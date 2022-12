من احتفال ميسي الغريب إلى رقصة ملوك السامبا.. إلى أي مدى تؤثر لغة الجسد في كرة القدم؟

في مدينة فلورنسا، يقف تمثال برونزي لرجل يمسك بسارية علم ويصرخ، هذا واحد من أهم التماثيل الحديثة في إيطاليا، وهو للاعب كرة القدم الأرجنتيني غابرييل عمر باتيستوتا الذي لمع نجمه مع نادي فيورنتينا الإيطالي، استوحى معجبوه وضعية التمثال من لحظة احتفاله بإحراز هدف أثناء لعبه لصالح فريق فيورنتينا. (1)

حركات وإشارات الجسد هي جسر تواصل لاعب كرة القدم مع الجماهير. وهناك العديد من الأسباب التي تدفع لاعب كرة القدم إلى استخدام جسده أداةً للتواصل مع زملائه أو الجمهور، فصوت اللاعب وكلماته لا يسعفونه لتوصيل الرسالة التي يريد أن يقولها للجمهور أثناء وجوده في الملعب، سواء التعبير عن فرحته أو حتى استيائه وغضبه، أو حتى طلب شيء من الجمهور.

ولا يمكن هنا أن نفوت أحد أشهر الأمثلة في كأس العالم على الرسائل من هذا النوع، حينما قام ميسي بالوقوف في مواجهة دكة بدلاء الفريق المنافس (هولندا) بعد نجاحه في إحراز ضربة الجزاء في مباراة ربع النهائي، التي انتهت بفوز الأرجنتين، وضع ميسي يديه خلف أذنيه على طريقة لاعب أرجنتيني آخر هو خوان رومان ريكيلمي، وقد أشارت تقارير صحافية إلى أن ميسي احتفل بهذه الطريقة بسبب تعامل مدرب منتخب هولندا، لويس فان غال، بشكل سيئ مع ريكيلمي عندما كان مدربا له في برشلونة.

pic.twitter.com/SBfotYMF5Y Thank You Leo

على مدار تاريخ كرة القدم، استخدم اللاعبون أجسادهم وإشاراتها بوصفها لغة بديلة مؤقتة للتواصل مع الجمهور، خاصة في لحظة الاحتفال بإحراز هدف، وعموما نلاحظ أن لاعبي كرة القدم خارج الملعب وبعد المبارة لهم لغة جسد متشابهة، مثل وضع اللاعب يده على خصره أثناء الحوار الذي يتبع المباراة مباشرة، أو النظر بالعين بعيدا عن الكاميرا.

تلك الإشارات الجسدية يستخدمها الكثير من الممثلين أداةً للتعبير أثناء قيامهم بدور لاعب كرة القدم، وأحيانا تظل مسيطرة عليهم حتى بعد الانتهاء من التصوير، وقد ظهر هذا على سبيل المثال في حوار قصير مع الممثل المصري هشام ماجد في إطار فعاليات مهرجان مالمو للسينما العربية في دورته الأخيرة، الذي كان يعرض في ختامه فيلم "حامل اللقب" الذي لعب فيه هشام ماجد دور لاعب كرة، ونلاحظ أنه في اللقاء يقف بالطريقة نفسها التي يقف بها لاعبو كرة القدم في اللقاءات التي تتبع المباريات. (2)

يحاول الجمهور والمعلقون الرياضيون بلا وعي التنبؤ بأداء اللاعب في المباراة عن طريق إشارات جسده، فقد تجد معلقا رياضيا يقول: "يبدو أن هذا اللاعب قد انتهت طاقته أو استسلم"، ولذلك لاعب كرة القدم لا يكون مطالبا بأداء جيد في المباراة فقط، بل إن إشاراته الجسدية قد يكون لها مردود على جماهير فريقه سواء في الملعب أو مَن يشاهدون المباراة على شاشات التلفاز.

في دراسة نُشرت عام 2012 في "جورنال أوف سبورت آند إكسارسايز سايكولوجي" (journal of sport and exercise psychology) تحت عنوان "السلوك غير اللفظي في كرة القدم: تأثير لغة الجسد في تكوين الانطباع وتوقع نجاح لاعبي كرة القدم" (3)، اعتمد المؤلفون على سلسلة سابقة من الدراسات المهمة التي توضح أهمية السلوكيات غير اللفظية في أداء اللاعبين، وأن لها بالفعل تأثيرا كبيرا على تشكيل انطباع الرياضيين والجماهير، التي بدورها تؤثر على نتائج أدائهم المتوقعة.

