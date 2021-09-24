محللو الأداء الشخصيون.. ماذا تعرف عن جرّاحي كرة القدم؟

دقيق، هادئ للغاية، مُرتب، واسع المعرفة، يهتم للتفاصيل، عميق ويدفعه ذلك أحيانا لقدر من الانعزالية، قد يكون معروفا في الأوساط الطبية، لكنه غير معلوم للعامة. ربما ذلك ما يتبادر إلى ذهنك إذا ما طُلب منك إعطاء انطباع أولي عن شخصية الجراح، تلك الشخصية التي تظهر كثيرا بين السطور في تعبيرات جماهير الكرة، كأن يقول أحدهم: "لقد افتك الكرة بمِلقَط"، تعبيرا عن دقة الافتكاك، أو عندما يصف زميلك صانع ألعاب فريقه بأنه "طبيب جراح" بعدما فكك دفاعات المنافس بتمريراته الحريرية. كم مرة سمعت راي هودسون يجن جنونه في وصف أحد أهداف ليونيل ميسي بأنه "Clinical finish"، كناية عن برودة ودقة إنهائه؟

حسنا، اللعبة تحتوي على جراحين بالفعل، أولئك الذين تلتقط أعينهم أدق التفاصيل، ويتناولون سلوكيات متناهية الصغر، ما يُعرف في المنهجية الإسبانية والبرتغالية بمفهوم الـ"Microplane Analysis". "لوكاس، لقد فقدت تواصلك البصري مع الكرة في أهم لحظة، والتفت إلى المهاجم لحظة التمرير، ما أورثك وضعية جسدية غير صحيحة واستدارة متأخرة، لذلك مرت التمريرة دون اعتراض منك، كما أن المسافة بينك وبين زميلك حالت دون التواصل بينكما، لذلك لم يكن موجودا للتغطية خلفك"، تلك هي نوعية السلوكيات التي يتم دراستها في ذلك المستوى.

https://t.co/Ib8j79j7ek Enjoyed writing about Milinković-Savić’s role and actions vs Napoli in 2018 thus far. Analysis of the opening 11 minutes primarily focuses on his role as a target man/outlet, and the theory behind it. I will continue to add to this. — Ollie (@ollie_himsworth) August 5, 2021

يمثل ذلك المفهوم الطبقة الأدق من تحليل الأداء التي تكون فيها السلوكيات الفردية للاعب هي موضع التحليل، خلال هذا المستوى تتم مراقبة اللاعب بشكل مكثف لمدة تسعين دقيقة مع تدوين العديد من الملاحظات الإيجابية والسلبية حول أدائه والكيفية التي يؤدي بها حتى لو كان خارج نطاق التداخل أو مبتعدا قليلا عن مجرى اللعب، وفي حالتنا، لا يتم ذلك من قبل مدرب اللاعب أو حتى الطاقم التقني لفريقه، ولكن من قبل شخص يثق به اللاعب ويدفع له راتبا خاصا، ليساعده في العمل على تطوير أدائه الشخصي والارتقاء من مستوى لآخر، وذلك الشخص هو محلل الفيديو أو المدرب الخاص.

في الوقت الحاضر أصبح من المعتاد أن يقوم بعض اللاعبين بتوظيف مدرب شخصي للياقة البدنية، وأخصائيين في التغذية والعلاج الطبيعي، أو حتى طبيب نفسي، وما إلى ذلك، ما يلبي الحاجة التي لا يمكن للنادي تلبيتها. ولا يتعلق الأمر هنا بقصور الخدمات التي تقدمها الأندية، بل يتعلق الأمر بالرغبة في المزيد من جهة، وتلبية احتياجات كل لاعب بشكل محدد تماما بما يخدم أهدافه الشخصية من جهة أخرى.

