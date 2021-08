اضرب الكرة عاليا.. كيف صنع نادي بارنسلي من الفوضى هوية؟

هذه القصة غريبة، غريبة حتى مقارنة بما تقرؤه هنا عادة، وعلى الأرجح فهي لن تعجبك. لن تخرج منها بحكمة أو عِبرة أو درس مستفاد، ورغم ذلك فهي تستحق أن تُروى لأنها مثيرة ومختلفة وتداعب الخيال، هذا ما يجعلها غريبة.

هذه القصة ليست مملة على الإطلاق، ببساطة لأنها قصة عن نادي كرة قدم لا يلعب كرة القدم، أو بالأحرى لا يلعب كرة القدم التي تعرفها، وعلى الرغم من ذلك هو ناجح بأي معيار منطقي يمكن قياسه. نادٍ بقائمة لاعبين هي الأصغر سنا على الإطلاق في الشامبيونشيب، وبميزانية هي الأقل على الإطلاق في البطولة، ورغم ذلك كان قريبا للغاية من الترقي للبريميرليغ هذا الموسم.

بالطبع نحن نعلم ما يدور بذهنك الآن، أنت تعتقد أن هذه مجرد قصة أخرى عن علم البيانات وطرق استخدام الإحصائيات المبتكرة التي تجعل من الأندية الصغيرة أبطالا، وهي كذلك فعلا، ولكننا نعدك بأنه لا علاقة لها بالصورة الذهنية المعتادة التي طرأت في رأسك. هذه قصة عن استخدام غريب للغاية للإحصائيات، واستخدام غريب للغاية للعلم، واستخدام غريب للغاية لفكرة كرة القدم ذاتها.

"Moneyball". إن كنت تقرأ ما يُكتب هنا عادة فأنت تعلم هذا المصطلح، وإذا كنت تعلمه فستوفر علينا الكثير من الشرح، ولكن بما أنك تقرأ ما يُكتب هنا عادة فأنت تعلم كذلك أننا لا نقتصد في الشرح أبدا، وأننا سنحكي لك عن "Moneyball" على أية حال.

أول من صك المصطلح كان الكاتب الأميركي مايكل لويس في كتاب بالعنوان ذاته: "Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game"، أو "فن الفوز في لعبة غير عادلة". كان هذا الكتاب الذي وصفته فوربس الأميركية بأنه "يستحق مكانة استثنائية في قاعة شرف البيسبول"، وهو يحكي عن بيللي بين، الرجل الذي استخدم علم البيانات ليحول فريق أوكلاند أثلتيكس من متذيل الترتيب إلى منافس قوي على دوري البيسبول الأميركي بميزانية محدودة للغاية، وبمساعدة مجموعة من المختصين لم يمارس أغلبهم الرياضة في حياتهم، ليقود ثورة حقيقية على طريقة عمل اللعبة التقليدية في الولايات المتحدة، تتمرد على القوالب المستقرة في أسلوب اختيار اللاعبين والنجوم، وتحاول جعلها أكثر منطقية وعقلانية.(1)

Brentford are Premier League. Tiny club who have incorporated Billy Beane-Moneyball analytics to force way into top flight for first time since 1947 and defy footballing truth that budgets define success. Welcome to the big time, and no doubt, 6 points from Everton next season 🐝 pic.twitter.com/1LYzURUDFI

هذه هي النسخة الشعبية من القصة إن جاز التعبير. النسخة الحقيقية مختلفة نوعا، عمر الشذري، محلل البيانات الشهير في مؤسسة "21ST Club"، يعتقد أن النسخة الشعبية شابها الكثير من المغالطات، وأهم هذه المغالطات كانت مغالطة السردية "The Narrative Fallacy"، أي محاولة جمع الأحداث في قصة عقلانية مرتبة أكثر من اللازم، تظهر فيها كل خطوة اتخذها "بين" ورفاقه كأنها نتيجة منطقية لما سبقها، في تجاهل تام لعشوائية الحياة عموما، والرياضة خصوصا.(2)(3)

النسخة الشعبية تؤكد أن "بين" كان يتمرد على الانحيازات غير الواعية لكشافي البيسبول في أميركا، الانحيازات التي غالبا ما تجعلهم يميلون لاختيار اللاعبين المرشحين لكي يصبحوا نجوما في المستقبل على حساب اللاعبين الجيدين. إن كنت تتساءل عن الفرق بين هذا وذاك، فيمكن تلخيصه في قاعدة واحدة: الوسامة والخلفية الاجتماعية كانت أحد معايير اختيار لاعبي البيسبول التي تمرد عليها بين، لأنه لم يرَ علاقة واضحة بينها وبين كفاءة الأداء.(4)

