ليست البرتغال أو بلجيكا.. إعادة تعريف أحصنة كأس العالم السوداء

اقترب موعد كأس العالم، وحان وقت التذكير بأنه المناسبة التي يحب فيها الجميع تشجيع المُهمَّشين أمام الكبار، وفي الوقت ذاته، يكره الغالبية نجاح المُهمَّشين الزائد عن حدِّه لأنه يحرمهم من متعة تنافس الكبار. معادلة متناقضة للغاية، تكون نتيجتها الإشادة بأداء البعض وقصصهم وملاحمهم، ثم نسيان أسمائهم صباح اليوم التالي، هم ليسوا جديرين بالبحث خلف كواليس إنجازهم، يكفي فقط أن نُصفِّق لهم على منصة التتويج ونُذكِّر الحيتان أن للفقراء نصيبا من الدنيا، ثم ننسى ما حدث برُمَّته بعدها بساعات.

ولكن في الحقيقة، لا يوجد شيء جدير بمعرفة كواليسه وما يحدث في غُرفه المغلقة أكثر من قصص نجاح المُهمَّشين، والسبب بسيط للغاية؛ أنهم يحتاجون إلى الكثير من العمل والجهد حتى يقارعوا أصحاب الإمكانيات. هل تذكر قصة الأرنب والسلحفاة الشهيرة التي سمعناها كثيرا في طفولتنا؟ ماذا كان يحتاج الأرنب فيها إلا أن يركض منتظما حتى ولو بأقل سرعة لديه لكي يفوز؟

هؤلاء المهمشون هم مَن يستحقون لقب الأحصنة السوداء، لكن المشكلة أن ذلك اللقب ارتبط ببعض المنتخبات بغض النظر عن تخطيها لتلك المرحلة بمرور السنوات، ليفقد معناه الحقيقي من مونديال إلى آخر، ويصبح وصفا مُعلَّبا من تلك الألفاظ التي تملأ الأستوديوهات التحليلية كـ"شوط المدربين" و"الدفاع الذي يجلب البطولات" إلى آخره. لذلك، أردنا اليوم إعادة تعريف الأحصنة السوداء لكأس العالم، بالأحرى، قررنا تقديم أسماء جديدة على الأرجح لن تخبرك بها الأستوديوهات، ولكنها على الأرجح أيضا ستكون أفراس الرهان الحقيقية لمونديال قطر.

منذ أن عاش الأفارقة حلم 2010 مع منتخب غانا، لم يعد "البلاك ستارز" ذلك المنتخب المرعب الذي تخشاه القارة السمراء، وبالتبعية يخشاه العالم. الجيل التاريخي بقيادة أسامواه جيان وكيفين برينس بواتينغ والبقية استبعدوا من المشهد واحدا تلو الآخر، وبدأ منحنى المنتخب في الهبوط تدريجيا، حتى جاء التأهل لمونديال 2022، الذي رُسمت قبله ملامح الحلم، واكتملت بعده الصورة زاهية الألوان. (1)

في فبراير/شباط الماضي، تولى أوتو أدو تدريب منتخب غانا، وهو الرجل الذي يُعَدُّ أحد نجوم كرة القدم في البلاد، وكان يشغل منصب المدرب المساعد في بوروسيا دورتموند، ويتركز عمله حوله تطوير الناشئين، فضلا عن وجوده في الأجهزة الفنية لهامبورغ ومونشنغلادباخ، حيث كانت رحلته في ألمانيا مثمرة على مستوى مراكمة المعرفة والتجارب، حتى وصوله إلى منصب المدير الفني لمنتخب بلاده. (2)

وصول أدو جاء قبل المواجهة الحاسمة المؤهلة لكأس العالم أمام نيجيريا، تلك التي عبرتها غانا بنجاح، وبعدها حدث العبور الأكبر؛ حيث تحوَّل تشكيل البلاك ستارز بوصول دفعة من اللاعبين القادمين من أوروبا، أي هؤلاء الذين يحملون إلى جانب أصولهم الغانية جنسية بلدان أخرى، ولعبوا لمنتخبات الفئات السنية المختلفة لها، أو ربما مباريات مع المنتخب الأول ولكنها لم تتخطَّ الحد القانوني الذي يمنعهم من تمثيل بلدهم الأم. (3)

أبرز هذه الأسماء كان نجم أتلتيك بيلباو إينياكي ويليامز، الذي كان قد لعب مباراة ودية واحدة بقميص منتخب إسبانيا، إضافة إلى الظهير طارق لامبتي، نجم برايتون، وجناح تشيلسي السابق كالوم هادسون أودوي، ومهاجم أرسنال الصاعد إيدي نكيتياه، وجميعهم مَثَّلوا المنتخب الإنجليزي للشباب أو المنتخب الأول، فضلا عن إقناع 3 لاعبين من منتخب ألمانيا للشباب بتمثيل غانا، وهم نجما هامبورغ ستيفان أمبروسيوس ورانسفورد يبواه كونيغسدورفر، وباتريك فايفر لاعب نادي دارمشتات. (4)

هذه الأسماء بالإضافة إلى الأسماء الموجودة بالفعل كتوماس بارتي ودانييل أمارتي ومحمد قدوس والبقية كافية لتجعل غانا فرسا صالحا للرهان، خاصة حين تمتزج تلك المجموعة بطموح مدرب أعدَّ جيدا لخطواته، وحضَّر لها بالتنسيق مع الاتحاد المحلي لكرة القدم، ونجح في الحصول على وفرة من اللاعبين الأكفاء، حتى يستطيع تطبيق أفكاره معهم بصورة أسهل. ولأن كأس العالم اعتاد أن يكون موطنا لنجاح مثل هذه التجارب والأفكار، وجب علينا أن ننتظر ونرى.

