مُعضلة ميسي.. لماذا يقل أداء اللاعبين المحترفين في المباريات المهمة؟

أصبح ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم في العقد الأخير بحسب رأي الكثيرين، ثاني لاعب يضيع ركلتَيْ جزاء في تاريخ كأس العالم، بعد الغاني أسامواه جيان، الأولى كانت في كأس العالم 2018، والثانية حينما أهدر ركلة في مباراة بولندا بدور المجموعات في البطولة الحالية المقامة في قطر. بالطبع لم يضر ذلك كثيرا بالأرجنتين، فقد صعدت إلى دور الـ16، بل وانتصرت على أستراليا وسوف تلاقي هولندا في الدور ربع النهائي، لكن ما حدث يطرح سؤالا مهما: لِمَ يبدو اللاعبون المتفوقون أكثر اهتزازا في المباريات المهمة؟ وبشكل خاص، لِمَ يضيعون ضربات الجزاء في تلك المباريات؟ راج بيرساود وبيتر براجن، طبيبان نفسيان ومتخصصان في علم النفس العلاجي، يشرحان لنا هذه الظاهرة.

نص الترجمة

كثيرا ما نجد لاعبي كرة القدم من فئة النخبة يصولون ويجولون في المباريات العادية، يفيضون بحيوية مُتدفقة، ويمتلئون بثقة غير محدودة، لكن ما تلبث الأيام أن تأتي بالمفاجآت الصادمة في البطولات المهمة، فينخفض أداء هؤلاء اللاعبين الأكفاء وربما يتسببون في هزيمة فِرَقهم.

لطالما أصابت ظاهرة تغيُّر مستوى اللاعبين المُحترفين في المباريات المهمة الخبراء بالحيرة والالتباس، وربما تساءلت أنت شخصيا عن السبب الذي قد يجعل لاعبا مُحترفا يضيّع ركلة جزاء بهذه السهولة. ولهذه الظاهرة أسباب تشير إليها الأبحاث النفسية التي توضح أنه في المباريات المُهمة التي تنطوي على قدر عالٍ من التهديد والخطورة، تزداد الضغوطات على كاهل اللاعبين وتنخفض مستويات الثقة، وهو ما يجعلهم يقدمون أداء أقل من المنتظر، خاصة عند تسديد ركلات الجزاء.

