"الجرأة ليست حلوة".. نصائح فان دايك لإبراهيم الأبيض

أهلا بك. لقد وصلنا إلى هذا الوقت المعتاد من كل موسم، الوقت الذي يرتكب فيه فان دايك خطأ ما في مواجهة 1 ضد 1 فيناله من السخرية ما يناله. لسبب واضح، يعتقد أغلب المشجعين في العالم أن قواعد مواجهات 1 ضد 1 في كرة القدم لا تختلف كثيرا عن قواعد معارك السلاح الأبيض في شوارع الإجرام، ومن ثم فالتراجع ليس مجرد خطأ، بل تفريط في الشرف والكرامة.

هذا هو الجمهور ذاته الذي سيذبح فان دايك أو غيره عندما تخطئ قدمه الكرة بملليمترات تسمح للمهاجم بتخطيه والانفراد بالمرمى، وإذا حاولت تلخيص ما يحدث حقا فستصل إلى النتيجة المعروفة سابقا؛ نحن لا نملك طريقة موضوعية للحكم على هذه المواقف، لذا نلجأ إلى حيلة غير عادلة، فننتظر النتيجة ثم نحاسب صاحبها بأثر رجعي، وإن نجح مسعاه فهو شجاع، وإن خاب فهو أحمق. هذه وصفة لا تخيب للتظاهر بالحكمة في أي موقف، مهما بلغت صعوبته.

عقب مباراة الإياب ضد إنتر في دوري الأبطال مباشرة، نشر حساب شركة "بيك أناليسيس" (Peak Analysis) المصرية، والمختصة بتحليل الأداء الفردي للاعبي كرة القدم المحترفين، لقطة الهدف مع شرح وافٍ لقرار فان دايك الخاطئ الذي تسبَّب في موجة النقد الأخيرة. (1)

يرى مختصو "بيك" أن فان دايك أخطأ فعلا، ولكن لأسباب مختلفة تماما عن تلك التي رآها أغلب مشجعي كرة القدم حول العالم، إذ لم يقع الخطأ في تقنية المواجهة ذاتها، بل في تقديره للموقف ابتداء، فالهولندي تعامل على أنه في موقف 1 ضد 1 ومن ثم بدأ في التراجع وإجبار الأرجنتيني على الخروج لجهة قدمه الضعيفة، بينما في الحقيقة كان ترحيل فابينيو خلفه كفيلا باعتباره موقف 2 ضد 1، بالتالي كان من الأَوْلى أن يسارع فيرجيل بالخروج والضغط على لاوتارو لحظة استلامه للكرة وقبل الدوران، باعتبار أن التغطية متوفرة في حال الخطأ. هناك شرح أفضل للقطة في المقطع التالي.

هنا نتحدَّث عن الحكمة المبكرة، بمعنى أنه كان ينبغي لفان دايك مسح الملعب بصريا لمرة إضافية قبل اتخاذ قراره، وحينها كان سيكتشف موقع فابينيو الذي عاد لعمق الملعب مدافعا ثانيا بذكاء شديد يسمح له بالخروج. كما ترى فهذا أصعب من انتظار نتيجة الموقف ثم تحديد التصرف الصحيح بناء على معلومات لم تكن متاحة للهولندي في تلك اللحظة.

اللافت هنا أنه على الرغم من أن ما جعل هذه اللقطة جديرة بالذكر هو حقيقة أن تسديدة لاوتارو سكنت الشباك، وبالتالي فهي مشوبة بالخطأ البديهي سابق الذكر، وتدفعنا إلى التفكير فيما إذا كنا قد حاسبنا فان دايك بأثر رجعي، لكن المعايير التي وضعها تحليل بيك أناليسيس كانت موضوعية، ويمكن تطبيقها على عديد اللقطات بغض النظر عن النتيجة، وهذا هو المميز في هذا التحليل تحديدا.

المهم أيضا أن خطأ فان دايك هنا كلَّف فريقه تسديدة صعبة بعيدة من خارج المنطقة، تسديدة بعيدة احتاجت إلى درجة لا بأس بها من الانحراف في مسارها لتسكن الشباك، وبأي معيار فهي ليست فرصة حقيقية للتسجيل، ولا حتى متوسطة السهولة.

مفاجأة؛ فان دايك يخطئ فعلا. صحيح أن أغلب منتقديه لا يدركون الأسباب الحقيقية لأخطائه عندما تحدث، وعادة ما يختصرونها في أنه كان يجب أن يخرج للمهاجم ويغامر بخسارة كل شيء، ولكن التأكيد أن حتى فان دايك يخطئ أحيانا مهم، لأنه يقودنا إلى السؤال التالي؛ لماذا لم يكن فان دايك مخطئا في تقنية المواجهة ذاتها؟ هل التراجع أمام المهاجمين في مواقف 1 ضد 1 هو الحل الأنسب؟ وبالطبع، السؤال الأهم على الإطلاق؛ ماذا كان ليفعل رجل مثل إبراهيم الأبيض، يتمناه الكثيرون مدافعا في فريقهم؟

المفاجأة الثانية هنا أن فان دايك -أو غيره- لا يقاتل من أجل البقاء حيًّا، وهذا -مفاجأة ثالثة- يُغيِّر الأمر كليا. نحن لا نتحدَّث هنا عن معادلة صفرية لا بد أن يخرج منها أحدهم منتصرا، بل إن معنى الانتصار ذاته يصبح نسبيا في هذه الحالة، مثل مفاهيم الشجاعة والإقدام والجبن. الهدف هنا ليس "التوقيع على جبهة المهاجم"، بل استرجاع الكرة تمهيدا للتحوُّل السريع، وهذا يتطلَّب الحكمة أكثر مما يتطلَّب جرأة إبراهيم الأبيض الحلوة.

في مقطع مُصوَّر نشره حساب "The F2" على تويتر، يشرح الهولندي مقاربته لمواقف 1 ضد 1 لجيريمي لينش، أحد محترفي كرة الأسلوب الحر (Freestyle)، الذي سبق له اللعب لناشئي أرسنال، وإلى جانب القواعد البديهية مثل التعرف على تقنية المراوغة للخصم، وما إذا كان يستخدم كلتا قدميه أم لا، ومن ثم إجباره على الخروج بالكرة ناحية قدمه الضعيفة، فإن أحد أسرار فان دايك كان أنه بعدما يجمع معلوماته عن كل ما سبق، فإنه يحاول النظر إلى عينَيْ المهاجم وهو يحاول مراوغته. (2) (3)

1v1 defending advice from the man himself @VirgilvDijk not bad at scoring from set pieces either! 😂 We teamed up with @SCJohnson and @LFC to upcycle my tekkers!!! Check out the full video on our YouTube! 🎥 #recycling #SCJ #VirgilVanDijk #Robertson pic.twitter.com/qHkx3jZ8r8

— The F2 (@TheF2) January 23, 2022