامفورد بريدج، يجلس وحيدا واضعا يديه أسفل خديه، ويتابع بشغف مباريات نادي تشيلسي. لا تحتاج إلى أكثر من رؤية وجهه لتعلم مدى تأثره بمجريات سير المباراة، وذلك باختلاف أهميتها، الأمر الذي يجعلك تشعر بأنه مشجع متعصب للنادي، حيث يرتدي دائما الكوفية الزرقاء التي تحمل شعاره، وينتهي هذا المشهد المعتاد في الأغلب بأن تظهر الابتسامة الخفيفة على وجه الرجل ذي الشعر الأبيض الذي كان عابسا منذ دقائق، ثم يبدأ في التصفيق للاعبين رفقة جماهير الفريق.

بالطبع تعرفه، هو رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، المالك التاريخي للنادي اللندني، وما ذُكر سلفا هو الجانب الهادئ في حياة الملياردير، الذي يعتبره كثيرون رجل فلاديمير بوتين في البريميرليغ، بل وبريطانيا عموما.(1) تلك هي الصورة الذهنية التي يحاول أبراموفيتش الحفاظ عليها باستمرار، وساعده على ذلك الطفرة التي شهدها الفريق الأزرق على يديه، منذ حسم صفقة شراء تشيلسي عام 2003، التي باتت مُهدَّدة الآن بعد الحرب الروسية على أوكرانيا مؤخرا، فهل سيتأثر البلوز حقا؟

فاتورة بوتين

دائما ما يرتبط أبراموفيتش بمواقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بل ويضطر أحيانا لسداد فواتير تلك المواقف، وظهر ذلك جليا منذ 4 سنوات تقريبا، حين غاب مالك النادي عن مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين تشيلسي ومانشستر يونايتد، الذي انتهى بهدف نظيف سجَّله إيدين هازارد من علامة الجزاء.(7)

آنذاك، فسَّرت تقارير صحفية بريطانية ما حدث بأنه عمل بريطاني انتقامي ضد بوتين بعد واقعة تسمم الجاسوس الروسي سيرجي سكريبال، الذي عمل لصالح بريطانيا ضد روسيا، وابنته يوليا، في بلدة سالزبوري مارس/آذار من العام نفسه، وهو الأمر الذي تسبَّب في تأخُّر استخراج تأشيرة أغنى رجل في المملكة المتحدة.(2)(3)

القصة لم تختلف كثيرا أيضا في 2022، بل إن أبراموفيتش أصبح أكثر دراية بالفواتير التي يجب عليه سدادها، إذا قرَّر أن يستبق القرارات الرسمية باحتمالية توقيع عقوبات عليه شخصيا أو حتى على رجال الأعمال الروس في الاتحاد الأوروبي، وذلك بالتزامن مع قرار الحرب الذي اتخذه بوتين نهاية شهر فبراير/شباط الماضي.(4)

خرج المالك الروسي في بيان مقتضب نُشر عبر موقع النادي اللندني، أكَّد فيه حرصه الدائم على مصلحة النادي أولا، وأسند مهمة إدارة ورعاية مصالح تشيلسي إلى مجلس أمناء مؤسسته الخيرية، مُشيرا إلى أنهم في وضع أفضل منه للقيام بذلك في الفترة القادمة، قبل أن يعلن لاحقا عزمه بيع ناديه الإنجليزي واصفا القرار بأنه "صعب ومؤلم".

Statement from Club Owner Roman Abramovich. — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 26, 2022

وفيما يبدو، فإن تداعيات الأزمة وصلت إلى قلب فريق الكرة. ففي المؤتمر الصحفي الذي سبق نهائي كأس الرابطة ضد ليفربول هذا الأسبوع، أقرَّ المدرب الألماني للبلوز توماس توخيل أن الأمر يُعَدُّ مشكلة لا يمكن التظاهر بعدم وجودها، وأنها تؤثر تأثيرا مباشرا في حماس الفريق واستعداده لتلك المباراة.(6) غير أن توخيل خرج بعد المباراة، التي انتهت بهزيمة فريقه بركلات الترجيح، ليؤكِّد أن قرار الاستقالة من جانب أبراموفيتش "لا يُشكِّل لديه أي قلق، ولن يؤثر على العمل اليومي للفريق". وأرجع السبب إلى وجود الروسية الكندية، مارينا غرانوفسكايا، في منصبها مديرة تنفيذية للنادي، وكذلك المستشار الفني بيتر تشيك، اللذين يعملان عن قُرب شديد من الفريق، وبطبيعة الحال مع مدربه الألماني.(5)

على أرض الملعب، لم يبدُ لاعبو البلوز متأثرين بالقرار بالفعل، بل كانوا أقرب لحسم المباراة في وقتها الأصلي، والشوطين الإضافيين، وحتى في ركلات الترجيح، لولا سوء التصرف من الحارس الإسباني كيبا، ولكن هل الأمر متوقف على المستطيل الأخضر فقط؟