يمكننا أن نرى الآن أن الخدمات التي يقدمها محلل الأداء أصبحت موضع طلب من قبل اللاعبين أنفسهم. فكر في الأمر، إذا استثمر اللاعب في تطوير ذاته بدنيا وذهنيا، فلماذا لا يستثمر في تطوير نفسه تكتيكيا؟ لذا، فإن جميع الخدمات التي تتعلق بتحسين أداء اللاعب أصبحت موضع اهتمام كبير، وتحليل اللعبة "من منظور اللاعب" هو بلا شك أحد أهم تلك الخدمات، ولهذا فإن العمل مع مختص يتمتع بالأهلية والكفاءة من المفترض أن يمنح اللاعب ميزة إضافية تسمح له بتطوير قدراته والظفر بأفضلية تنافسية على أقرانه. ولكن، متى ظهرت تلك الحاجة من الأساس؟

فجوة داخل السوق

بدأت الفكرة -باختصار- في كرة السلة، حيث ساعدت طبيعة اللعبة في ظهور مدربين مختصين في تطوير اللاعبين فرديا، ذلك لأن لاعبي كرة السلة يجدون أنفسهم عدة مرات في المناطق نفسها يقومون -بشكل ممنهج- بإعادة السلوكيات نفسها المرة تلو الأخرى، نظرا لصغر حجم الملعب، والحد الزمني لكل عملية استحواذ، ومحدودية عدد اللاعبين، ما ينتج عنه تداخل أكبر بين وظائف اللاعبين ومساحات لعبهم. يتطلب هذا قدرا كبيرا من الجودة والتركيز منحت الفرصة للمدربين الشخصيين لعرض خدماتهم على اللاعبين لتطوير أدائهم داخل الإطار الجماعي.

"He's still gaining strength, power, and getting faster. He's even more chiseled… He's a young 32" – Stephen Curry's personal trainer Brandon Payne 2021 MVP Season 😈😈😈 pic.twitter.com/uMVhhBZqc3 — Antonin (@antonin_org) September 30, 2020

انتقلت الفكرة لكرة القدم على أنها مظهر من مظاهر العولمة الرياضية للسبب ذاته، رغم اختلاف جوهر اللعبة التي تتمتع بملعب أوسع وأبعاد مختلفة وعدد أكبر من اللاعبين، وجميعهم تحت إشراف مدرب واحد، وهنا -تحديدا- كانت الفجوة. يعيش لاعبو الكرة مسيرة قصيرة في ظل منافسة شرسة، وهم يعتمدون على المدربين في تطوير أدائهم دوما، ولكن، هل لدى المدربين الوقت الكافي لذلك؟ هل يمكن للمدرب ومساعديه تقديم ملاحظات فردية إلى 22 لاعبا أسبوعيا؟ بل وحتى على المستوى المعرفي، هل لديهم تلك المعرفة وذلك الاهتمام المُفصّل؟

يميل المنطق نحو الإجابة بـ"لا"؛ لأن الكادر التدريبي هو أضعف حلقة في هيكل النادي الرياضي. فمنذ أن مالت الأندية لإعطاء المدربين عقودا قصيرة الأجل، إضافة إلى طبيعة المسابقات والجداول المزدحمة، أُصيب المدربون بلعنة ضيق الوقت، وهنا لا يملك الغالبية منهم حيزا للعمل على تطوير الأفراد، إذ ينصب كامل تركيز المدرب على الإطار الجماعي، حيث الأولوية لأسلوب اللعب وإتقان مراحله المختلفة والكيفية التي يهاجم ويدافع بها الفريق ككل ويسد ثغراته. يمكن اعتبار المدرب ههُنا ضحية؛ لأنه لا يملك وقتا أولا، وثانيا لأنه بين مصيرين لا ثالث لهما: إما النتائج وإما الإقالة، لذا، فإن توجهاته الإدارية ستكون نحو النتائج، وذلك النهج لا يسمح بتخصيص وقت للاهتمام بتحليل الأفراد وتطويرهم، إذا تمكن بعض اللاعبين من التطور تلقائيا داخل هيكل الفريق فلهم ذلك، ومن لم يستطع فتلك خطيئته وسيُباع على الأغلب، وهنا تكمن عبثية الوضع، إذ إن الأندية نفسها تتبع ممارسات تعكس تجاهلا لعملية التطوير الفردي من الأساس.

