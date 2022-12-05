فرسان العرب في قطر.. كيف عاش المغرب حكاية كأس العالم؟

حين تفتش في أعمق نقطة داخل كل منّا، ستجد حلم كأس العالم. أحدنا رأى نفسه يقود منتخب بلاده نحو التتويج به، وآخر حلم بالوقوف بين صفوف المشجعين من قلب الحدث، وكثيرون خلف الشاشات شاهدوا عباقرة كرة القدم يمنحون المجد لبلادهم، ثم ناموا ليروا أبناء بلدتهم يداعبون المجد ذاته في منامهم.

مرّت بنا السنوات، وأخذتنا الدنيا إلى ميادين أخرى، ولكننا كل 4 سنوات نعود إلى حكاية الطفولة. وكلما حان موعد كأس العالم، تركنا عمرنا الحقيقي، وعادت قلوبنا إلى براءتها، ممنية النفس بأن يتجسد ما رأيناه في منامنا وداعبته خيالاتنا قبل سنوات طويلة في دنيا الواقع.

ومع أحد هؤلاء الحالمين، الذي تشكَّلت حكايته مع كرة القدم بمرور السنوات من طفل شغوف إلى شاب بالشغف نفسه، يمكننا أن نشاهد حكاية المغرب في كأس العالم 2022 من زاوية مزدوجة، تمزج بين حلم الطفولة والمقدمات التي جعلته يلامس الواقع بتأهل تاريخي إلى ثمن نهائي المونديال، ليحمل المغاربة وحدهم راية العرب في هذه المرحلة، وسط طمع فيما هو أبعد من ذلك.

زيد شقيري؛ شاب يكتب عن كرة القدم بصورة مختلفة، ويتحول إلى محلل ثم مدرب للفئات السنية المُختلفة في المغرب، وفي رحلة إلى الدار البيضاء وما حولها، لن يكون هناك أمتع من اللقاء به لينقلنا إلى داخل الحلم، حيث يسكن هو منذ طفولته.

قبل الرحلة

ربما كان ما حدث من فوضى قبيل المونديال بإبعاد المدرب وحيد خليلوزيتش، ثم الاستعانة بخدمات المدرب الوطني وليد الركراكي قبل انطلاق البطولة بفترة قصيرة، أشياء تثير الشكوك حول قدرة أسود الأطلس على الظهور بشكل قوي في قطر، ولكن على العكس تماما، كان مجموع ما ذُكر نقطة القوة الأبرز للمنتخب المغربي. (1)(2)

حول ذلك يقول زيد شقيري إنه كان مؤمنا بحظوظ منتخب بلاده قبل انطلاق المونديال، بسبب المعرفة بخصائص الأفراد، والجودة المتاحة، رغم بعض النقص. كما كان مؤمنا بأن لدى هذا المنتخب ما يمكن البناء عليه وتقديمه، الشك الوحيد الذي كان لديه، كالغالبية، هو تغيير المدرب قبل وقت قليل من البطولة، ومع مدرب بأول تجربة في عالم المنتخبات.

صحيح أن وليد الركراكي قدَّم أوراق اعتماده في دوري أبطال أفريقيا خلال النسخة الأخيرة من البطولة التي قاد خلالها الوداد البيضاوي إلى التتويج باللقب، ولكنه لم يكن قد خاض تجربة الإشراف على تدريب منتخب من قبل، فما بالك بتولي زمام الأمور مع أسود الأطلس وقبل فترة قصيرة من كأس العالم. (3)

ورغم ذلك، يرى زيد أن ما أضافه الركراكي للفريق هو القوة الدفاعية، ومحاولة إبطاء نسق الخصوم لأقصى درجة، وكذلك استعادة روح المجموعة وصناعة منتخب متماسك، فهو مدرب يعامل اللاعبين حسب شخصياتهم واختلافاتها، ويستخرج أقوى ما لدى اللاعب ذهنيا، خياراته كانت واضحة، ونجح في رهانه في النهاية.