مارينا لديكم

على مدار السنوات القليلة الماضية، لم يكن الرجل الثاني في تشيلسي رجلا حقا، ولكنها كانت السيدة مارينا غرانوفسكايا، التي ارتبطت ارتباطا وثيقا بكل الصفقات التي أُبرمت منذ موسم 2013-2014 وحتى الآن، وهو ما أكسبها شعبية واسعة بين الجماهير الزرقاء. صاحبة الـ 47 عاما، جلبها أبراموفيتش من شركته (Millhouse Capital)، لتحجز مقعدها في منصب تمثيلي في مجلس الإدارة، قبل أن تتولّى زمام الأمور رسميا عام 2014.(8)

"احتلَّت مارينا غرانوفسكايا المرتبة الخامسة عموما في 2018 في قائمة فوربس لأقوى النساء في الرياضة الدولية بسبب دورها المؤثر في أحد أكبر الأندية الأوروبية". (صحيفة الماركا الإسبانية)

تُعَدُّ مارينا أفضل مدير نادٍ أوروبي في عام 2021، بحسب جوائز "Golden Boy"، وإحدى الأدوات التي اعتمد عليها الملياردير الروسي، لا سيما أنها تتمتع بعلاقة طيبة مع جميع أفراد الفريق، إلى جانب الظهير الجماهيري الذي لم يكن ليُبدي أي اعتراض في حال تعزَّز دورها في لندن.(9)

حسنا، كانت الخطة تبدو مثالية، وتُشير إلى أن أبراموفيتش قد اتخذ القرار الصحيح من أجل الحفاظ على النادي بالفعل، والحفاظ على استقراره الفني داخل الملعب، والإداري خارجه، وفي الوقت ذاته دون أن يخسر ملكيته. (10)

لكن هذه الخطة الأولية واجهت تحديات يبدو أنها تعصف بالعلاقة الناجحة بين أبراموفيتش وتشيلسي منذ 2003 وحتى الآن، إذ أفادت تقارير بريطانية أن عددا من أمناء مؤسسة النادي الخيرية أبلغوا عن بعض القلق إزاء الآثار القانونية والأضرار التي قد تلحق بسمعتهم جزاء توليهم لهذا الدور.(11)

الأهم من ذلك أن هناك خطرا حقيقيا ومتزايدا من أن يُدرَج اسم أبراموفيتش في قوائم العقوبات التي تستهدف الطبقة الأوليغاركية المقرَّبة من الرئيس الروسي. وقد استخدمت النائبة البريطانية عن الحزب الليبرالي الديمقراطي، ليلى موران، الامتياز البرلماني الأسبوع الماضي لوضع أبراموفيتش واحدا من 35 "عامل تمكين رئيسي" للرئيس فلاديمير بوتين يجب أن تعاقبهم المملكة المتحدة شخصيا.(12)

وقت الوداع

من المؤكَّد أن أبراموفيتش لم يرد أبدا أن تُطرح هذه الكلمة من الأساس، فمنذ بداية عهده مع البلوز لم يلمح الملياردير الروسي في أي مناسبة إلى إمكانية بيع النادي. وعلى مدار ما يقرب من عقدين، بلغ حجم القروض الميسرة من أبراموفيتش إلى (Fordstam Ltd)، الشركة الأم لنادي تشيلسي، نحو 1.5 مليار جنيه إسترليني (مليارَيْ دولار تقريبا)، وهو ما جعله الفريق الإنجليزي الأكثر تتويجا بالألقاب منذ بداية حقبة الملياردير الروسي.(13)

لكن تلك العلاقة الناجحة تبدو اليوم على وشك الانتهاء. فقبل ساعات، أعلنت تقارير صحفية أن مالك تشيلسي ينوي بيع ناديه بعد مرور عقدين على امتلاكه له، تضاعفت خلالهما قيمة النادي اللندني أكثر من 20 مرة. وفيما يبدو كانت الضغوط هذه المرة أكبر من أن تُحتمل، ليس فقط ضغوط العقوبات المحتملة، ولكن أيضا الضغوط الجماهيرية والتعاطف المتزايد مع الأوكرانيين، الذي دفع رابطة مشجعي نادي تشيلسي لإصدار بيان دعم للشعب الأوكراني.

في النهاية لا يمكن الجزم بما سيحدث، إذ تتسارع الأحداث وتتغير لحظيا في تلك الآونة، ولكن لا شك أن تلك اللحظات قد تكون الأقرب إلى "وقت الوداع" بين أبراموفيتش والبلوز، وهو الأمر الذي سيصحبه تغييرات كبيرة في أهداف النادي ورؤيته للمستقبل، وحتى تتضح الصورة في شكلها الكامل، فلا نملك سوى الانتظار.