بوجه أشقر هادئ، وعينين ضاقتا من تتبع أدق التفاصيل، يُطل علينا لوران فريلينخ، أحد المختصين في تحليل الأداء الفردي، موضحا أن خطوة واحدة في الاتجاه الخاطئ في اللحظة الخاطئة من أحد قلبي الدفاع قد تدفع الخصم لاستغلالها. وهنا قد يكون لمحلل النادي أولويات أكبر من هذه، لكن بالنسبة إلى لوران، لا توجد تفاصيل أصغر من أن يهتم بها.

يؤكد المحلل الهولندي أن المدرب لا يرى تلك الأمور، فهو لا يفكر في المسافة بين قلبَيِ الدفاع في كل لحظة من المباراة، وأنه بوصفه محللا للأفراد يتناول مستويات عميقة من التفاصيل. يؤمن لوران أن دافينسون سانشيز، مدافع توتنهام، هو انعكاس للمُجريات داخل الأندية، إذ يرى أنه لا يزال يقع في السقطات التكتيكية نفسها التي كان يرتكبها في أياكس، ويتعجب من ذلك؛ لأنه يرى أنه من خلال التحليل الصحيح يمكنه أن يصبح من الأفضل في مركزه.(1)

يعتقد فريلينخ أن الوقت الذي يقضيه اللاعب في المحاضرات التكتيكية داخل النادي ليس فعالا، إذ يرى أنها ليست بيئة تعليمية من الأساس، "إذا كنت تجلس في غرفة مع 20 شابا آخر لمدة ساعة ويكون نصيبك من الاهتمام والتركيز منها ثلاث دقائق فقط، فبالتأكيد ستشعر بالملل، لقد رأيت ذلك بنفسي عندما دُعيت إلى الأندية لمشاهدة جلسات التحليل الخاصة بهم، أنا لا أفهم ما قيمة تلك الدقائق الثلاث للاعب، يشبه الأمر مطالبته بقراءة كتاب كامل في حين أنه لا يهتم إلا بصفحة واحدة منه، من الطبيعي ألا يرغب في القراءة مرة أخرى، بينما إذا كان يُناقش لمدة ربع أو نصف ساعة في تدخلاته وقراراته وكيف يمكنه التطور، فهذا أمر مثير لاهتمامه، خاصة إذا كان يقدم له ذلك بشكل شخصي ومتوفر دائما حتى في حالة انتقاله لناد آخر".

وهنا يكمن عمل محللي الأداء والمدربين الشخصيين الذين يسدون تلك الفجوة ويعملون مع اللاعبين بهدف التطوير الفردي. فرغم أن تطوير اللاعبين دائما ما كان حاضرا في كرة القدم، لكنه لم يكن له مُسمى من قبل، ولكن مع حجم التعقيدات التي طغت على اللعبة أصبحت هناك حاجة مُلحّة للتخصص، أدت لبروز مُسميات مثل "مدرب تطوير اللاعبين (Player Development Coach)"، أو "محلل الأداء الفردي (Individual Tactical Analyst)". لم يقتصر ذلك التحرك على المحللين والشركات المُستقلة فقط، ولكن تضمن أيضا العديد من الأندية التي قامت بإنشاء قسم كامل لتطوير اللاعبين (Player Development Department)، وهي تلك الأندية التي لا تملك موارد ضخمة تمكنها من الشراء بشكل مستمر، وتسعى لتطوير لاعبيها بهدف الاستفادة القصوى منهم أو بيعهم بأسعار ضخمة للأندية الكبيرة التي لا تملك وقتا لتطوير اللاعبين، حيث يُباع هناك اللاعب الذي لا يؤدي ويأتي مكانه آخر جاهز.(2)

بالعودة إلى لوران، فإن نموذج عمله قد اصطدم برفض من بعض الأندية، لأن عددا من المدربين لا يرحبون بفكرة استعانة اللاعبين بمحلل خاص خوفا من تضارب عمله مع أفكارهم ومرجعياتهم، صحيح أن هناك أندية منفتحة على استخدام اللاعب لأدوات جديدة تساعده على النمو، لكن هناك أندية أخرى لا ترحب، وهو ما يقودنا للتساؤل عن إذا ما كان ذلك المحتوى الخارجي متسقا مع متطلبات المدرب أم لا؟ يجيب سيرجي كوستا، مؤسس شركة "بلاي ميكر (Playmaker)" لتطوير اللاعبين، عن هذا التساؤل مؤكدا أن مهمته تتمحور حول تطوير اللاعب بمرجعيات المُدرب ومبادئ الفريق، بل إنه في كثير من الأوقات يتعاون مع المدرب ويتجنب الالتباس من البداية، إذ يرى أن الغرض النهائي هو أن يتعايش الاثنان حتى يكون المدرب سعيدا، واللاعب في مكانه الطبيعي على أرض الملعب.(3)