تولى المهمة منذ ثلاثة أشهر فقط 🥑 ورحب بالتحدي وكان على قدر ثقة الجماهير 💪 وليد الركراكي أول مدرب وطني مغربي يقود أسود الأطلس إلى الدور الثاني في #كأس_العالم_FIFA 🇲🇦 pic.twitter.com/NacVpu50Jq — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 1, 2022

داخل الصورة

لدينا مشكلة تتكرر دوما في كل مرة ينجح فيها منتخب أو فريق عربي في تحقيق إنجاز، وهي اختصار الحديث حول الروح والعزيمة، الأداء البطولي والرجولي، وكأننا لا نمتلك لاعبي كرة قدم من الأساس، أو كأن المنتخبات الأخرى تلعب باستخدام "الشوكة والسكينة" ولا أحد منها يمتلك أي عزيمة أو روح قتالية، في تسطيح مبالغ فيه لأي إنجاز.

ولكي يضعنا زيد داخل الصورة أكثر، فهو يرى تكتيكيا أن هذه النسخة من المنتخب المغربي تطورت عن سابقتها فيما يخص لعب فترات طويلة بالتماسك نفسه، مع إستراتيجيات لعب واضحة وطرق تنفيذ تتباين على حسب الخصوم دون تغيير في المبادئ الرئيسية، كالدفاع من الوسط، أو التحولات، مع صناعة اللعب عبر نقاط القوة الموجودة.

ورغم أن الفريق لم يهاجم كثيرا، ولا يمكن وصف فترات الهجوم بالممتازة، ففي الوضعيات القليلة التي حدثت كان هناك استغلال لنقاط قوة كل لاعب من أجل تحقيق المعادلة الأصعب في كرة القدم، وخاصة في البطولات المجمعة، وهي الفعالية، واستغلال أكبر قدر ممكن من مرات الوصول إلى مناطق الخطورة.

كثيرون أشادوا بما قدَّمه سفيان أمرابط في تلك النسخة من المونديال، الرجل الذي بات مطلوبا من ليفربول، بعد أن كتب فصلا جديدا في تغيير الصورة النمطية عن لاعب الارتكاز وخاصة العربي والأفريقي، الذي تراه الجماهير في نسخته الكلاسيكية في صورة رجل قوي بدنيا، يُجيد قطع الكرة فقط ولا يمتلك أي فكرة عن أي شيء آخر، مع المزيد من الأوصاف الرجولية والبطولية التي تحدثنا عنها بالطبع. (4)

وبالنسبة لزيد شقيري فهو يصف أمرابط بأنه ميزان الفريق، مؤكدا أن لاعب الارتكاز في الفرق التي تدافع من الوسط يجب أن يملك ذكاء وقراءة جيدة للعب، وأن يعرف متى يغطي ومتى يخرج للمواجهة، والأهم المساندات بمختلف أماكنها، وقد نجح أمرابط في تقديم لقاءات مميزة من هذه النواحي، وكانت نقطة القوة التي اعتمد عليها الركراكي في تطبيق أسلوبه غير الاستباقي.

عين على إسبانيا

وبالحديث عن مواجهة إسبانيا، فإنها تحتاج إلى أمرين مهمين من وجهة نظر زيد، أولا، التحكم بالمساحات بين الخطوط، وثانيا، محاولة أخذ اللعب إلى إيقاع مرتفع، كونها إحدى نقاط ضعف إسبانيا في اليورو الأخير، أو حتى المونديال الحالي، وفي نسخة لاروخا التي اتضحت ملامحها منذ وصول لويس إنريكي في الولاية الثانية، بعد الابتعاد لفترة بسبب وفاة ابنته قبل نحو عامين.

ويضيف شقيري أن هذه المواجهة تختلف عن مواجهة مونديال روسيا، كون إسبانيا الآن منتخبا مختلفا ويملك جودة كبيرة في الأسلوب ووضوحا في الأدوار وهجوما متنوعا، وهو ما يخلق مخاطر لأي منتخب يواجهونه، وربما أكبر نقاط قوتهم تكون في الأشواط الأولى وقدرتهم على الدخول للمباريات بتركيز عالٍ، وهنا يأتي دور الإعداد الذهني والثبات في مراحل المباراة المختلفة.

