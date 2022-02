توتر أم إمكانيات محدودة.. لماذا يُمرِّر محمد الننّي إلى الخلف؟

حسنا، لدينا الكثير لنُخبرك به، لذا سنبدأ على الفور، وأول ما سنفعله هو أن نستفزك -كالعادة- بالقول إن محمد الننّي لا يُمرِّر إلى الخلف. ليس بالدرجة التي تتخيلها على الأقل، وليس بالمعنى الدارج للتمرير إلى الخلف؛ الأمر أعقد قليلا من مجرد سهم على خريطة للملعب.

لماذا نستفزك؟ لماذا يعتقد الجميع أنك قد أُصبت بالعمى؟ لماذا يُصِرُّ مُدَّعو الحنكة على هدم كل ما تعتبره بديهيات؟ متى أصبحت كرة القدم بهذا التعقيد؟ هذا ما نعدك بالإجابة عنه.

دعنا أولا نخبرك أنه لا تعارض بين كل ما سبق؛ الضيق الذي تُسبِّبه لك تمريرات محمد الننّي مُبرَّر فعلا، والأمر أعقد من مجرد اتجاه للتمريرة فعلا، وفي الوقت ذاته، الننّي لا يُمرِّر إلى الخلف للدرجة التي تتخيلها فعلا. كل ما سبق صحيح.

رقميا، يمتلك محمد الننّي نسبة عالية جدا للتمريرات الأمامية من إجمالي تمريراته، ودعنا نستدرك بأن "أمامية" لا تعني "عمودية" بالضرورة، ولكن في المباراة النهائية ضد السنغال مثلا، أطلق لاعب المحور المصري 27 تمريرة أمامية من أصل 40 إجمالا، و32 من 48 أمام الكاميرون، و30 من 51 أمام ساحل العاج، وجاء أكثر هذه التمريرات -باستثناء مباراة ساحل العاج- في نصف ملعب المنتخب المصري وحول دائرة الوسط، وبينما تتراوح نسبة تمريراته الأمامية ما بين 59-68% -نسبة مرتفعة جدا للاعبي هذا المركز- فإن صيحات الاستهجان التي ضجَّت بها مقاهي مصر كلما مرَّر محمد الننّي كانت ترى ما خلف الإحصائيات. لذلك أخبرناك أن الأمر أعقد من مجرد سهم يُشير إلى الأمام على خريطة الملعب.

أحد أوضح الأمثلة على ذلك أتى في مباراة الكاميرون، فعادة عندما يُنتقد لاعب ما لأنه يُمرِّر للخلف دائما، فإن أول ما يراجعه المختصون في الأداء هو نشاطه الاستكشافي (Exploratory Behavior)، والمقصود به المرات التي ينظر فيها اللاعب خارج مجال بصره الطبيعي قبل استلام الكرة، ليُدرك محيطه وخيارات التمرير المتاحة له، ويجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن سياق اللعبة قبل أن يتصرَّف بالكرة. تسهيلا، يُطلِق مُحلِّلو الأداء على هذا النشاط اسم "Pitch Scans" أو مسحات الملعب البصرية. (1) (2)

The best football players have great awareness of their surroundings, even before receiving the ball. I started studying SCANNING in 1997. Since then, we have filmed & analyzed more than 250 professional players and 200 elite youth players. What have we learned? Thread 1/15. pic.twitter.com/sO3AugCmP9

— Geir Jordet (@GeirJordet) October 14, 2021