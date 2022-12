تاريخ مارادونا الموازي.. مشاهد فاتتك من نهائي مونديال قطر

كيف نتذكر ما نتذكره؟ وكيف ننسى ما ننساه؟ في أغلب الأوقات، تعمل ذاكرتنا من تلقاء ذاتها، دون أن تخبرنا لماذا احتفظت بتلك اللقطة أو هذا المشهد، ولماذا تخلصت من غيرهم. كيف سنتذكر نهائي كأس العالم إذن؟ كيف سنتذكر قصة ميسي مع الأرجنتين؟ هل ما ستحتفظ به عقولنا هو الحقيقة فعلا؟ ما الحقيقة أصلا؟

هذا السؤال أعجز علماء الأعصاب وعلم النفس عبر التاريخ؛ حتى اللحظة، يعتقد أغلبهم أن الذاكرة البشرية لا تزال لغزا غير قابل للحل. في الواقع، الذكاء الاصطناعي أصبح أفضل من البشر في توقع طريقة عمل الذاكرة البشرية، ويمكنه أن يخبرك أي صور أو مشاهد سيحتفظ بها وعيك، حتى لو لم يكن يعرفك على الإطلاق. (1)

هذا يُثير جنونهم بطبيعة الحال. نتحدث عن العلماء بالطبع؛ لأنه يعني أن هناك نمطا ما يمكن ملاحظته، ونقطة مرجعية يمكن العودة لها وقياس كل شيء. يعني أن هناك حقائق مطلقة فيما يخص الذاكرة البشرية يمكن للذكاء الاصطناعي إدراكها وقياسها وتجربتها، فقط هم ليسوا بالذكاء ذاته.

المفارقة الأكبر في الأمر كله أنه بينما نعامل ما نتذكره على كونه حقائق، فإن أقرب إجابة توصَّل إليها العلماء هي أن الأمر يتعلق بالخيال، على سبيل المثال، ما يجعل بعض الألفاظ أكثر قابلية للتذكُّر من غيرها هي قدرتنا على تخيلها في صور أو حكايات. (2)

هذه إجابة أفضل طبعا، ولكنها لا تزال غامضة بدورها، لأنها تقودنا إلى سؤال آخر؛ ما الخيال؟ هل نستطيع التفكير فيما لم يفكر فيه أحد من قبل؟ هل يمكننا تخيل صورة ذهنية من العدم؟ أم أن الأمر كله لا يتجاوز إعادة إنتاج القصص والحكايات التي راكمناها عبر حياتنا؟

سؤال آخر محير، ولكنه يقودنا إلى جزء من الإجابة؛ ما نتذكره متوقف كليا أو جزئيا على السرديات التي أثّرت في تجاربنا وخبراتنا أكثر من غيرها. السرديات التي قدمتها لنا الأفلام والروايات والأغاني والعادات والتقاليد ومواقف الحياة.

نعم، ندرك أننا طرحنا الكثير من الأسئلة للوصول إلى إجابة بديهية؛ الإنسان مجبول على تكرار التاريخ بطريقة ما. هذا ليس جديدا ولا يحتاج إلى علماء نفس أو أعصاب أو ذكاء اصطناعي. المشكلة هنا أن تلك البديهيات لم تتحقق بعد نهائي كأس العالم، وهذا هو ما جعلنا نطرحها ابتداء.

أي طفل يُدرك جيدا أن الذكريات الأكثر تأثيرا في مسيرة ميسي مع منتخب بلده كانت مقترنة بالفشل أكثر من أي شعور آخر؛ لحظات البكاء، والرؤوس المنحنية، والأكتاف الساقطة، والأذرع المستندة إلى الخصور، والمقارنات مع مارادونا، والشعور بالعجز والفراغ.

لحظة رفع ميسي للكأس سبقها الكثير من المعاناة، ولكن لأسباب مفهومة محتها تلك اللحظة؛ تلك الصورة لميسي مزهوا بنفسه، ناظرا للجمهور بوجه صلب جامد، على غير المعتاد، بينما يقلده أمير قطر البشت العربي الشهير.

لأسباب مفهومة أيضا كان الجمهور بحاجة إلى لحظة كتلك، غارقة في الرمزية، تجعل مشهد التتويج مختلفا عن أي نسخة سابقة، يشعر فيها الجمهور العربي تحديدا أن الرجل صار أقرب إليهم من أي وقت مضى.

في تلك اللحظات، تعمل عقولنا بأقصى طاقتها لتوفير سعة تخزين جديدة، وتنطبع المشاهد في ذاكرتنا مستبدلة مشاهد أخرى فُرضت عليها. الفارق هنا أن الكثيرين أرادوا تذكُّر هذه اللحظة. في الواقع، هذا ما أرادوه منذ كأس عالم 2010 ولم يحصلوا عليه أبدا، وعندما تحقق لهم ما أرادوه أخيرا، لم تكن عقولهم بحاجة إلى إرشاد في هذه اللحظة، وبدت مهمتها من أسهل ما يكون.

I'm probably in the minority here but I thought Lionel Messi wearing a bisht was a nice touch.

Bishts are given to Arab warriors after a victory in battle or to royalty…Messi just won the greatest battle of them all and confirmed himself as the king of football. pic.twitter.com/wP9FvZiUAw

— Zach Lowy (@ZachLowy) December 19, 2022