وليد الركراكي.. رهان المغرب غير التقليدي في مونديال قطر 2022

يهتم محبو الكرة بالتفاصيل، وهي كثيرة جدا في عالم الكرة، فمنها ما يتعلَّق بالنهج التكتيكي عند التقدُّم أو التعادل أو التأخُّر في النتيجة، ومنها النفسي، كأن تقنع لاعب ارتكازك بأن إيقاف نجم الفريق المنافس -وإن كان ميسي- أمر ممكن، ومنها ما هو شكلي، مثل تذكُّر أحد المشجعين شكل قميص لاعبه المُفضَّل ولون حذائه وهو يسجل هدفا شهيرا، أو قبعة المدرب التي لوَّح بها احتفالا بهدف الخلاص في إحدى المباريات.