"خوليس كوندي، مدافع إشبيلية، يعد مثالا جيدا لإعطاء فكرة عن عملنا، نحن نضع إستراتيجية عمل لدعم ما يطلبه مدربه (جولين لوبيتيغي)، لأنه من المهم أن نكون دائما مكملين للطاقم الفني ولا نتجاوز عملهم. يستخدم لوبيتيغي منهجية تدريبية مختلفة يعمل بها على تحفيزات تكتيكية معينة في مختلف المواقف بشكل يختلف كثيرا عن الذي اعتاد عليه كوندي في بوردو، من هنا كان علينا أن نتأقلم مع ذلك ونضع منه نقطة انطلاق، وأعتقد أننا نجحنا في ذلك، إذ أصبح كوندي مدافعا أساسيا في نظام المدرب" – سيرجي كوستا(4)

كانت تلك تبرئة خالصة لمهمة المحلل الشخصي في مخاوف الأندية، لأنه بقليل من المنطق، كيف يمكن للمحلل أن يعطي اللاعب محتوى لا يتسق مع متطلبات المدرب ومبادئ الفريق؟ إن حدث ذلك فإن اللاعب ببساطة لن يشارك، وسوف يستغني عن خدماته لأنه لا يساعده بل يُضله، لذا يبدو الأمر برمته غير منطقي، إلا لو كان الخوف يتعلق بعدم أهلية مُقدمي تلك الخدمات، وفي تلك الحالة يحق للنادي التحقق من شرعية المحلل وكفاءته، أو المدرب الخاص للاعبه، وطلب توضيح منهجية التطوير والمحتوى التدريبي، لأنه لا يمكن للنادي سلب اللاعب حقه في أن يكون له كلمة في طريقة تطوير ذاته.

كيف يعمل أولئك الدُخلاء؟

قبل التعرف على منهجيات أولئك الأخفياء، وجب العلم أنه كما تختلف المرجعيات الطبية للجراحين بين بعضهم بعضا، فإن لكل محلل كذلك مرجعيته وأسلوبه في العمل الذي يختلف عن الآخر بسبب اختلاف المنهجيات التدريبية، على أنه ناتج طبيعي لاختلاف الثقافات الكروية في كل بلد. على سبيل المثال، ما يُعد أولوية في ألمانيا، ليس بالضرورة كذلك في أسبانيا، وما يُدرس في إيطاليا، يختلف عن ما يؤمن به أولئك الذين في البرتغال، كل بلد لديها هويتها والزاوية التي ترى اللعبة من خلالها، وكل الطرق صالحة ولكنه اختلاف الأساليب.

لدى رفيقنا سيرجي كوستا، القابع في جنوب غرب بلجيكا، منهجيته الخاصة التي تأثرت بطبيعة الحال بخلفيته العلمية في البرتغال وفرنسا، حيث حصل على دبلومة المستوى العالي في كرة القدم من جامعة لشبونة، ثم تبعها بمنحة لمدة عام في قسم تحليل الأداء في باريس سان جيرمان، إذ يؤكد أنه تعلم داخل النادي نموذج لعب ثوري ومنهجية مبتكرة لمساعدة اللاعبين على التكيف مع التطور الدائم للعبة، وتتمحور منهجية كوستا في تطوير اللاعبين بشكل أساسي حول مفهوم "السياق".(5)

يقول كوستا: "نحلل الأمور أولا من خلال الفيديو والإحصاءات المتقدمة لنتعرف على أسلوب لعب فريق اللاعب، لمحة عن زملائه، ومبادئ لعب المدرب، وأيضا صفاته الجوهرية وتفضيلاته. لن يكتشف اللاعب تلك الإجابات خلال المباراة بنفسه، يجب أن نقوم بتدريبه على ذلك؛ لأن الإدراك المسبق يسمح له باللعب بشكل أسرع. دائما ما نجعل اللاعب يعمل وفقا لتفضيلات زملائه في الفريق. نحن لا نقوم بعمل تقني للقيام بعمل تقني وحسب، بل يتم وضع كل شيء دائما في سياقه بحيث يعمل اللاعب كما لو كان زملاؤه معه في الجلسة نفسها.