على سبيل المثال، وضحت الدراسة أن إشارات الجسد التي يقوم بها اللاعب الذي سيلعب ركلة الجزاء لها تأثير نفسي على حارس المرمى، ومدى قدرته على صد الكرة، وأشار مؤلفو الدراسة إلى أن 90% من الحالات التي تم ملاحظتها للاعبي كرة القدم أثناء تسديد ركلة الجزاء، الذين يتعمَّدون النظر مباشرة إلى حارس المرمى ومحاصرته بنظرات الأعين، كانوا قادرين على تسديد الكرة بنجاح، وكان ذلك دليلا على فوز اللاعب في الحرب النفسية -بالأعين- مع حارس المرمى قبل تسديد الركلة.

حسنا، الأمر لا يتعلق بالكرة وحدها بالطبع، فهناك العديد من الدراسات التي تناولت الجسد من أكثر من ناحية علمية مثل علم النفس والاجتماع والأنثروبولوجيا، وهذا لأن الجسم وإشاراته لهما دلالات مهمة ومعبرة وأساسية في التعبير والتواصل غير اللفظي مع الآخرين، ويندرج تحت هذا البند الإشارات والإيماءات وحتى الوشوم المرسومة على الجسم، ما يكون له آثاره النفسية والثقافية والاجتماعية المختلفة.

في دراسة نفسية واجتماعية نُشرت في مجلة "إنترناشونال جورنال أوف إنوفيشن إديوكيشن آند ريسيرش" (international journal for innovation education and research) ، والصادرة عن جامعة عجمان بالإمارات العربية المتحدة (4)، أشار المؤلفون إلى أن الجسد يُمثِّل الأنا الأخرى للفرد الذي يعبر من خلاله عن مكوناته الفردية والمجتمعية، ولأن لعبة كرة القدم هي واحدة من أكثر الألعاب الشعبية في العالم، فمن الطبيعي أن تأخذ لغة الجسد مكانها المهم في كرة القدم، وقد ثبت أن المشجعين يتابعون عن كثب الإشارات الجسدية للاعبين وعواطفهم ويتأثرون بها.

في عام 2014، وأثناء مباراة للأهلي والزمالك، الناديين المصريين الكبيرين، تسببت إشارة جسدية قد تبدو بسيطة للبعض في تشابك بين لاعبي الأهلي والزمالك، وهذا حين وقف لاعب الأهلي رمضان صبحي على الكرة بقدميه، وكرر الإشارة الجسدية نفسها بعدها بعام في مباراة مع الزمالك أيضا. تلك الإشارة التي وُصفت بـ"الاستعراضية" وأثارت غضب جمهور الزمالك ولاعبيه بداية من قائدهم حازم إمام الذي اندفع من الخارج نحو أرضية الملعب بنية الهجوم على رمضان صبحي وتعنيفه. (5)

من المؤكد أن الإشارات الجسدية الاستعراضية ليست جديدة في عالم كرة القدم، وحتى فريق الزمالك الذي استشاط لاعبوه غضبا من وقوف رمضان صبحي على الكرة أثناء المباراة، بسبب شعورهم بالإهانة أو التقليل من جانبه، احتفوا بلقطة رقص شيكابالا مع الكرة في مواجهة أمام فريق آخر هو طلائع الجيش. (6)

لتفسير ذلك، ربما نحتاج للإشارة إلى نظرية في علم النفس نظرية تُعرف باسم "schema" أو المخطط الذهني، (7) وهو إطار أو مفهوم معرفي يساعد في تنظيم المعلومات وتفسيرها، ونحن نستخدم المخططات الذهنية لأنها تتيح لنا طرقا مختصرة في تفسير الكمية الهائلة من المعلومات المتوفرة في بيئتنا، فعندما يقف رمضان صبحي على الكرة أثناء المباراة، ويغضب فريق ومشجعو الزمالك من تلك الإشارة الجسدية؛ فهذا لأن رمضان صبحي اختصر الكثير من السخرية والرغبة في الاستعراض في تلك الحركة التي لم تستغرق منه ثانية واحدة. تلك العملية (المخطط الذهني) يمارسها البشر بتلقائية بوصفها طريقة طوروها عبر سنوات من البحث الفطري على طرق سهلة وسريعة للتعبير عن النفس.

لتأتي إلى مثال آخر مهم. في عام 1994 لعب الألماني يورغن كلينسمان في الدوري الإنجليزي الممتاز، حينها ابتكر كلينسمان طريقة جديدة للاحتفال بإحراز هدف، وكان الغرض منها ليس الاحتفال فقط، بل السخرية من بعض الاتهامات الموجهة له، وبحركة واحدة من جسده بعد إحراز الهدف يرسل كلينسمان رسائل كثيرة لجماهيره وجماهير الفرق الأخرى.

Jurgen Klinsmann. *That* iconic diving celebration.

The start to the 1994/95 #PL season had its share of drama…#ThrowbackThursday pic.twitter.com/loQWB7HHQr

— Premier League (@premierleague) August 3, 2017