قبل أن تبدأ في السخرية من كشافي البيسبول الحمقى في سرّك، لاحظ أن هذا هو نفس ما تحدث عنه سايمون كوبر وستيفان زيمانسكي في أكثر الكتب الرياضية مبيعا في 2009: "Soccernomics". الثنائي قال إن تجاربهما أثبتت أن ظاهرة مشابهة تتكرر مع كشافي كرة القدم كذلك، إذ ينحازون لا إراديا للاعبين الشُقر بسبب تميزهم في المظهر عن أقرانهم، ويكتبون عنهم نسبة أكبر من التقارير والترشيحات لأنديتهم.(5)(6)

السردية المغلوطة في كل ما سبق تظهر عندما تحاول قراءة ما بين سطور لويس في الكتاب، وحينها تدرك أن الانطباع المأخوذ عن بيللي بين، بأنه انحاز للعقل والمنطق والأرقام على حساب الانحيازات والأهواء العاطفية، غير صحيح. غير صحيح كليا على الأقل، ببساطة لأن بين نفسه كان ضحية لهذه الانحيازات في شبابه عندما كان يحاول لعب البيسبول، ولذلك كانت الكثير من أفعاله محمّلة بدوافع الانتقام، أحد أقوى العواطف البشرية على الإطلاق.

بيللي بين كان أحد ضحايا كشافي البيسبول الأميركيين لأسباب واضحة، فهو وسيم، ومفتول العضلات، ويشوب شخصيته الكثير من الغضب، وبالطبع كان يستوفي قائمة المهارات الخمس التي كان يختار الكشافون على أساسها: الركض، والرمي، والضرب، والضرب بقوة، ولن نخبرك بالمهارة الخامسة لأنها تحتاج إلى معرفة فنية باللعبة لا نملكها، ولكن بيللي بين كان يجيدها أيضا.(1)(4)

مشكلة بين كانت ثنائية، أولا، غضبه الدائم كان يمنعه من التطور ومواجهة أخطائه. يحكي لويس أنه أساء الضرب في إحدى المرات، فغضب لدرجة أنه ثنا مضربه المصنوع من الألومنيوم على إحدى قوائم دكة البدلاء، وعندما عاد للتجربة مرة أخرى، كان لا يزال غاضبا لدرجة أنه صمم على ضرب الكرة بالمضرب المثني ذاته.

Billy Beane of Moneyball explains why he failed as a baseball player: pic.twitter.com/zaC0SBcPqf

المشكلة الثانية كانت أن قائمة الكشافين لم تكن مبنية على دراسة، بل انطباع سطحي عن المهارات اللازمة لإجادة اللعبة، مهارات لم يكن من الضروري أن تضمن لك مستقبلا فيها. على سبيل المثال، الضرب بقوة كان واحدا فقط من المهارات اللازمة للضارب، والكشافون كانوا يتجاهلون مهارات أخرى مثل القدرة على خداع الرامي، والأهم على الإطلاق، القدرة على عدم الضرب أساسا، الشجاعة والحكمة اللازمة لاتخاذ القرار بعدم ضرب الكرة بدلا من ضربها بشكل خاطئ.

من هنا بدأت ثورة بيللي بين، الرجل الذي شعر بأنه قد خُدع من قبل الكشافين الذين وعدوه بمستقبل باهر في اللعبة لم يقترب من الوصول له قط، لأنه لم يكن يملك ما يلزمه، وبعد أن عرف ما يلزمه، قرر التمرد على كل طرقهم التقليدية في الكشف عن المواهب واختيارها لتصبح نجوم المستقبل، بما فيها الاختيار بناءً على الوسامة والشعبية.

من المؤكد أنك بدأت تتساءل الآن عن علاقة هذه القصة ببارنسلي الذي لا يلعب كرة القدم التي تعرفها، وهذا هو أبسط ما في هذه القصة، بيللي بين ابتاع حصة في بارنسلي، وبارنسلي لا يلعب كرة القدم الوسيمة الشعبية التي تصنع النجوم وتحبها الجماهير عادة.(7)

في الواقع، بارنسلي ليس إلا ناديا واحدا من ضمن مجموعة اسمها "Pacific Media Group Consortium" التي يملك البليونير الأميركي من أصل صيني، شيان لي، أكثر أسهمها، والتي تملك أيضا أندية إسبيرج في الدنمارك، وأويستندي في بلجيكا، ونانسي في فرنسا، وكل هذه الأندية أخذت خطوات واسعة للأمام في الشهور الأخيرة منذ استحوذت عليها المجموعة، وتحديدا أويستندي ونانسي اللذين يديرهما شاب فرنسي في العشرينيات من عمره اسمه جوتييه جاناي، كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لبارنسلي قبل أن تحركه المجموعة للاستفادة من خبراته في باقي أنديتها.(8)

Moneyball man Billy Beane is part of the consortium that has just bought @BarnsleyFC – he speaks candidly about his love of the game in our new documentary.

📉 The Numbers Game: How Data is Changing Football @Athletics pic.twitter.com/GNfQLjMm0k

