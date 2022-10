ساحر بوغبا المرابط والأعمال السفلية.. كيف انتقل السحر الأفريقي إلى ملاعب فرنسا؟

النتيجة 1-0 للضيوف، وأصحاب الأرض يحاولون التعادل بلا جدوى، في الدقيقة 39، يصعد مهاجمهم الأسمر الطويل بلا مقاومة أو رقابة تُذكر لملاقاة عرضية متقنة من الطرف الأيسر، ويسددها بقوة في العارضة. هذه هي بداية الواقعة، أما نهايتها فكانت بيانا رسميا من الاتحاد الرواندي لكرة القدم يمنع السحر في الملاعب ويفرض عقوبات مالية ونُقطية على مستخدميه. (1)

هذا المهاجم كان موسى كامارا لاعب فريق رايون سبورتس (Rayon Sports) الرواندي، وهذه العارضة كانت لمرمى فريق موكورا فيكتوري (Mukura Victory) الرواندي، وهذه المباراة كانت -كما توقعت- في إطار منافسات الدوري الرواندي لكرة القدم، بتاريخ 16 ديسمبر/كانون الأول 2016. (2)

ما حدث بعدها كان أن كامارا شكّ في أمر ما، وعقب لقطة العارضة بدقائق، وتحديدا في الدقيقة 45، استغل انشغال الحارس بإحضار الكرة من خلف مرماه وتوجَّه إلى القائم الأيمن ليتأكد من شيء ما.

مدَّ كامارا يده ثم أخرج شيئا من تحت العشب، شيئا لم نتبيَّنه بدقة لأنه ضمه في قبضته بقوة، ثم ركض بسرعة ليتفادى ركلات لاعبي موكورا فيكتوري الغاضبة التي حاولت تعطيله حتى لا يغادر الملعب بما يحمله، ولكنه نجح في الوصول إلى دكة الاحتياط وأفرغ ما في قبضته في يد أحد زملائه، الذي تلقف ما اتضح لاحقا أنه تعويذة سحرية بشيء من الاعتياد، وكأن لسان حاله يقول: "حسنا، الآن فهمنا".

لم يجد الحكم المسكين بُدًّا من إنذار كامارا، الذي أحرز هدف فريقه الأول بعدها بدقائق من عرضية مماثلة من الطرف ذاته، ومرة أخرى بلا رقابة أو مقاومة تُذكر. لا نعلم لماذا كان رايون سبورتس متأخرا في النتيجة ابتداء ما دام مهاجمه يستطيع الحصول على العرضيات بين مدافعي الخصم بهذه السهولة. المهم أن تسديدة كامارا ارتطمت بالعارضة مجددا، ولكنها سقطت داخل المرمى هذه المرة.

بالطبع لم تنتهِ الواقعة هنا؛ بعدها بدقائق، وبينما كان حارس موكورا فيكتوري يُعالج من إصابة ما، توجَّه أحد زملاء كامارا إلى القائم ذاته، واستخرج المزيد من هذا الشيء ثم ألقاه خارج حدود الملعب خلف السور المعدني. أول مَن لاحظ نيته كان الحارس، وانخلع قلبه لدرجة أنه نهض ودفع الطبيب المعالج ليلحق به.

بعد هذه الواقعة بعام واحد، كان منتخبا السنغال وزامبيا تحت 20 سنة يتواجهان في نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب، وبحلول الدقيقة 58 كان الزامبيون -أصحاب الأرض والمرشحون الأوفر للفوز بالبطولة- قد تقدموا بهدفين نظيفين، ثم احتسب الحكم ركلة حرة للمنتخب السنغالي على حدود منطقة جزائهم.

اقترب مهاجم الأسود، موسى ندياي، من مرمى زامبيا، ثم تظاهر بربط حذائه قبل أن يُخرج شيئا من جوربه ويلقيه بداخل المرمى. من سوء حظه أن الحارس لاحظ الأمر ونبَّه الحكم ثم عاد ليركل ما ألقاه ندياي بعيدا. اتضح أن ما ألقاه ندياي كان جثة خفاش صغير مربوطة في وضعية السُّبات، بأجنحة مضمومة ورأس بارز.

إن كنت تحك ساقك الآن بعد أن حاولت تخيل اللعب بجثة خفاش في جوربك، وتشعر برغبة مُلِحَّة في الاستحمام، فقد وصلت إلى نصف الإجابة على الأقل؛ ندياي لا يحب اللعب بخفاش في جوربه قطعا، ولكنه يؤمن إيمانا عميقا بجدوى الأمر، إيمانا يمكنه معادلة أي إحساس ممكن بالتقزز والاشمئزاز.

هذا هو سحر السحر؛ قدرته الكاسحة على الإقناع وترسيخ القناعات لدى البشر. ندياي، مثله مثل أكثر الشباب في غرب أفريقيا، اعتادوا هذه الأجواء والأساليب في نشأتهم، ومع الزمن، نشأت حولها هالة ميتافيزيقية؛ بسبب سرديات متقنة قصّها أحدهم، أو بسبب مصادفات باهرة، أو بسبب اتصال حقيقي بعالم السحر السفلي، أو ما يُعرف في هذه البقعة من العالم باسم جوجو Ju-ju. (3) (4)

