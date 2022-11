جيرارد بيكيه.. كيف يمكن أن تتحول من أسطورة إلى كارثة؟

تنفجر الدوافع دائما من الطبقات الاجتماعية الوسطى، وصولا إلى الأدنى فالأدنى، فهي الفئات التي تملك القليل من كل شيء، وذلك تحديدا ما يجعل ذويها في حالة احتياج دائم، وهو ما يجعلهم مُحمَّلين أيضا بالدوافع والآمال والأحلام، لذلك لا عجب في أن العديد من الناجحين والبارزين في كل المجالات، وخاصة الرياضيين، يأتون من تلك الشرائح.

واستثناء للقاعدة ليس إلا، لدينا سُكان الشرائح العُليا، حيث ينتمي جيرارد بيكيه بيرنابيو، أسطورة بارسا هو صديقك الغني، الذي لا يستخرج منك نظرات الحسد وحسب، ولكن نظرات الإعجاب كذلك، لأنه بجانب امتيازاته الاجتماعية، يملك ذكاء حادا، كما أنه ماهر جدا في أي شيء يقرر القيام به.

بقليل من التدقيق تستنتج بسهولة أن البيت الذي يسكنه أحد أفضل المديرين التنفيذيين في كتالونيا وحرمه التي تتولى إدارة مستشفى مرموق لإصابات العمود الفقري من البديهي أن يُخرج ابنا على درجة عالية من الثقافة والتحضر؛ محظوظ لكنه غير مُدلل، يملك الكثير لكنه مفعم بالدوافع، وعلى الرغم من وجاهة وعراقة جذوره فإنه يكافح لتحقيق ذاته، والأهم أنه يعرف الثمن! (1)

خروج مبكر من نادي الطفولة لبلد جديد في السابعة عشرة من عمره، كاد أن يفتك بمسيرته قبل أن تبدأ، لكن لحسن الحظ تمكَّن جيرارد الصغير من التماسك ودفع الأيام بكلمات والده الدافئة: "ربما اليوم كان سيئا، لكن تذكر دائما أن الشمس ستُشرق بالغد". (2)

كانت إعارة سرقسطة بعد عامين في إنجلترا بمنزلة المُتنفس، قبل أن يأمر السير أليكس فيرغسون بإعادة مدافعه الشاب بعد موسم واحد، عاد بيكيه، حقق مع الفريق بطولتَيْ الدوري ودوري الأبطال في موسم 2007-2008، لكن بدون أي بصمة تُذكر، بالكاد شارك في 12 مباراة آنذاك، ولذلك طلب الرحيل فور علمه باهتمام برشلونة، وقد حصل في النهاية على مبتغاه، عاد بيكيه إلى نادي حياته، ومن هنا تبدأ القصة. (3)

على الرغم من وصوله إلى برشلونة بطلب من بيب غوارديولا وطاقمه التقني، فإن بيكيه كان صاحب الترتيب الرابع بين مدافعي الفريق، بعد كارليس بويول، ورافا ماركيز وغابي ميليتو، وما هي إلا أسابيع حتى أصبح أساسيا إلى جوار كارليس بويول. ولكن رغم إمكانياته البدنية وطول قامته، لم يكن بيكيه ياب ستام أو فابيو كانافارو، لقد صاغ نموذجا جديدا لمركز قلب الدفاع. (4)

بمساعدة بيب غوارديولا أعاد بيكيه تعريف المركز من المدافع البدني الغليظ، الذي لا يُجيد إلا ركل الكرات الطويلة للمهاجمين ولا يمكن أبدا تكليفه باستخدام الكرة بسبب محدودية قدراته، إلى نموذج أقل اندفاعا، لكنه أذكى من سابقيه، وأقدر على صنع التفوق من الخط الأول ونقل تلك الأفضلية إلى مناطق متقدمة في الملعب، لتبدأ المتوالية، حيث كان المحور الذي ترتكز عليه العمليات الهجومية للفريق والنقطة التي يبدأ من عندها كل شيء. (5)

كما تعلم، لا يحب غوارديولا المقامرة، على النقيض يعمل جاهدا للحد من الفوضى وزيادة احتمالات الفوز لصالح فريقه، والطريقة الوحيدة التي يؤمن بها لتحقيق ذلك تكمن في التحكم في مجريات اللعب من خلال السيطرة على الكرة في كل ركن من أركان الملعب، وعليه فإنه يريد التدرج بالكرة من خط إلى آخر، ومن لاعب إلى الثاني وصولا إلى مرمى الخصم، لذلك كان يجب أن يكون حارسه بمنزلة لاعب إضافي مع إجادة المدافعين لسياقة الكرة وإدارة اللعب والخروج الآمن بها من الخلف إلى الأمام، وهنا تبلورت خصائص بيكيه.

عند هذه اللحظات تم تأسيس فكرة المُدافع "الكوّير" بالعامية (Ball-Playing Center back)، ذلك الذي يتحدث لُغة أخرى جديدة كليا، ومختلفة عن اللغات السائدة التي اعتادها غيره من المدافعين القدامى، وبذلك تم نحت وتحديد أهم خاصية لمدافعي الكرة الحديثة؛ على المدافع أن يكون جيدا في اللعب بقدميه وقادرا على استخدام الكرة، وبعدها نتفاوض على بقية الخصائص، وإلا لن يكون قادرا على تلبية متطلبات اللعبة واللعب في مستويات تنافسية مرموقة. (7)

