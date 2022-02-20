خليفة أغويرو؟ أسباب تجعل خوليان ألفاريز مناسبا لسيتي غوارديولا

دعك من العنوان ولندخل في صلب الموضوع مباشرة؛ السبب الأول الذي يجعل خليفة أغويرو مناسبا لسيتي غوارديولا هو أنه، في الحقيقة، ليس خليفة أغويرو، والمفاجأة أن تلك لم تعد مفاجأة، فقد اعتدت تلك العناوين منذ زمن، وعندما تسمع أن فلانا هو خليفة ميسي أو رونالدينيو أو رونالدو أو هنري فإن هذه تُعَدُّ إشارة على سطحية أوجه الشبه؛ خليفة هنري مثلا لن يكون برازيليا أبدا، بل غالبا هو جناح شاب فرنسي صاحب انطلاقات سريعة ولمسة رشيقة للكرة، وخليفة ميسي لن يُشبهه إلا في كونه مهاجما وأرجنتينيا وأعسر، وهكذا. تذكَّر أنه في يوم ما كان مارسيال هو هنري الجديد، وكان إيتوربي هو خليفة ميسي. لم تسمع عن إيتوربي من قبل؟ حسنا، هذا سبب آخر لتجاهل هذه العناوين. (1) (2)

يتكرَّر الأمر بحذافيره تقريبا مع خوليان ألفاريز، المهاجم الشاب لا يشبه أغويرو إلا في قِصر قامته وحقيقة أنه مهاجم وأرجنتيني. لماذا لا يكون خليفة هيغوايين إذن؟ أو ميليتو؟ أو كانيغيا؟ ببساطة لأنه سينتقل إلى مانشستر سيتي، ومن ثم رأى أحد مُحرِّري سكاي أن اللعب على وتر الأسطورة الراحل قد يُكسب ألفاريز أهمية مضاعفة. (3)

ما لم ينتبه له هذا المُحرِّر غالبا أن قصة أغويرو مع غوارديولا لم تنتهِ على ما يُرام. في الواقع، ربما كانت تلك الحقبة أسوأ ما مرَّ على أغويرو في مسيرته، لأن الإسباني لم يحبه أبدا على حد تعبير والده، وأراد رحيله بمجرد وصوله، ولكن خلدون المبارك رئيس النادي حال دون ذلك، لذا فربما لن يساعد خوليان ألفاريز تشبيهه بالأسطورة الأرجنتينية المعتزل حديثا، على الأقل ما دام غوارديولا هو المدير الفني. (4)

سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي مع المدرب بيب جوارديولا

جئت لا أعلم من أين

حقيقة، نحن لا نعلم مركز ألفاريز في الملعب بالضبط. هذه هي أول مشكلة في تشبيهه بأغويرو، فعبر موسمين مع مارسيلو غاياردو في ريفر بليت بدأ خوليان على أطراف الملعب جناحا في 4-4-2، ثم جناحا في 4-3-3، على اليسار أحيانا وعلى اليمين في أحيان أخرى، ثم صانع ألعاب، قبل أن يُقرِّر غاياردو نقله إلى العمق بشكل شبه دائم، ليلعب رفقة مهاجم آخر في ثنائية، أو لينفرد بقيادة خط الهجوم وحده. (5)

هذه مزية مهمة في قاموس غوارديولا، وهي السبب الأول الذي يجعل ألفاريز لاعبا مناسبا لسيتي، أي قدرته على تغطية عدة مراكز بمهام مختلفة في الخط الأخير. المزية الثانية هي أنه، مثل أغويرو، يمتلك قدما ضعيفة في غاية القوة إن جاز التعبير، إذ يستطيع الأرجنتيني استخدام قدمه اليسرى الضعيفة في كل ما تتخيَّله؛ التسديد بعيد المدى، والإنهاء أمام المرمى، والمراوغة، والتمرير البَيْني.

