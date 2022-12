حان وقت الحلم.. لِمَ لا يُتوج المغرب بكأس العالم؟

إذا كنا نتحدث عن المنطقي والمتاح في ضوء الإمكانيات والقدرات، فأين الحلم في حديثنا إذن؟! لا بد للحلم أن يتعلق بتحقيق شيء يبدو بعيد المنال حتى يستحق ذلك الوصف. وإن لم تكن لحظة كتلك التي سطّرها المغاربة هي التي ستتخطى فيها أحلامنا كل الأسقف، فمتى تكون اللحظة المناسبة إذن؟

لقد أصبح أسود الأطلس أول منتخب عربي يبلغ ربع نهائي كأس العالم، ليس فقط بالروح والأداء الرجولي، أو بالعزيمة والإيمان وحدهما، ولكن بكل ذلك، بالإضافة إلى فريق يمكن أن نضعه حقا بين أفضل منتخبات البطولة، وفقا لعوامل الجودة. (1)

بكل صراحة، نحن هنا لنحلم، لنترك أحلامنا تذهب إلى أبعد مدى، تاركين إياها تطرح سؤالا؛ لِمَ لا يُتوج المغرب بكأس العالم؟ سؤال ربما يسخر منه البعض، ويضعه آخرون في خانة المبالغة، ولكننا نكرر؛ إن لم تكن تلك اللحظة بكل ما فيها من تجسيد لمعاني الحلم والأمل والروح والجودة هي المناسبة لذلك، فمتى؟

في الحقيقة، لم يكن لنا السبق في طرح هذا السؤال، ولكنه جاء أولا على لسان وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، الذي وضع الفوز بكأس العالم هدفا بعد تخطي دور المجموعات. وفي الحقيقة أيضا، لم يكن ذلك هو أعظم ما صرَّح به الرجل، ولكن تفسيره للأمر بعد انتقاده كان الدرس الأعظم على الإطلاق في المونديال العربي. (2)

ما حدث هو أن أحد الصحفيين رأى أن تصريحاته تلك يمكنها أن تضع ضغوطات لا تُحتمل على أكتاف لاعبيه، على غرار ما حدث بعد تصريحات المدير الفني للجزائر جمال بلماضي الذي أعلن أن طموحه هو الفوز بكأس العالم، فغابت بلاده عن المونديال من الأساس، وجاءت نتائج تصريحاته عكسية تماما. (3)

هنا امتلك الركراكي منطقا يشبه أثر الفراشة، والشيء الذي يمكنه تجاوز حدوده ليمتد تأثيره إلى مدى بعيد. المدرب المغربي وضَّح أنه لم يقل إن المغرب سيفوز بكأس العالم رغم أنه يتمنى ذلك، ولكنه فقط أراد منح تلك الفكرة للجيل الحالي والأجيال القادمة، فإذا كان العرب والأفارقة لم يفعلوا ذلك من قبل، وبناء عليه لا توجد صورة مثالية نطمح في تكرارها، فما المانع أن نحاول صناعة هذه الصورة والتعامل معها كشيء يمكن حدوثه؟ (4)

الرجل وجَّه عتابا ضمنيا للصحفي الذي طرح عليه هذا السؤال لأنه لم يُصدِّق تلك الإمكانية، لأن الرسالة التي يريد الركراكي توصيلها لا تخص منتخبه فقط، ولكنها مرتبطة بالفكرة في حد ذاتها. لا يوجد أي صحفي أو مدرب أو لاعب عربي ربما يقتنع قناعة تامة أن منتخبا عربيا أو أفريقيا يمكنه تحقيق كأس العالم، ولكن المنطق هنا يقول إنك إذا شاركت في بطولة وأنت مقتنع في قرارة نفسك أنك ستخسر، فحتما سوف تخسر، أما إذا ظل الحلم بداخلك، فإنه إذا لم يتحقق اليوم، فعلى الأقل سيبقى هدفا تسعى من أجله، ومع استمرار السعي، يأتي يوم يصبح فيه ذلك واقعا، ربما بعد عشرين أو ثلاثين سنة من لحظة الإيمان الأولى، التي ستبقى الشرارة التي بدأ معها كل شيء، رغم كل السخرية التي أحاطت بها في بداية الأمر. (5)

كم مرة عشنا مع كرة العرب والأفارقة ورياضتهم عموما، وكم كنا قريبين من ملامسة الذهب، حتى سقط كل شيء في الأمتار الأخيرة؟ في كل مرة كنا ندرك أن المشكلة لم تكن في الفوارق الفردية، ولا في الإمكانيات، وإنما ما حال بيننا وبين الإنجاز كان أننا لم نُصدِّق أنفسنا، لم نُصدِّق قدرتنا على مقارعة هؤلاء العمالقة، وكلما اتسعت المسافة بيننا وبينهم في عيوننا، اتسعت على أرض الواقع.

اتساع هذه المسافة يجعلنا ننسى بديهيات الكون، وهي أننا بشر وهم بشر، نستطيع كما يستطيعون، وإن كانوا أفضل منا في كل شيء، فهناك أشياء لا تعتمد على التاريخ والتفاصيل القديمة، بقدر ما يكون الحكم فيها لأرض الميدان. هذه الحقيقة التي يبدو أن المغاربة تفطنوا لها قبل بداية البطولة، وكلما اقتربوا من تجاوز خطوة من خطوات الحلم صدّقوا أنفسهم، فتجاوزوها بالفعل.

في حالة المغرب تحديدا هذا الأمر ليس صعبا، خاصة وأنت تمتلك منتخبا ينشط كله في ملاعب أوروبا عدا 4 لاعبين محليين فقط، وهو الأمر الذي يعني أنك بالفعل تفوَّقت على هؤلاء حين أصبحت جزءا منهم وذابت الفروق بينك وبينهم، فما الذي يعيدها من جديد حين يجتمع هؤلاء النجوم القادمون من ملاعب أوروبا ويرتدون قميص بلادهم؟ أليس من المفترض أن يضاعف ذلك قوَّتهم بدلا من العكس؟ (6)

