الأرجنتين وفرنسا.. ما زال هناك مكان للنهايات السعيدة!

تهانينا، ليو ميسي بات بطلا للعالم، وبذلك ربما يصبح العالم ولو لفترة قصيرة مكانا أفضل، على الأقل بالنسبة إلى عشاق النجم الأرجنتيني. لعلك شاهدت قبل النهائي أحد المقاطع المنتشرة التي قارنت حالة ميسي مع النهائي بحالة فارس (عادل إمام) في فيلم "الحريف" وهو يخوض مباراته الوداعية لكرة الساحات ضد مختار الشاب الموهوب، وبقدر التعاطف الذي يغمرك أثناء مرور المشاهد، فإنك بنهاية المقطع تكتشف أن السردية مختلفة تماما. (1)

لم يُروَّج لمبابي قط على أنه خليفة لميسي، وهو ليس ندا أو شبيها له على أي حال، كما روّج الأعرج لمختار على أنه "الحريف الجديد"، كما أن فارس قد خاض مباراته الوداعية بدون مقابل، زاهدا في الأمر برُمَّته بعد أن استقرت حياته، بينما دخل ميسي النهائي وهو يعني له كل شيء، الفوز يجعله أسطورة حية بين شعبه، والخسارة قد تجعله ملعونا هو ورفاقه للأبد!

رُبما تكمن أوجه الشبه بين القصتين في جودة المشهد النهائي؛ حيث كان نهائي لوسيل من أفضل النهائيات على الإطلاق تماما كما كانت مباراة فارس الأخيرة، والأهم أنه أثبت أن هناك مكانا أخيرا للنهايات السعيدة، وهو ما يحفزنا أكثر على فهم الحبكة التكتيكية التي أوصلتنا إلى هنا، وساهمت في جعل ميسي والأرجنتين أبطال العالم.

دخلت الأرجنتين اللقاء برسم مغاير عن مباراتَيْ كرواتيا وهولندا، 4-3-3 مع تغيير محوري، بإشراك دي ماريا جناحا أيسر، بينما لعبت فرنسا بالرسم المعتاد 4-2-3-1 بدون أي تغييرات، مع توجُّه واضح بالضغط العالي في مناطق الأرجنتين ومنعهم من التدرج بالكرة وذلك من خلال حصار ارتكاز الأرجنتين إنزو فيرنانديز.

يقود جيرو خط الضغط الأول للفرنسيين، يتفقد محيطه باستمرار بهدف تحديد موقع إنزو وإغلاق مسارات التمرير نحوه من قلبَيْ الدفاع، وحتى مع وجود جريزمان بالقُرب من الأرجنتيني، فإن جيرو كان حريصا على منع أي إمدادات له حيث ظهر ذلك من المسار "المائل" لجيرو عند الضغط على أوتاميندي.

وبتمرير الكرة باتجاه قلب الدفاع الأيمن كريستيان روميرو، لا يزال جيرو محافظا على أداء مُهمته الأولى؛ قطع مسارات التمرير المؤدية إلى صاحب القميص رقم 24.

بذلك لم يستطع روميرو الوصول إلى إنزو وأعاد الكرة إلى زميله أوتاميندي، وهنا صعد جريزمان للضغط على قلب الدفاع الأيسر، على أن يتولى جيرو رقابة إنزو لضمان عدم وصول مدافعي الأرجنتين إليه، ودفعهم للتمرير إلى الأظهرة على الأطراف.

هذه التمريرات تُمثِّل "محفزات الضغط" للمنتخب الفرنسي، هنا نجد أنه بمجرد وصول الكرة إلى تاليافيكو، يبدأ كل لاعبي فرنسا في الصعود دفعة واحدة للضغط على حامل الكرة وعلى خيارات التمرير القريبة، لتنتهي اللعبة بمخالفة لماك أليستر الذي وجد نفسه محاصرا بعد تمريرة تاليافيكو.

لكن فعالية هذا الضغط لم تستمر طويلا. بعد 11 دقيقة تقريبا، لم يعد جيرو مُستمرا في تتبع إنزو وغلق زوايا التمرير باتجاهه، وهنا أصبح الأرجنتيني قادرا على الاستلام بأريحية والتقدم بالكرة من أجل مساعدة الفريق في الوصول إلى مناطق الخصم.