بالطبع هناك الكثير من أصحاب القدم اليمنى يستخدمون كلتا القدمين كما يقول رالف رانييك، مدرب مانشستر يونايتد، ولكن عادة، لا يتجاوز ذلك دفع الكرة أثناء الركض أو التمرير بمُقدِّمة الحذاء أو التسديدات الخرقاء في المواقف اليائسة. ما يميز ألفاريز هو قدرته على استخدام يُسراه بطريقة مركبة وكأنها قدمه القوية، مثل رفع الكرة من فوق الحارس في المساحات الضيقة، وتفويتها بين قدَمْي مدافع مندفع، أو حتى إطلاق التمريرات الأرضية المقوَّسة التي تتطلَّب ضرب الكرة في نقطة محددة بمساحة معينة من الحذاء، ولا يُجيدها الكثيرون عموما حتى بقدمهم القوية. (6)

ربما كانت تلك المزية هي أحد الأسباب التي جعلت ألفاريز مميزا منذ طفولته. لم يكن ديمبيليه بالطبع، فحتى ديمبيليه لا يعلم أيهما قدمه القوية، ولكن ألفاريز كان دائما ما يستطيع مباغتة خصومه بحركة غير متوقَّعة من قدمه الضعيفة، وكان هذا أحد الأسباب التي جعلته يحصل على فرصة اختبار في ريال مدريد عندما كان عمره 11 عاما فقط، وبعد تجاوزه والفوز بالبطولة الودية محل الاختبار، التي خرج منها أفضل لاعبيها بعد تسجيل عدد هائل من الأهداف، لم يتمكَّن لوس بلانكوس من ضمِّه بسبب قواعد التعاقد مع اللاعبين القُصر، التي تتطلَّب أن ينتقل ذووه للعيش في إسبانيا شرطا للموافقة. (7)

هالاند الموسم الواحد

السؤال هو؛ لماذا تُنفق 17 مليون جنيه إسترليني على لاعب أرجنتيني شاب قادم من أميركا الجنوبية ولم يلعب في أوروبا مطلقا، بينما يمكنك الحصول على إيرلينغ هالاند في الصيف أيضا بمبلغ معقول جدا مقارنة بأسعار السوق؟ كان هذا سؤال كافي سوليكول، متابع شؤون سيتي لشبكة سكاي، الذي دفع الكثيرين، بمَن فيهم سام لي من "ذي أثلتيك" (The Athletic)، للاعتقاد بأن ألفاريز سيكون بديلا ليس أكثر. (3)

City close to tying up a deal for Julian Alvarez. Interestingly he doesn’t seem to be a CFG signing, but I would say he is regarded as more of a Kayky than a Jesus in terms of immediate 1st-team prospects w/ ⁦@eaamalyon⁩ https://t.co/icQyKiSlvI — Sam Lee (@SamLee) January 21, 2022

الإجابة هنا تكمن في حقيقة أن عقود كلٍّ من رياض محرز وغابرييل جيسوس ورحيم سترلنغ ستنتهي بحلول صيف 2023، وعلى الأرجح، لن يرغب غوارديولا في التجديد لاثنين منهم على الأقل، خاصة أن الجزائري سيكون قد تخطى الثانية والثلاثين من عمره حينذاك، ولذلك يبدو التعاقد مع ألفاريز الآن منطقيا لمنحه الفرصة للتأقلم على الحياة في إنجلترا واستيعاب أسلوب لعب الفريق ومتطلبات الكتالوني التكتيكية.

الجزء الثاني من هذه الإجابة هو الأهم؛ ببساطة لأن ما أظهره خوليان حتى اللحظة عبر موسمين مع ريفر بليت غاياردو لا يقل كثيرا عما يُقدِّمه النرويغي المتوهِّج هالاند، فطبقا لتحليل نشرته "توتال فوتبول أناليسيس" (Total Football Analysis) في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كان ألفاريز يتجاوز معدل أهدافه المتوقَّعة بانتظام، بالإضافة إلى قدرات باهرة في صناعة الفرص لزملائه، والأهم على الإطلاق أن خوليان كان يُكمل 5 مراوغات على الأقل في كل مباراة، وأن يجمع لاعب واحد بين كل ذلك هو أمر عسير التصديق، خاصة إذا كان شابا من مواليد عام 2000. (8)

في الخرائط التالية مثلا تتضح قدرة ألفاريز على التأثير على المباراة من أي موقع في الخط الأخير؛ أهدافه شديدة التنوع كما هو متوقَّع للاعب يُجيد التسديد بالقدمين، وتمريراته الحاسمة كذلك، كما تُظهِر خريطته الحرارية للموسم انتشارا عرضيا على حدود منطقة الجزاء، حيث يمكنه الاستلام والدوران وصناعة الفوضى بالمراوغة وتبادل الكرة مع زملائه في اللعبة المركبة (Combination Play)، وهو ما يجعلنا لا نستبعد أبدا أن يستخدمه غوارديولا في مراكز الوسط كما فعل مع دي بروينه وبرناردو سيلفا. (9)

