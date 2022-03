سير المدربين وتاريخ التكتيك.. كتب تجعلك أكثر فهما لكرة القدم

لا تقلق، فنحن نعلم ما يدور بذهنك الآن؛ هل ما زال الناس يقرؤون الكتب أصلا، ناهيك بكونها عن كرة القدم؟ والإجابة هي: نعم. في الواقع، تشهد مبيعات الكتب الورقية ارتفاعا في السنوات الأخيرة حول العالم بعد تراجعها لعدة سنوات لصالح الكتب الإلكترونية أو الصوتية. هناك دراسة تؤكد بأن الكتب الورقية أفضل للقراء على عدة مستويات.

طبعا أنت لا تصدق هذه الدراسة لأن هناك دراسات تؤكد كل شيء تقريبا، وحقيقة أنها نُشرت على موقع إحدى شركات الورق والتغليف الأميركية "Paper & Packaging" تجعلها متحيزة نوعا ما، ولكن الحقيقة أن الإمساك بكتاب ورقي له عدة مزايا لا تحتاج إلى مندوب مبيعات لتدركها، مثل حقيقة أنها تفصلك عن الإنترنت بكل ما يحمله من تشتيت لتركيزك، على عكس الإلكترونية والصوتية مثلا، بالإضافة إلى أن الإمساك بكتاب ورقي يمنحك شعورا بالإنجاز مع الانتهاء من كل صفحة، أيضا على عكس الكتب الإلكترونية والصوتية، وهو ما يجعلك أكثر انغماسا في حكاية الكتاب، وأكثر ارتباطا بحبكته، طبقا لعلماء النفس على الأقل(1)(2).

المهم أننا قررنا أن نخبرك بأفضل ما كُتب في تاريخ كرة القدم، وهذا قرار صعب كما ترى، لأن القراءة عن كرة القدم قد تكون أقل النشاطات المتعلقة باللعبة إثارة على الإطلاق، ولكن مع التعقد المتزايد ودخول المجالات العلمية والإحصائية على الخط، لم يعد هناك مكان للإجابة عن أسئلة المشجعين المتزايدة أنسب من صفحات كتاب اجتهد صاحبه لكي يخرج إلى النور، بالإضافة إلى أن هذه اللعبة قادرة على إنتاج دراما قصصية جديرة بأن تدون في الكتب فعلا فعلا.

يونايتد الملعون (The Damned United) – ديفيد بيس

هذا الكتاب يحكي قصة الأربعين يوما التي قضاها المدرب الأسطوري "بريان كلوف" مديرا فنيا لليدز يونايتد، والدور الوحيد الذي تلعبه كرة القدم فيها هو تقديم السياق، عدا ذلك فالرواية تتحدث عن الشكوك التي انتابت كلوف في آخر أيام مسيرته بعدما انفضت شراكته الناجحة مع بيتر تيلور، بسبب توقيع الأخير مع الجناح الإسكتلندي "جون روبرتسون" دون علمه (3)(4).

القصة تحكي كيف فقد كلوف -تدريجيا- كل المهارات التي جعلته مدربا عظيما قبل هذه التجربة رفقة نوتنغهام فورست، أو كان هذا ما شعر به على الأقل في فترة محمومة تجري أحداثها بإيقاع سريع نسبيا. تلك الرواية تحولت إلى فيلم ذائع الصيت لاحقا من بطولة "مايكل شين"، ولكننا ننصحك بقراءتها قبل مشاهدة الفيلم، لأن هناك دراسة أخرى تؤكد أن الأفلام المقتبسة عن روايات عظيمة كثيرا ما تخيب الآمال. صحيح أن الفيلم كان رائعا بدوره، ولكن لا تجعلنا نندم على إخبارك عنه (5)(6).

حمى الملعب (Fever Pitch) – نيك هورنبي

قد يكون كتاب نيك هورنبي هو الأنجح على الإطلاق في تاريخ مطبوعات كرة القدم، إذ باع ما يزيد عن مليون نسخة، وأُنتج فيلم مقتبس عنه كذلك يحمل الاسم ذاته من بطولة "درو باريمور" والكوميديان الأميركي الشهير "جيمي فالون". الفارق الوحيد أنهم غيروا اللعبة من كرة القدم إلى أمل وأسخف رياضة ابتكرتها البشرية على الإطلاق: البيزبول.

“I have measured out my life in Arsenal fixtures, and any event of any significance has a footballing shadow.”

الكتاب يحكي قصة نيك هورنبي، أشهر مشجعي أرسنال على الإطلاق، وكيفية تطور علاقته بهذا النادي منذ طفولته، وكيف كانت مبارياته هي عزاءه الوحيد عندما انفصل أبوه وأمه عن بعضهما وتدهورت علاقتهما، إلى الدرجة التي أصبح معها أرسنال نقطة الارتكاز الأهم، إن لم تكن الوحيدة، في حياة هورنبي، والتي يتحدد على أساسها علاقته بكل من حوله، بما في ذلك رفيقته وأقرب الناس إليه.