كانت الكرة الأولى التي استلمها إنزو من روميرو في الثلث الأول للفريق بمنزلة دق ناقوس الخطر على الفرنسيين، إذ بمجرد استلامه مرَّر الكرة للمهاجم جوليان ألفاريز في ظهر المدافعين، لكن التغطية الجيدة من أوباميكانو وفاران منعت ألفاريز من الوصول إلى الكرة.

بمرور الوقت تراجع المنتخب الفرنسي للدفاع بين كتلة متوسطة ومنخفضة، بسبب عجز مهاجميه عن الانتظام في الضغط ومطاردة إنزو إلى جانب كفاءة لاعبي وسط الأرجنتين في فتح مسارات التمرير اللازمة للتقدم، لكن ذلك لم يكن حلا فعالا للفرنسيين لأنهم لم يدافعوا بشكل مُنظم كذلك عندما تراجعوا.

كان ذلك جليا في لعبة الهدف الأول للأرجنتين؛ ضغط جيرو على روميرو، ومن ثم صعد مبابي على استحياء للضغط على رودريجو دي بول، لكن بقية خطوط الفريق لم تتبع المهاجمين في عملية الضغط، وهو ما أنتج تلك المساحة التي احتلها إنزو سريعا بمنتهى الأريحية بعد تكاسل جريزمان عن مطاردته، ومن إشارة جيرو التي يلوم بها زميله يمكننا إدراك مدى صعوبة الوضع.

استلم إنزو، وضع الكرة أمامه كي يتقدم سريعا قبل عودة جيرو للحاق به، مستفيدا من الأفضلية التمركزية له وللفريق في تلك اللحظة، لكن جيرو قد لحق به وحاول استخلاص الكرة التي وصلت في النهاية إلى ماك أليستر الذي مرر لألفاريز ومنه إلى دي ماريا على الطرف، الذي راوغ ديمبيلي وتوغل إلى داخل المنطقة والبقية تعرفونها. لم تُعانِ الأرجنتين كثيرا في الوصول إلى إنزو فيرنانديز بعد التخبط التكتيكي للفرنسيين، وعبره بدأ الفريق في التنفس والسيطرة على مجريات اللعب في أول 45 دقيقة.

بالرجوع إلى تشكيلة الأرجنتين التي بدأت اللقاء، لا يمكننا المرور على وجود أنخيل دي ماريا في الملعب مرور الكرام، خاصة وأنه لم يبدأ المباريات الأخيرة، لكن بالنظر إلى خصم بخصائص منتخب فرنسا على مستوى القوة وجودة الأفراد يُمكننا فهم سبب الاستقرار على دي ماريا أساسيا إلى جانب ميسي وألفاريز.

يمتاز الأرجنتيني بخصائص تجعله محوريا لأي فكرة تكتيكية، بسبب قدرته على طلب الكرة في قدمه أو في المساحات، والمراوغة والاختراق أو الربط مع زملائه وتكوين المترابطات، واللعب على الجانب الأيمن أو الأيسر، وأخيرا قدرته على الدفاع والارتداد بفاعلية نتيجة سرعته الكبيرة ومجهوده الوفير، وذلك ما يجعله مفيدا في مختلف مراحل اللعب.

أمام خصم بجودة فرنسا، احتاج سكالوني إلى مُتنفس هجومي آخر، مع علمه بأن الخصم سيصُب كامل تركيزه على ميسي، وهنا تزداد حاجة ميسي والفريق إلى عُنصر إضافي يستفيد من "جاذبية ميسي" من جانب، ومن جانب آخر يُحرر ليو نسبيا من تركيز الخصم، وفي الأرجنتين لا يوجد أفضل من دي ماريا لأداء هذا الدور.

35 Passes to Di Maria v France last night (the most b/w Argentina strikers in the 1st 60 mins) pic.twitter.com/UGCREdcsU3

— Peak x2 (@STactics3) December 19, 2022