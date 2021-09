"سدد من هنا".. هل جعلت الإحصائيات كرة القدم لعبة أقل إثارة؟

هل يمكن للموسيقى أن تنفد؟ هل نستطيع القول، عند لحظة ما في المستقبل، بأننا قد شهدنا كل التركيبات الموسيقية الممكنة؟ هل مرت تلك اللحظة بالفعل؟ هل تخطينا كل مراحل الابتكار ولم يعد أمامنا سبيل سوى إعادة إنتاج الماضي؟ مع كل الإعادات للأفلام التاريخية، وكل محاولات استغلال الأفكار القديمة في سلاسل طويلة، ومع الألفة التي تنتابك كلما استمعت إلى أغنية جديدة أو شاهدت فيلما حديثا، ومع طرازات الهواتف التي تصدر كل عدة أشهر ويصعب تفريقها عما سبقها، يبدو أن هذا هو الافتراض الصحيح؛ لقد فعلنا كل ما يمكننا فعله.

مع الأسف، فإن إيران إيغوزي، بروفيسور تكنولوجيا الصوت في معهد MIT الشهير للهندسة، والذي أنتجت شركته "Harmonix Music Systems" ألعابا مثل: "غيتار هيرو (Guitar Hero)"، و"روك باند (Rock Band)"، حققت مبيعاتها ما يفوق المليار دولار سنويا، يخالفنا الرأي.(1)(2)

طبقا لحساباته، فإن عدد الاحتمالات الممكنة لتركيبات المقطوعات الموسيقية لا نهائي، وهو رقم كبير إلى درجة أن كتابته في التقرير الذي يناقش الفكرة على موقع المعهد الرسمي قد تعذرت، وهو يحتاج إلى آلة حاسبة متطورة للوصول إليه، وفي النهاية، هي لن تخرجه، بل ستكتفي بإخبارك أن النتيجة لا نهائية (Infinite).

رغم ذلك، تظل هذه مجرد نظرية، ببساطة لأن المقطوعات الموسيقية لا تُنتج بهذه الطريقة، المؤلفون والموزعون لا يبحثون عن شيء جديد وحسب، بل في الواقع تحدّهم الكثير من العوائق في سبيل إنتاج أي أغنية أو معزوفة جديدة، مثل ضرورة أن تكون جذابة للأذن، وأن تواكب العصر، وأن يكون الفرق بينها وبين أقرانها من المقطوعات المعاصرة ملحوظا على الأقل.

باختصار، إيغوزي قدم نظرية حسابية، ولكنها صعبة التطبيق عمليا، لو وضعنا كل هذه العوامل السابقة وغيرها في الحسبان، لربما أصبح الرقم قابلا للكتابة. في الواقع، دراسات الاستهلاك قد تغير المعادلة تماما، إذ إن الكثير منها يسعى لتقديم منتجات أقرب للذوق السائد في لحظة إنتاجها؛ لضمان نجاحها، وتقليل المخاطرة إلى أقل قدر ممكن، سواء كانت هذه المنتجات موسيقية أو درامية أو تقنية.

هذا هو جانب واحد فقط من المعادلة، وإن أضفت لها هوس البشر التاريخي بالأنماط المتكررة أو الروتين، حتى بعيدا عن حسابات الربح والخسارة المادية، فقد تتسع الهوة بين نظرية إيغوزي والحقيقة، ببساطة لأننا مولعون بالتكرار، ليس لأننا مملون بطبعنا، ولكن لأن الروتين يمنحنا قدرا ما من التحكم، وبالتبعية الطمأنينة.(3)(4)

الروتين يخفف الضغوطات ويقهر المجهول، إذ تصبح الحياة أسهل بكثير عندما تعتقد أنك تعلم ما ستواجهه، على الأقل، إلى حد ما، وبالطبع إن كان هناك طريقة لمعرفة كيف تواجهه.

حسنا، ما علاقة كل ذلك بكرة القدم؟ أولا، الأنماط المتكررة (الروتين) هي جزء أساسي من اللعبة وتدريباتها. ولكن هذه الفكرة أخذت أبعادا جديدة بعدما نشرت دويتش فيله الألمانية عام 2019 تقريرا مصورا يطرح فكرة نهاية تطور كرة القدم التكتيكي، وباختصار، كان ما يقترحه المحرر، كونستانتين ستويف، هو أن اللعبة قد عقمت عن إنتاج أفكار جديدة، وأن كل ما تبقى أصبح إعادة إنتاج القديم، أو محاولة المزج بين هذا وذاك، فيما يشبه تركيبات النوتات الموسيقية.(5)

الأهم في هذا السياق هو ما ذكره الألماني كريستوف بييرمان في كتابه "Football Hackers"، الصادر قبل تقرير دويتش فيله بشهور قليلة، عن القصة المبهرة لصعود ملاك مكاتب المراهنات إلى المناصب الإدارية في أندية كرة القدم، وعلى رأسهم ماثيو بينام، المالك الحالي لنادي برنتفورد الصاعد حديثا للبريميرليغ، والذي يمتلك أيضا حصة في نادي ميتيالاند الدانماركي، الذي حقق قفزات بدوره ضخمة على مستوى المنافسة على الألقاب المحلية بعد استخدامه أساليب بينام الإحصائية والتحليلية الحديثة.(6)

الروتين كان المحرك الأساسي للرجل، ففي مكتب للمراهنات، تصبح القدرة على توقع المستقبل من أهم ما يمكن، وهو ما دفعه للاستعانة بعلماء وخبراء لا في مجال الإحصائيات (Statistics) والتحليلات (Analytics) وحسب، بل أيضا في علم النفس والاجتماع؛ لمحاولة تدريب موظفيه على التعامل مع الانحيازات المعرفية التي تدفعهم لتكوين قناعات وآراء وانطباعات غير منطقية أو متسرعة.(7)