ويضيف قائلا: "على سبيل المثال، كنت أعمل مع أحد مدافعي برشلونة، وأخبرني وكيل أعماله أنني أعمل كثيرا على الخروج بالكرة أكثر من التدخلات الدفاعية. أجبته: [قل لي مقدار الوقت الذي يقضيه برشلونة بالكرة مقارنة بحالات الدفاع؟]، كنا نعمل على كيفية الخروج بالكرة من خلال مسارات آمنة والتمركز في مكان يسمح له بتوقع الخسارة المحتملة للكرة لتطبيق التغطية الوقائية، وهو عمل دفاعي وليس هجوميا. نحن نضع كل شيء في سياقه، ذلك هو أساس عملنا".

بالتوجه نحو غرونينغن، نجد لوران فريلينخ يقضي دوام عمله في شركته الخاصة، لكنه يعمل هناك بمنهجية مختلفة بعض الشيء علمها في إسبانيا، تقوم على تقسيم اللعبة إلى وضعيات تكتيكية، وتعليم اللاعب الاستجابة المثلى لكل وضعية وفقا لمرجعيات محددة تستند على المعرفة العلمية والأمثلة العملية من كرة القدم والسلة والهوكي والكرة الطائرة وكرة اليد. يؤكد لوران أن هناك أكثر من 170 وضعية يُعلمها للاعبين، على سبيل المثال، يجب أن يتقن المدافع 26 وضعية من وضعيات اللعب، بينما يصل العدد إلى 30 وضعية بالنسبة إلى الاعب الوسط، كما أن تلك الوضعيات تختلف باختلاف البلد الذي يلعب فيه اللاعب، إذ إن كل دوري له سمات مختلفة عن الآخر، بالطبع هناك وضعيات مشتركة يتعرض لها جميع اللاعبين على خلاف الدوري الذي يلعبون به، لكن هناك وضعيات محددة تأخذ أولوية عن وضعيات أخرى بحسب الثقافة الكروية للبلد.(6)

💻 A regular Monday at Tactalyse, analysing the performances of our players in preparation for individual sessions. #Tactalyse pic.twitter.com/RTEoLDTrZs — Tactalyse (@Tactalyse) September 30, 2019

"نحن نعمل مع اللاعبين من خلال اجتماعات حية أو عن بُعد، نقضي تقريبا 5 ساعات أسبوعيا لتجهيز المحتوى الذي نناقشه معه، نعمل على تحليل كامل للفريق الذي يلعب له لنفهم السياق الجماعي الذي يتداخل به اللاعب، ثم نعود لمشاهدة المباراة مرة أخرى، ولكن تلك المرة بكامل التركيز لمدة 90 دقيقة على اللاعب فقط؛ لرصد سلوكياته، ما أجاده وما يحتاج لتطويره، ثم نجتمع معه نناقش ونحلل تلك السلوكيات، ونحاول أن نوضح له التصرف الأمثل في كل موقف. عمِلنا بتلك الطريقة مع ستيفان دي فراي لمدة عام ونصف، وأعتقد أننا نجحنا في مساعدته للانتقال للمستوى الذي هو عليه الآن" – لوران فريلينخ

