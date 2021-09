محللو الأداء الشخصيون.. ماذا تعرف عن جرّاحي كرة القدم؟

دقيق، هادئ للغاية، مُرتب، واسع المعرفة، يهتم للتفاصيل، عميق ويدفعه ذلك أحيانا لقدر من الانعزالية، قد يكون معروفا في الأوساط الطبية، لكنه غير معلوم للعامة. ربما ذلك ما يتبادر إلى ذهنك إذا ما طُلب منك إعطاء انطباع أولي عن شخصية الجراح، تلك الشخصية التي تظهر كثيرا بين السطور في تعبيرات جماهير الكرة، كأن يقول أحدهم: "لقد افتك الكرة بمِلقَط"، تعبيرا عن دقة الافتكاك، أو عندما يصف زميلك صانع ألعاب فريقه بأنه "طبيب جراح" بعدما فكك دفاعات المنافس بتمريراته الحريرية. كم مرة سمعت راي هودسون يجن جنونه في وصف أحد أهداف ليونيل ميسي بأنه "Clinical finish"، كناية عن برودة ودقة إنهائه؟

حسنا، اللعبة تحتوي على جراحين بالفعل، أولئك الذين تلتقط أعينهم أدق التفاصيل، ويتناولون سلوكيات متناهية الصغر، ما يُعرف في المنهجية الإسبانية والبرتغالية بمفهوم الـ"Microplane Analysis". "لوكاس، لقد فقدت تواصلك البصري مع الكرة في أهم لحظة، والتفت إلى المهاجم لحظة التمرير، ما أورثك وضعية جسدية غير صحيحة واستدارة متأخرة، لذلك مرت التمريرة دون اعتراض منك، كما أن المسافة بينك وبين زميلك حالت دون التواصل بينكما، لذلك لم يكن موجودا للتغطية خلفك"، تلك هي نوعية السلوكيات التي يتم دراستها في ذلك المستوى.

Enjoyed writing about Milinković-Savić’s role and actions vs Napoli in 2018 thus far. Analysis of the opening 11 minutes primarily focuses on his role as a target man/outlet, and the theory behind it. I will continue to add to this.

— Ollie (@ollie_himsworth) August 5, 2021