الخريطة الحرارية الموسمية لجوليان ألفاريز مع ريفر بليت – المصدر سوفا سكور

معدل التفوق على الأهداف المتوقعة بالنسبة لجوليان ألفاريز صفقة سيتي الجديدة مذهل الحقيقة، وكذلك حركيته في مساحات ضخمة من الملعب وقدرته على صناعة الفرص والتمريرات الحاسمة من أكتر من مكان. من اللاعبين القليلين اللي شفتهم في السن ده بيتقنوا استخدام قدمهم الضعيفة للدرجة دي. pic.twitter.com/ZMWFVzaYtl — Louay Fawzy (@louay_fawzy) January 27, 2022

الجدير بالذكر أيضا أن ألفاريز في الموسم الثاني الذي يُقدِّم فيه معدلات إحصائية لافتة، بل إن مستواه في تصاعد مطرد لم يتوقعه حتى أكثر المتفائلين، خاصة أن ما قدَّمه من عروض في البدايات دفع جماهير ريفر بليت للتشكيك في قدرته على الاستمرار لأكثر من موسم واحد، وهو ما تمكَّن خوليان من إثبات خطئه في الموسم الحالي، إذ سجَّل 19 مرة وصنع 7 مرات في 16 مباراة فقط في لا ليغا الأرجنتينية. (10)

تحت الضغط

"إنه لاعب يحبه أي مدرب، لجودته، ولكرمه، ولألاعيبه!". (مارسيلو غاياردو)

هذه هي المزية الثالثة التي تجعل ألفاريز خيارا مدروسا من غوارديولا، وقد تجعله أيضا أكثر قدرة على التأقلم في فريقه؛ إن ما يقصده غاياردو بـ"الكرم" هو أن خوليان لا يبخل بالجهد أبدا، إذ لا يتوقف عن الضغط على مدافعي الخصم لإرباكهم وإجبارهم على ارتكاب الأخطاء، ولا يمنحهم فرصة لالتقاط أنفاسهم.

كان هذا أحد الأسباب التي دفعت ليفربول للاهتمام به أيضا؛ جديته الشديدة واستعداده الفطري للتأقلم على أعلى مستويات اللعبة الأوروبية، وتحديدا الإنجليزية، التي أصبحت تتطلَّب التزاما فائقا وبذلا بدنيا غير عادي على مدار 90 دقيقة. لا عجب إذن أن سيباستيان أبرو، المهاجم الأرجنتيني السابق، شبَّهه بلويس سواريز وإدنسون كافاني في هذه الجزئية؛ فهو لا يتوقَّف أبدا ويعامل كل هجمة على أنها الفرصة الأخيرة، ويريد تسجيل المزيد مهما كانت النتيجة ولا يشبع. (5)

خوليان ألفاريز

هذا يظهر أيضا في قوة شخصية الأرجنتيني الشاب، الذي توضِّح مسيرته القصيرة حتى اللحظة أنه لا يهاب المباريات الكبيرة، وأن عروضه أمام بوكا جونيورز وغيره كفلت له مكانا خاصا في قلوب مشجعي ريفر بليت رغم شكوكهم في البدايات، والأهم أنه التحق بالفريق الأول في فترة ذهبية، حصل فيها على العديد من البطولات والألقاب، أضافت إلى سجله الرائع مع منتخب الشباب المتوَّج بكوبا أميركا تحت 23 سنة في العام الماضي، وتمكَّن من قضاء موسمين كاملين مع مدرب استطاع توجيهه ومنحه الثقة لإظهار قدراته.

كانت آخر موهبة أخرجتها الأرجنتين لنخبة أوروبا هي لاوتارو مارتينيز في سن الثالثة والعشرين، وهي موهبة -رغم جودتها النسبية- أوضحت الأزمة العميقة التي تعاني منها كرة القدم في الأرجنتين على مستوى المحترفين. فرغم أنها لا تزال ثالث الدول المصدِّرة للاعبين على مستوى العالم خلف البرازيل وفرنسا، فإن قوائم الفِرَق الكبرى تخلو من لاعبيها بشكل ملحوظ لأسباب هيكلية ومؤسسية تعاني منها جميع الأندية تقريبا في بلاد الفضة، وهو ما سيجعل من نجاح ألفاريز في سيتي -إن حدث- طفرة حقيقية. (11)

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