الكاتب البريطاني "سايمون كوبر"، والذي سيرد اسمه في هذه القائمة مرة واحدة على الأقل، كان قد حاول دراسة نموذج نيك هورنبي في كتابه الأشهر على الإطلاق "سوكرنوميكس (Soccernomics)"، مستخدما علم الإحصاء وعددا كبيرا من أبحاث علم الاجتماع والتسويق للإجابة على سؤال مهم: هل يعد هورنبي الاستثناء أم القاعدة؟ (7)

هذا كتاب آخر لن تندم على قراءته أيا كانت تفضيلاتك الكروية، ولن تكون مبالغة إن أخبرناك بأن سوكرنوميكس قد يكون أكثر كتب كرة القدم قدرة على الإجابة عن أسئلتك حول اللعبة وكشف خباياها وطريقة عملها، بداية بمدى تأثير المدربين فعليا على النتائج، ومرورا بأثر العنصرية في كرة القدم الإنجليزية، وانتهاءً بأسئلة من نوعية "لماذا لا تفلس أندية كرة القدم الكبيرة؟". لا عجب أنه كان الكتاب الأكثر مبيعا عام 2009.

الحياة فوق البركان (Living On The Volcano) – مايكل كالفين

"هذه الوظيفة تستهلك حياتك، إنها تأكلك حيا!"

"هذه الوظيفة" هي وظيفة المدير الفني في أندية كرة القدم، والاسم الكامل للكتاب هو "الحياة فوق البركان.. أسرار البقاء مديرا فنيا" أو "Life On The Volcano; The Secrets Of Surviving As A Football Manager"، ومثل كل كتب مايكل كالفين، والتي ننصحك بقراءتها، وبالأخص "لا جوع في الجنة" (No Hunger In Paradise)، و "رجال اللامكان" (The Nowhere Men)"، و"حالة تلاعب" (State Of Play)، فإنك ستندهش من كم التفاصيل التي يكشف عنها الرجل في كتبه، وكم الجهد المبذول لتوريطك في رحلة البحث وموضوع الكتاب(8).

في كتاب البركان، يتحاور كالفين مع أمثال "مارك هيوز" و"إدي هاو" و"غاري مونك" و"آلان بارديو" عن ضغوط الوظيفة، والقدرة على تحمل مسؤولية قرارات ثمنها عشرات الملايين، والإحساس المُمض بالهزيمة والخواء عند الإقالة أو فشل مخطط الموسم. زاوية مختلفة تماما لشخوص المدربين ودروسهم الحياتية المكتسبة من الاحتكاك مع عناصر اللعبة المختلفة.

فوتيبول (Futebol) – ألكسندر بِيوس

في البرازيل، ينطقونها "فوتيبول" كما كتبناها، وهذا الكتاب الملحمي لألكسندر بِيوس يتحدث عما هو أكثر من ذلك بكثير. في الواقع، كانت كتابات بِيوس أحد المراجع المهمة لنتفليكس عندما شرعت في إنتاج الوثائقي الأخير عن حياة بيليه، ربما لأنه كان أحد أفضل الكتّاب الذين استطاعوا وصف الحياة في البرازيل قبل الفوز بلقب مونديال 1958، وعقدة الدونية التي سيطرت على البرازيليين وسط دول العالم بعد هزيمة الماراكانا المفجعة أمام الأوروغواي في 1950، والتي صك لها بِيوس مصطلح "عقدة كلب الشارع" أو "The Mongrel Complex" للتعبير عن الضياع وفقدان القيمة وتقدير البرازيليين المنخفض لذواتهم بين شعوب العالم (9)(10).

كتاب بِيوس لا يتحدث عن كرة القدم تحديدا، ولكن عن أثرها في حياة الشعوب، ومدى شبهها بالحياة وقدرتها على صناعة الخبرات والتجارب الملهمة والتراجيدية على حد سواء. أيضا قد يكون "Futebol" هو الكتاب الوحيد الذي سيشرح لك السياق الثقافي والاجتماعي والتاريخي والسياسي الذي يجعل كرة البرازيليين بهذا التفرد بين أقرانها.

الخلّاط (The Mixer) – مايكل كوكس

إن كنت قد قرأت كتاب "جوناثان ويلسون" التاريخي "قَلب الهرم (Inverting The Pyramid)"، وكنت أحد هؤلاء الذين ينزعجون باستمرار من سطحية الأستوديوهات التحليلية، وتبحث عمن يساعدك على فهم تكتيكات اللعبة بأسلوب واضح مباشر مختصر، فلا يوجد ترشيح أنسب من كتاب كوكس (11).

بدأ كوكس اقتحام الساحة الإعلامية بمدونته "زونال ماركينغ" (Zonal Marking)، أو "رقابة المنطقة" بالترجمة الحرفية، وقدّم من خلالها تحليلات لأهم المباريات وأفكارا مثيرة للانتباه معادية لتيار السذاجة والسطحية المسيطر على الإعلام الرياضي عادة، ثم أصدر كتابه الأول بنفس اسم المدونة، وألحقه بعدها بـ"الخلّاط"، والذي يعد الاسم التقليدي للمنطقة الواقعة بين نقطة الجزاء وخط المرمى، والتي كان يسميها الإنجليز "موقع الفرصة القصوى" إبان سيطرة تكتيك الكرات الطويلة على البلد الذي اخترع اللعبة (12)(13)(14).