ربما يرى البعض أن تجربة 2018 عموما، ومواجهة إسبانيا فيها خصوصا، قد تمنح اللاعبين خبرة إضافية قبل الموعد المنتظر في ثمن النهائي، ولكن بالنسبة لزيد فهو لا يرى استفادة كبيرة، فمعظم الجيل قد تغير ما عدا بعض اللاعبين، خاصة التغير الذي حدث في الوسط واستبدل بالكامل، مع منظومة مختلفة اللعب، فمنتخب رينارد كان هجوميا وأكثر تنوعا وأكثر توجها للهجوم بالاستحواذ، لذلك التجربتان مختلفتان بوضوح.

🔢المغرب 🇲🇦 يبلغ الأدوار الإقصائية لكأس العالم للمرة الثانية بعد المرة الأولى عام 1986 🔢المغرب 🇲🇦 يصبح أول منتخب عربي يبلغ الأدوار الإقصائية في دورتين لكأس العالم 🔢المغرب 🇲🇦 يتصدر مجموعته للمرة الثانية في كأس العالم بعد المرة الأولى عام 1986 pic.twitter.com/g8RqAjrSqk — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 1, 2022

ما بعد الحلم

يقول البعض إن رحلة المغرب جاءت نتيجة تخطيط ومشروع مدروس، والبعض يرى أن الفوضى التي حدثت بين جدران الاتحاد المغربي لكرة القدم في السنوات الأخيرة تتنافى مع ذلك، ولكن بالنسبة لزيد شقيري، فإن الأمور تبدو خليطا بين هذا وذاك. (5)

وفي هذا الصدد، يرى أن المنتخبات تحتاج إلى مشاريع قصيرة المدى، لأن البطولات تلعب متفرقة، المهم أن تكون الخيارات لدى المدرب موجودة، وهو ما ينطبق على حالة المغرب، حيث ساهم وجود لاعبين ذوي جودة في بناء مشروع قاعدي محلي التكوين. ربما كانت المشكلة الأكبر هي تعيين مدربين ذوي اتجاهات مختلفة، أي رينار وبعده خاليلوزيتش، لكن هذا حدث بسبب التغيير الذي فرضه اعتزال ركائز المنتخب، المشكلة أنه لم يكن مدروسا بوضوح بقدر ما قام على رهانات ومخاطرات.

يؤكد زيد أن تلك النسخة الاستثنائية مهمة لدراسته للشارع كمدرب، فهي ملهمة للصغار، وتجعلنا نتطلع لكرة القدم وتنميتها في البلد بشكل أكبر. هذه أول تجربة انتصار يعيشها مواليد التسعينيات المتأخرون، لذلك هذا تاريخ رياضي حديث يُصنع للأجيال الصغيرة، أو التي لم تعش هذا الشعور من قبل.

يشير زيد في الختام إلى أن علاقته بكرة القدم المحلية منقطعة بسبب الزاوية التي يرى منها اللعبة، ولكن على مستوى المنتخب كانت العلاقة ممتدة دائما إلا في حالات نادرة. وبكل تأكيد، سواء بالنسبة له أو لغيره من المغاربة، فإن رحلة تاريخية يمكنها أن توصل حبالا انقطعت منذ سنوات، ومَن منا لا يدعي أن علاقته بمنتخب بلاده قد انتهت، ثم أمام كأس العالم ينسى كل ذلك ويعود ذلك الطفل الصغير، حاملا في قلبه الحلم الذي يكتشف كل 4 سنوات أنه ممتد إلى ما لا نهاية، ولم يتوقف رغم كل ما فعلته بنا السنوات.

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المصادر

1 – فوضى في المغرب بسبب المدرب وحيد خليلوزيتش

2 – وليد الركراكي مدربا للمغرب قبل 3 أشهر فقط من كأس العالم

3 – وليد الركراكي.. السيرة الذاتية لمدرب المنتخب المغربي

4 – سفيان أمرابط مطلوب من ليفربول

5 – أزمات حمد الله ومنتخب المغرب تنتهي بكأس العالم