يُعد المرور على قصص نجاح ذلك النموذج أمرا لافتا حقا، لاعبون من المستوى العالي وربما من النخبة يتزودون بأولئك المراقبين، ولا يبدو الأمر مقتصرا على قطاع محدد، بل من كل مكان تقريبا، ما يعكس تفشّي تلك الثقافة، قد يفاجئك ذلك، ولكن كل الأسماء التالي ذكرهم يستعينون بنموذج المحلل الشخصي، لدينا أليكساندر أرنولد، وجوردي ألبا، وخوليس كوندي، وستيفان دي فراي، ودي ليخت، وأومتيتي، وسيسك فابريغاس، وإدريسا غاي، وكريستيان بولسيتش، وجمال موسيالا، وأخيرا بنجامين بافارد. وإذا ما خرجنا من نطاق كرة القدم إلى كرة السلة، يعتبر "ستيفن كاري" -أحد أفضل لاعبي كرة السلة على الإطلاق- مثالا قويا على نجاح ذلك النموذج، حيث يعمل منذ 10 سنوات رفقة مدربه الشخصي "براندون باين"، وينسب له الكثير مما حققه خلال مسيرته من نمو وتطور. وهو ما يمرر لنا استنتاجا واضحا: إذا كان التطوير الفردي جيدا بما يكفي لأفضل لاعبي العالم، فمن المؤكد أنه يجب أن يكون مفيدا للجميع أيضا.(7)

ولكن بشروط

إذا تغاضينا عن طبيعة كل لعبة، وعن دراسة السوق والتنقيب عن الفجوات، وتساءلنا جدلا: هل يحتاج المحترفون إلى ذلك حقا؟ فإن هناك عدة إجابات عن هذا التساؤل، قد تبين أن هناك مشكلات عديدة تواجه اللاعبين الذين يشرعون في شق طريقهم بمفردهم: أولها، عدم قدرتهم على إدراك المشكلات التي تعطلهم وتعيق نموهم؛ لأن نظرتهم غالبا ما تكون ضيقة ومعرفتهم محدودة، وإذا ما نجحوا في إدراك الكثير من مشكلاتهم، لا يعني ذلك بالضرورة أنهم على دراية بكيفية حلها، وفي النهاية يصلون إلى نقطة الصفر، حيث الكثير من الحواجز والعقبات في منحنيات التطور. ثانيها، يشتكي الكثيرون من وصولهم لمستويات معينة من الحرفية والتمرس لكنهم يصطدمون بحدود إمكانياتهم بعد ذلك ولا يستطيعون المضي قدما في منحنيات الصعود بعدها، وهو ما يقودنا إلى تساؤل جوهري آخر: كيف يصبح المحترفون أفضل فيما يقومون به؟

إذا ما وضعت نفسك موضع متلقي الإجابة، فإن الطريقة التقليدية لك ستكون عبر المؤسسات التعليمية للدراسة والتدريب والتخرج، والحقيقة أنها طريقة ناجحة لحدود معينة، لكنها غير متاحة للاعبي الكرة من الأساس، وبناء عليه، ليس أمامهم سوى القاعدة الرياضية التي تقول: "يحتاج كل شخص إلى مدرب"، ومفهوم المدرب هو ذلك الرفيق الذي يصحب اللاعب، تماما كالجراح، إذ تسمح له درايته ومعرفته بإبداء الملاحظات ووضع يده بمنتهى الدقة على مواطن القوة والخلل، للتعزيز أو للتصحيح، وتحديد الأولويات لتحضير اللاعب للمنافسة.

اللافت في الأمر أن تلك الطريقة قد استُعيرت خارج الممارسات الرياضية، فوفقا للجراح والكاتب الأميركي "أتول غواندي" كانت إحدى الأسرار التي كان قد أفصح له عنها عازف الكمان الشهير "إسحاق بيرلمان" أنه دائما ما كان لديه مدرب، أو بالأحرى مدربة، حيث كانت زوجته "توبي" التي تخرجت معه من مدرسة "جوليارد للفنون" هي مدربته. في الواقع، لقد تركت عملها عازفةَ كمان لتصبح مدربته، تجلس بين الحضور، تراقبه وتعطيه الملاحظات: "إسحاق، في منتصف ذلك الجزء لقد بدوت ميكانيكيا نوعا ما، كيف يمكن أن نغير ذلك في المرة القادمة؟".(8)

تفاجأ الطبيب غواندي من ذلك، وبدأ يُفكر في إذا ما كان يحتاج شيئا كهذا، بعدما أدرك بأثر رجعي أن أداءه كجراح قد توقف عن التحسن منذ فترة، خاصة بعد تلك السنوات الأولى عقب التخرج، الأمر الذي دفعه للتفكير بتعيين مدرب، لكنها بدت فكرةً سخيفة للوهلة الأولى، لأنه كان مصابا بذلك الاعتقاد الراسخ بأن كونه محترفا يعني أنه ليس في حاجة للتدريب، وأنه بذلك يناقض نفسه، لكنه قرر أن يخوض التجربة على أي حال، عندها اتصل بأستاذه الجامعي المتقاعد "بوب أوستين"، وقد وافق على المجيء إلى غرفة العمليات ومراقبته.

