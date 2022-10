ليفاندوفسكي في برشلونة.. القفز في بركة التماسيح

عندما تكون في المقدمة، فإن النجاح يصيبك بالعمى، ويمنحك شعورا زائفا بالأمان، وبمرور الوقت يتلاشى احتياجك لتجديد نفسك إلى أن تُصاب بالكسل. هكذا يرى "سايمون كوبر"، الصحفي والكاتب الرياضي، سبب تدهور برشلونة، بعد أن تربّع النادي على قمة اللعبة خلال العقد الماضي، إلى أن وصل به الحال مَدينا بمليار ونصف يورو، وعاجزا عن تجديد عقد قائده وأفضل لاعب في تاريخه، ليرحل وتبدأ متواليات الانهيار(1).

أصيب برشلونة بلعنة الرقم واحد، إذ كان النجاح الجارف للنادي أكبر أسباب انهياره، لأنه أصاب المؤسسة بالتراخي، لكن الخبر المهم في تلك العاصفة هو أن برشلونة لم يعد على القمة، وكان ذلك تحديدا ما احتاج إليه النادي للصحوة، وتفعيل رافعات الإنعاش، لتسديد ديونه، وبناء فريق رياضي يصعد بالنادي إلى القمة من جديد بعدما كان على حافة الغرق.

يعرف التقنيون في بارسا أنه خلف امتياز الهيكل المؤسسي أو عدمه، وجودة الإدارة الرياضية ومستوى الكوادر الفنية، تظل كرة القدم في النهاية تنتمي للاعبين، إذا أردت المنافسة فيجب عليك إحضار لاعبين بالجودة اللازمة، وهو ما عزم عليه النادي خلال الميركاتو الأخير لانتداب أفضل مجموعة ممكنة، ومن بين جميع الانتدابات كانت الرافعة الرياضية الأهم لتشافي متمثلة في "روبرت ليفاندوفسكي"، النجم الذي جاء لتتويج عمل المشروع كاملا ووضع الكرة في الشباك كلما أمكن(2).

بوصول ليفاندوفسكي، امتلأت متاجر النادي بالضجيج بعد نفاد قميص البولندي نتيجة الطلب غير المسبوق، كما عاد سكان كامب نو إلى المدرجات مرة أخرى بعدما انهارت معدلات الحضور الجماهيري في الموسم الماضي. أما رياضيا، فإن التوقيع مع ليفاندوفسكي لم يكن توقيعا مع "مهاجم" جديد للفريق فحسب، بل جلب لاعبا يملك قدرة على التسجيل وإنهاء المباريات بانتظام مثل ليو ميسي.

على الرغم من أن موسم البوندسليغا أقصر بأربع مباريات من الدوري الإسباني والدوري الفرنسي، فقد تفوق ليفاندوفسكي على ميسي تهديفيا "في الدوري" في آخر 3 مواسم؛ حقق البولندي في موسم 2019/2020 معدل 0.94 هدف بالمباراة مقابل 0.62 هدف لميسي، بينما وصل في 2021/2022 إلى 1.2 هدف بالمباراة مقابل 0.8 للأرجنتيني، وأخيرا أنهى ليفاندوفسكي الموسم الماضي بمعدل أهداف وصل إلى 0.91 لكل مباراة بينما تعثر ميسي عند 0.25 هدف في أول مواسمه في فرنسا(3).

لكن وفقا لمنصة "The Analyst"، فإن تلك المقارنة يجب أن تخضع لاعتبارات مستوى المنافسة، إذ تكتشف بعد الاطلاع أن الدوري الألماني في الفترة بين موسمَي 2013/2014 و 2021/2022 كان الأغزر تهديفيا بين الدوريات الكبرى، بمتوسط 3 أهداف لكل مباراة، وفي آخر 4 مواسم تخطى حاجز الـ3 أهداف في المباراة، بينما كان معدل الأهداف في الليغا في الفترة نفسها هو 2.68 هدف للمباراة(4).

حتى في موسم 2014/2015 عندما حظي رونالدو بالموسم الأفضل له على مستوى التسجيل، 48 هدفا في الدوري مع ريال مدريد، وسجل ميسي 43 هدفا لبرشلونة، كان متوسط ​​أهداف/مباراة الدوري الإسباني منخفضا نسبيا، 2.65 لكل مباراة.

ماذا يعني ذلك؟ أن وجود سفاحين مثل ليفاندوفسكي وإرلنغ هالاند ومن قبلهم أوباميانغ، لا يؤدي وحده إلى نوع المهرجانات التي اعتاد مشاهدو البوندسليغا رؤيتها بشكل منتظم، تلك هي نصف الصورة فقط.

أين يكمن النصف الآخر إذن؟ في ضعف المستوى الدفاعي للدوري الألماني مقارنة ببقية الدوريات، إذ وفقا لمعيار الأهداف المتوقع استقبالها لكل فريق (xG Against)، فإن معدلات الدوري الألماني كانت الأعلى في 5 من آخر 6 مواسم، وذلك راجع بالأساس لهوية الكرة في ألمانيا، حيث ثقافة اللعب المباشر والتحولات.

لا يقلل ذلك من جودة ليفاندوفسكي الاستثنائية على الإنهاء، لكن اعتبارات المنافسة مهمة عند المقارنة بميسي، الأخير يملك منذ 2010 أعلى معدل تهديفي بين جميع اللاعبين بهدف لكل 86.4 دقيقة بالرغم من أنه ليس مهاجما صريحا، بينما يملك ليفاندوفسكي معدل هدف لكل 99.6 دقيقة، كل ذلك يقودنا إلى عدة استنتاجات: أولها، أنه لا أحد مثل ميسي، لكن ليفاندوفسكي هو الأقرب لميسي فيما يتعلق بمعدلات الحسم والإنهاء. ثانيا، نحن لا نحتاج إلى الأرقام لاكتشاف أن البولندي خبير حقيقي، فعلى الرغم من انتقاله لدوري أقوى دفاعيا فإنه لا يزال محافظا على نفس معدلات التسجيل الجنونية على الأقل حتى الآن.

يحلم الملايين بأن يصبحوا لاعبي كرة قدم، وعندما ينجح بعضهم في ذلك، يرغب معظمهم في أن يكونوا هدّافين أملا في الشعور بمشاعر المجد والبطولة المطلقة، تلك التي -على الأغلب- لن تزورك إلا إذا وضعت الكرة في الشباك، لكن خضوعا لقوانين الطبيعة، فقليل من اللاعبين فقط ينجحون في ذلك، وقلة منهم مَن حوّلوا عملية التسجيل إلى علم وحرفة، واكتسبوا أوسمة الخبراء.

يبلغ عرض المرمى حوالي 7 أمتار من إجمالي مساحة العالم، بينما يقف القائمان على طول 2.5 متر فقط، لكنهم لا يكترثون بتلك المعلومات لأنهم مهووسون بوضع الكرة في الشباك على أي حال، لا ينتظرون الفرص في أعشاشهم كصغار الطيور، ولكن يذهبون لصنعها والبحث عنها بالتلصص والخداع والإلهاء، وعندما تأتيهم الكرة لا يتوانون عن وضعها في المرمى، فيغدون خماصا ويعودون بطانا، وليفاندوفسكي بلا شك هو أحد هؤلاء الخبراء.

Lewandowski Shot map 2022/23. What do you think about it? pic.twitter.com/v3jTgmSnsG

— Peak x2 (@STactics3) September 26, 2022