خليفة أغويرو؟ أسباب تجعل خوليان ألفاريز مناسبا لسيتي غوارديولا

دعك من العنوان ولندخل في صلب الموضوع مباشرة؛ السبب الأول الذي يجعل خليفة أغويرو مناسبا لسيتي غوارديولا هو أنه، في الحقيقة، ليس خليفة أغويرو، والمفاجأة أن تلك لم تعد مفاجأة، فقد اعتدت تلك العناوين منذ زمن، وعندما تسمع أن فلانا هو خليفة ميسي أو رونالدينيو أو رونالدو أو هنري فإن هذه تُعَدُّ إشارة على سطحية أوجه الشبه؛ خليفة هنري مثلا لن يكون برازيليا أبدا، بل غالبا هو جناح شاب فرنسي صاحب انطلاقات سريعة ولمسة رشيقة للكرة، وخليفة ميسي لن يُشبهه إلا في كونه مهاجما وأرجنتينيا وأعسر، وهكذا. تذكَّر أنه في يوم ما كان مارسيال هو هنري الجديد، وكان إيتوربي هو خليفة ميسي. لم تسمع عن إيتوربي من قبل؟ حسنا، هذا سبب آخر لتجاهل هذه العناوين. (1) (2)

يتكرَّر الأمر بحذافيره تقريبا مع خوليان ألفاريز، المهاجم الشاب لا يشبه أغويرو إلا في قِصر قامته وحقيقة أنه مهاجم وأرجنتيني. لماذا لا يكون خليفة هيغوايين إذن؟ أو ميليتو؟ أو كانيغيا؟ ببساطة لأنه سينتقل إلى مانشستر سيتي، ومن ثم رأى أحد مُحرِّري سكاي أن اللعب على وتر الأسطورة الراحل قد يُكسب ألفاريز أهمية مضاعفة. (3)

ما لم ينتبه له هذا المُحرِّر غالبا أن قصة أغويرو مع غوارديولا لم تنتهِ على ما يُرام. في الواقع، ربما كانت تلك الحقبة أسوأ ما مرَّ على أغويرو في مسيرته، لأن الإسباني لم يحبه أبدا على حد تعبير والده، وأراد رحيله بمجرد وصوله، ولكن خلدون المبارك رئيس النادي حال دون ذلك، لذا فربما لن يساعد خوليان ألفاريز تشبيهه بالأسطورة الأرجنتينية المعتزل حديثا، على الأقل ما دام غوارديولا هو المدير الفني. (4)

حقيقة، نحن لا نعلم مركز ألفاريز في الملعب بالضبط. هذه هي أول مشكلة في تشبيهه بأغويرو، فعبر موسمين مع مارسيلو غاياردو في ريفر بليت بدأ خوليان على أطراف الملعب جناحا في 4-4-2، ثم جناحا في 4-3-3، على اليسار أحيانا وعلى اليمين في أحيان أخرى، ثم صانع ألعاب، قبل أن يُقرِّر غاياردو نقله إلى العمق بشكل شبه دائم، ليلعب رفقة مهاجم آخر في ثنائية، أو لينفرد بقيادة خط الهجوم وحده. (5)

هذه مزية مهمة في قاموس غوارديولا، وهي السبب الأول الذي يجعل ألفاريز لاعبا مناسبا لسيتي، أي قدرته على تغطية عدة مراكز بمهام مختلفة في الخط الأخير. المزية الثانية هي أنه، مثل أغويرو، يمتلك قدما ضعيفة في غاية القوة إن جاز التعبير، إذ يستطيع الأرجنتيني استخدام قدمه اليسرى الضعيفة في كل ما تتخيَّله؛ التسديد بعيد المدى، والإنهاء أمام المرمى، والمراوغة، والتمرير البَيْني.

بالطبع هناك الكثير من أصحاب القدم اليمنى يستخدمون كلتا القدمين كما يقول رالف رانييك، مدرب مانشستر يونايتد، ولكن عادة، لا يتجاوز ذلك دفع الكرة أثناء الركض أو التمرير بمُقدِّمة الحذاء أو التسديدات الخرقاء في المواقف اليائسة. ما يميز ألفاريز هو قدرته على استخدام يُسراه بطريقة مركبة وكأنها قدمه القوية، مثل رفع الكرة من فوق الحارس في المساحات الضيقة، وتفويتها بين قدَمْي مدافع مندفع، أو حتى إطلاق التمريرات الأرضية المقوَّسة التي تتطلَّب ضرب الكرة في نقطة محددة بمساحة معينة من الحذاء، ولا يُجيدها الكثيرون عموما حتى بقدمهم القوية. (6)

ربما كانت تلك المزية هي أحد الأسباب التي جعلت ألفاريز مميزا منذ طفولته. لم يكن ديمبيليه بالطبع، فحتى ديمبيليه لا يعلم أيهما قدمه القوية، ولكن ألفاريز كان دائما ما يستطيع مباغتة خصومه بحركة غير متوقَّعة من قدمه الضعيفة، وكان هذا أحد الأسباب التي جعلته يحصل على فرصة اختبار في ريال مدريد عندما كان عمره 11 عاما فقط، وبعد تجاوزه والفوز بالبطولة الودية محل الاختبار، التي خرج منها أفضل لاعبيها بعد تسجيل عدد هائل من الأهداف، لم يتمكَّن لوس بلانكوس من ضمِّه بسبب قواعد التعاقد مع اللاعبين القُصر، التي تتطلَّب أن ينتقل ذووه للعيش في إسبانيا شرطا للموافقة. (7)

السؤال هو؛ لماذا تُنفق 17 مليون جنيه إسترليني على لاعب أرجنتيني شاب قادم من أميركا الجنوبية ولم يلعب في أوروبا مطلقا، بينما يمكنك الحصول على إيرلينغ هالاند في الصيف أيضا بمبلغ معقول جدا مقارنة بأسعار السوق؟ كان هذا سؤال كافي سوليكول، متابع شؤون سيتي لشبكة سكاي، الذي دفع الكثيرين، بمَن فيهم سام لي من "ذي أثلتيك" (The Athletic)، للاعتقاد بأن ألفاريز سيكون بديلا ليس أكثر. (3)

City close to tying up a deal for Julian Alvarez. Interestingly he doesn’t seem to be a CFG signing, but I would say he is regarded as more of a Kayky than a Jesus in terms of immediate 1st-team prospects

w/ ⁦@eaamalyon⁩ https://t.co/icQyKiSlvI

— Sam Lee (@SamLee) January 21, 2022