"أتذكر الحالة الأولى، لقد مضت بشكل رائع، لم أعتقد أنه سيكون لديه أي ملاحظات، لكنه فاجأني بصفحة كاملة من الملاحظات، ولكي يخفف عني قال: "لا تقلق، مجرد تفاصيل صغيرة، لكنها التفاصيل المهمة"، ثم أمطرني بسيل الملاحظات: "هل لاحظت أن الضوء كان متأرجحا خارج الجرح خلال العملية؟ لقد قضيت قرابة النصف ساعة مُعتمدا على الضوء المنعكس من الأسطح. كما أن مرفقك كان يرتفع لأعلى بين الحين والآخر، ما يعني أنك لست بكامل التحكم، مرفقا الجراح يجب أن يستندان بارتياح أسفل جانبيه، وإذا ما شعرت بأن مرفقك يتحرك لأعلى فإن هذا يعني أنك تحتاج لاستخدام أداة أخرى، أو أن تحرك قدميك فقط لتحظى بوضعية سليمة"، وبعدما أخبرني بملاحظاته، شعرت بمستوى آخر تماما من الوعي تدفق إلي، وهو ما دفعني للتفكير، لأنني أدركت شيئا جوهريا في تلك التجربة، أن تلك هي وظيفة المدربين العظماء، إذ إنهم عيناك وأذناك الخارجيتان، إنهم يلاحظون الأساسيات، ويحللون أفعالك، ثم يساعدونك على التصحيح والعمل بشكل أفضل. بعد شهرين من التدريب، شعرت أن أدائي يتحسن مجددا، وبعد عام انخفض معدل مضاعفات الحالات الخاصة بي، لقد كانت تجربة مؤلمة لأنني لا أحب أن أكون مُراقَبا، وأحيانا لم أكن أريد أن أكون مضطرا لتحسين بعض الأمور، وكنت أشعر أحيانا أن أدائي يسوء قبل أن يتحسن، لكنها كانت تجربة مُبصرة" – دكتور أتول غواندي(9)

إضافة لحديث دكتور غواندي، جاءت إجابة المدير التنفيذي السابق لغوغل "إريك شميدت" متسقة تماما مع كلمة الطبيب، فعندما سُئل المدير الأسبق عن إذا ما كانت هناك نصيحة يمكن أن يُسديها لغيره بحكم سنوات خبرته وباعه الطويل، فقد أوصى من بين كل النصائح بأنه يجب على أي شخص أن يكون له مُدرب يساعده في عمله ويعطيه الملاحظات؛ لأنه إذا كان هناك شيء لا يجيده الناس حقا من وجهة نظره، فهو أنهم لا يرون أنفسهم كما يراها الآخرون من الخارج، وذلك ما صدق عليه أيضا السيد بيل غيتس الذي يملك ندوة كاملة في ذلك التوجه.(10)

من خلال المرور على كل تلك النماذج، يمكننا استنتاج حقيقتين: الأولى، إحضار محلل أداء أو مدرب شخصي لديه ما يكفي من المعرفة هي فكرة فعالة حينما يتعلق الأمر بتطوير الأداء. الثانية، أن الأمر يجب أن يكون ذاتيا نابعا من الشخص ذاته، يجب أن يملك الرغبة من الداخل. حيث تناسب تلك الخدمات الراغبين في النجاح العملي أكثر من غيرهم، المنفتحين على الطرق الجديدة، المشتعلين بإرادة التطور والتعلم، والذين يريدون وضع أنفسهم في المستويات العليا، مدفوعين بالرغبة والشغف، فإن كنت محللا أو مدربا وتريد أن يكون اللاعب أكثر نجاحا مما يريد هو، فلن ينجح الأمر أبدا.

————————————————————————————————————-

المصادر