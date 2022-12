باستخدام إستراتيجيات الإبصار.. كيف رأى ميسي تحرك مولينا؟

كانت تلك كلمات لاعب هولندا السابق رفائيل فان دير فارت قبل مباراة هولندا والأرجنتين، وهي تخبرنا أن قضية إيقاف ميسي لا تزال هي التحدي الأبرز لكل مَن يقابل البرغوث، ورغم سهولة المهمة نسبيا على الورق عندما يرتدي ليو قميص المنتخب، فإنه مُستمر في تعقيد الأمور على الجميع، لأنه ببساطة يُعيد إنتاج نفسه من حين إلى آخر، كأن كونه عبقريا لا يكفي.

بدأت الرحلة بوصفه جناحا على الطرف الأيمن، ثم تحوَّل إلى العُمق في دور المهاجم الوهمي، ثم صانع لعب صريح في حقبة لويس إنريكي وما بعدها، ومؤخرا مع تقدمه في العُمر فإننا أمام ميسي "الحكيم" الذي يلعب في خط الوسط، يعتقد فالدانو، لاعب الأرجنتين السابق ومدير نادي ريال مدريد، أن الوقت قد جعل ميسي أكثر حكمة، وذلك هو الناتج الطبيعي لـ1000 مباراة احترافية. (2) (3)

أمام هولندا، وبسبب وجود مدرب بقيمة لويس فان غال، كانت هناك توقعات كبيرة لرؤية مخطط مُبتكر لإيقاف ميسي، وقد كان، أعطانا فان غال فكرة إضافية مضادة لإيقاف البرغوث، ورغم تماسك مخطط فان غال ونجاحه في إبعاد ميسي قدر الإمكان عن مناطق الخطر، فإننا كالعادة رأينا تجليا عبقريا من ميسي كان كفيلا بهدم المعبد على رؤوس مَن فيه، وهو ما تكرر مجددا في مباراة كرواتيا في الدور نصف النهائي، لكن دعونا الآن نركز على مباراة هولندا، ولندخل إلى صلب الموضوع مباشرة.

قبل مباراة الأرجنتين وأستراليا كتب الكاتب والمحلل الرياضي لشبكة "ذا أثلتيك" (The Athletic) جون مولر تقريرا بعنوان "إليك كيفية إيقاف ميسي"، من بين الأفكار التي طرحها مولر كانت فكرة "التكتل في العُمق" لإجبار ميسي على الخروج للأطراف حيث لا يُفضل ليو اللعب بالسنوات الأخيرة، إذ إنه بالنظر إلى خريطة استقبال ميسي للكرة في تلك النسخة من البطولة، نجد أنه ينشط في عمق الملعب للتأثير على مُجريات اللعب بشكل أكبر بدلا من الانعزال على الطرف. (4)

Messi receives map – World cups – Since 2010 pic.twitter.com/vz6xCeezAy

ذلك تحديدا ما قام به فان غال، حشد أكبر عدد من اللاعبين لإغلاق عمق الملعب وترك الأطراف كليا لدفع ميسي إلى الطرف الأيمن ومحاولة الضغط عليه هناك، أو إجباره على النزول إلى مناطق منخفضة وإبعاده عن المناطق المؤثرة قدر الإمكان.

أثناء الدفاع بكتلة متوسطة يتولى جاكبو رقابة إنزو فيرنانديز، على أن يتمركز برغفاين وممفيس في المسافة للداخل لإغلاق مسارات التمرير للعمق وتحديدا للاعبي وسط الأرجنتين ماك أليستر ورودريغو دي باول، الذين تتم مراقبتهم فرديا من كلٍّ من دي رون وفرينكي دي يونغ على التوالي.

بينما أثناء الدفاع بكتلة مخفضة، يتراجع برغفاين وجاكبو للأسفل لسببين؛ أولهما إغلاق مسارات التمرير القُطرية للعُمق وخاصة على ميسي، وثانيا تحقيق التكتل اللازم لنسف إمكانية اللعب بين خطوط الفريق، لتصبح المسافة بينهما وبين المدافعين غير قابلة للاختراق مع أدوار فرينكي ودي رون في محاولة قراءة مسارات اللعب ومطاردة مَن يحاول الاستلام خلف جاكبو وبرغفاين.

الأمر الآخر الذي قام به فان غال كان الاستفادة من عنصر الأمان الذي يوفره اللعب بـ5 مدافعين، من خلال تكليف المدافع الأقرب لميسي بالخروج لمقابلته بدون تردد والضغط عليه للنهاية أثناء طلب للكرة، وذلك لتحقيق فكرة بسيطة جدا؛ إجبار لاعبي الأرجنتين على البحث عن خيارات أخرى للتمرير بعيدا عن ميسي "المراقب"، وإجبار ميسي نفسه على اللعب وظهره للمرمى لأطول فترة ممكنة في حالة استلامه، ودفعه للتمرير الخلفي.

كان الأمر فعالا حقا، فوفقا لبيانات "ستاتس بومب" مرَّر ليو 48 تمريرة فقط في 120 دقيقة، وهو الرقم الأضعف له في البطولة، 46% من تلك التمريرات كانت تحت ضغط، والأهم أن 31% منها كانت للخلف، تماما حيث خطط فان غال، ليأتي دور ميسي كي يُدلي بدلوه في حل الإشكالية. (5)

Messi pass map against the Netherlands:

– 48 passes

– 83% accuracy

– 46% under pressure

– 31.25 backward passes pic.twitter.com/ZEt2VdYLeG

— Peak x2 (@STactics3) December 13, 2022