في هذا الكتاب، يتعرض كوكس لتاريخ أساليب اللعب والأفكار التكتيكية التي سيطرت على البريميرليغ في حقبه التاريخية المختلفة، وصولا لما أسماه بحقبة "تأثير شبه جزيرة إيبيريا" في مطلع الألفية، في إشارة إلى التطور التكتيكي والعلمي الهائل الذي أحدثه قدوم كل من جوزيه مورينيو ورافائيل بينيتيز لإنجلترا، ثم نبذة عن أساليب الضغط الحديثة التي اقتحمت الساحة قبيل نشر كتابه في 2017 مع أمثال كلوب وغوارديولا.

كوكس يعتبر أن كتاب ويلسون كان أحد أهم مصادر إلهامه، وإن كان الموضوع قد أثار اهتمامك فنحن ننصحك بقراءة كتاب ويلسون أولا.

سيرة روي كين الذاتية (Keane: The Autobiography) – إيمون دانفي

قبل أن نخبرك بأي شيء، عليك أن تُميّز أولا بين كم الإثارة والصراحة التي تعدك بها السيرة الذاتية لروي كين، وبين الإعجاب بشخصية الرجل نفسه. كين يملك الكثير من الحكايات الممتعة، أوردنا بعضها في تقريرين سابقين، ولكن مع كل حكاية جديدة تشعر بأنه بحاجة إلى علاج نفسي مكثف وعاجل(15)(16).

لا مفاجآت هنا، الكتاب، مثل كين، شديد العدائية والحدة، ويحكي قصصا لا نهائية عن صدامات لاعب الوسط الشرس مع كل من عرفه تقريبا؛ فيرغسون وفييرا وآلف آنجي هالاند، والد إيرلينغ هالاند، والطريف أن هذه القصة الأخيرة تحديدا كادت تتسبب في حبسه بعدما اعترف بتعمده إصابة النرويجي في الواقعة الشهيرة، قبل أن يعتذر ويدعي أن الكاتب، إيمون دانفي، قد أضافها دون علمه (17).

تور! (Tor!) – أولرايخ هيسي – ليختنبرغر

استعد لكي تتخلى عن المفاهيم الموروثة عن الكرة الألمانية وتاريخها. أولي هيس يتعرض لكل الأساطير الدارجة عن هوية ألمانيا الكروية، مثل الميل للدفاع، والفاعلية الميكانيكية المملة، والجدية المفرطة؛ ويكشف أن أغلبها لا يصمد أمام أي تدقيق في تاريخ اللعبة في ألمانيا، وأنها مستقاة بالأساس من الصورة النمطية المتداولة عن مؤيدي هتلر(18).

تكتشف في هذا الكتاب أن الكرة الألمانية قد تفوق الإنجليزية في الإثارة عبر تاريخها، وأن منافساتها -على عكس المتوقع- لم تكن دائما بهذا الملل والجمود، بل احتوت على عدد لا بأس به من الفضائح والوقائع المريبة.

الكتاب يتعرض أيضا لتاريخ كرة ألمانيا الشرقية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ويفسر سيطرة أندية غرب ألمانيا على البوندزليغا بعدها، ولماذا كان اقتحام لايبسيتش للساحة مهما، باعتباره أول نادٍ شرقي يصل للبوندزليغا منذ عشرات السنين، حتى ولو كان الهدف من كل ذلك الدعاية لشركة مشروبات الطاقة النمساوية الشهيرة.

في "تور!"، تمتزج السياسة بالحرب مع السياق الاجتماعي والثقافي، لتنتج ما يمكن اعتباره قصة أمة كاملة عبر تاريخها، وليس مجرد كتاب عن كرة القدم.

كرة القدم ضد العدو (Soccer Against The Enemy) – سايمون كوبر

آخر ترشيح نقدمه لك هو كتاب الباحث البريطاني سايمون كوبر عن تاريخ العداوات الكروية حول العالم، وبعد ترشيح سوكرنوميكس ضمنيا، فإن هذا الكتاب يعد رحلة إلى عالم ما قبل الإنترنت والأقمار الصناعية، عندما كان اللاعبون الأجانب أقلية في البريميرليغ، وعندما كانت مباريات الديربي محملة بسياقات دينية وسياسية وتاريخية وعسكرية.

هدف كوبر من الكتاب كان توضيح التشابك الشديد ما بين السياسة وكرة القدم في أوروبا، والذي يمنح عبارة "أكثر من مجرد لعبة" بعدا جديدا أكثر جدية وحدّة ودموية من أي شيء قد تتخيله. نرجو أن تكون ترشيحاتنا قد أثارت اهتمامك، ولا تنسَ أن هناك دراسة تؤكد أنها الأفضل على الإطلاق، لأن الحقيقة، كما أخبرناك، أن هناك دائما دراسات يمكن أن تؤكد أي شيء.

