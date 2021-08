ما بعد ميسي.. هل تدخل الكرة في الأرجنتين عصور الظلام؟

إنها التاسعة مساء بتوقيت أميركا الجنوبية، الثانية فجرا بتوقيت مصر، وهذا هو النهائي الرابع الذي يخوضه منتخب الأرجنتين خلال السنوات السبعة الأخيرة. ورغم مرارة الإخفاقات الثلاثة المتتالية، فإن هناك مَن لا يزال مُتيَّما بمنتخب الألبيسيليستي، وقد اختار أن يسهر ليلته عسى أن تتغيَّر النهاية تلك المرة ولا يذهب لعمله في الصباح وهو يلعن اللحظة التي شجَّع فيها كرة القدم.

لم تتغيَّر النهاية وحسب، بل تبدَّلت تماما مع إطلاق حَكَم نهائي كوبا أميركا 2021 صافرة النهاية، فكانت أسعد لحظة عاشها ذلك المُتيَّم في تاريخه مع تشجيع المنتخب اللاتيني. ها هو يحاول كتم فرحته كي لا يوقظ أسرته، بينما يشاهد "ليونيل ميسي" يحتفل بصورة درامية، و"دي ماريا" يركض في أرجاء الملعب بسعادة غامرة، و"أغويرو" يصرخ بجنون أمام عدسات المصورين.

كان الأمر أشبه بانتصار ذاتي لهذا الجيل من اللاعبين، بعدما عانوا من اتهامات بالتقصير والأداء المتخاذل مع المنتخب، في حين يتألَّقون ويبهرون العالم رفقة أنديتهم الأوروبية. الآن فقط يتحرَّرون من تلك الضغوط، بعد الفوز بأول بطولة دولية في مسيرتهم، قبل تسليم الراية لجيل جديد، لكن هل يشهد المستقبل القريب على سطوع نجوم أرجنتينيين بحجم هؤلاء الذين يستعدون لتسليم الراية؟

بصراحة ليس لدينا إجابة قاطعة، لأننا ببساطة لا نقرأ الطالع، ولا نعرف ماذا سيحدث غدا، لكن الشيء المؤكَّد هو أن ثمة انحدارا واضحا في عدد المواهب الأرجنتينية التي تجد طريقها إلى ملاعب أوروبا. طبعا لم ينتبه كثير من جمهور الألبيسيليستي لتلك الحقيقة، لأن تركيزهم كان مُنصبًّا على التتويج ببطولة تُنسيهم الخسائر المتكرِّرة، لكن الصحفي "خوان بابلو فارسكي" توقَّف وسط كل هذا الصخب لرصد تلك الظاهرة، وخرج بنتائج جديرة بالانتباه.(1)

أول شيء وجده "فارسكي" كان واضحا جدا، لكنه لم ينل الاهتمام الكافي، وهو خلو تشكيلة أبطال التشامبيونزليغ في السنوات الأخيرة من اللاعبين الأرجنتينيين.(2) هل تمتلك ذاكرة قوية؟ إن كنت لا تملك، فنحن راجعنا أسماء لاعبي تشيلسي الذين تُوِّجوا بالبطولة قبل شهرين، وفعلنا الأمر ذاته مع نسخة بايرن ميونخ المرعبة الموسم الماضي، ثم مرة ثالثة مع بطل أوروبا موسم 2018-2019: ليفربول، ومرة أخيرة مع ريال مدريد في الموسم الذي يسبقه، ولم نجد لاعبا أرجنتينيا أساسيا في تشكيلة تلك الفِرَق.

لم يكتفِ الصحفي ببطل القارة وحسب، إنما أخذ يفتش داخل دوريات أوروبا الكبرى، ليتأكَّد أن هذا الانحدار ليس مصادفة. وهنا أحصى أبناء جلدته من المحترفين بأندية الدوري الإنجليزي، والإيطالي، ثم الإسباني، ليكتشف أن إجمالي عددهم قد وصل إلى نحو 68 لاعبا فقط خلال موسم 2019-2020. (3) وإذا كنت لا تظنه رقما قليلا، فدعنا نخبرك أنه أقل رقم يُحقِّقه المحترفون الأرجنتينيون في السنوات العشرة الأخيرة.

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الصورة التالية (4)، ويمكنك من خلالها رؤية حجم التراجع في أعداد الأرجنتينيين بالدوريات الثلاثة بمرور المواسم، ليصل التراجع ذروته خلال الموسم الماضي. اللافت أنه حتى إسبانيا التي تشترك مع الأرجنتين في اللغة، وبالتالي تجتذب اللاعبين المتميزين أسرع من غيرها، باتت تستقبلهم الآن أقل من أي وقت سابق.(5)

ما يزيد الأمر تعقيدا هو أن هذا العدد المُتراجِع مرشَّح لمزيد من التراجع، إذ لاحظ "خوان فارسكي" أن نسبة لا بأس بها من هؤلاء اللاعبين قد جاوزوا عامهم الثلاثين، وهو ما يجعل سنواتهم المُتبقية في ملاعب أوروبا معدودة. وبالتالي إذا استمر عزوف الأندية عن التعاقد مع شبان الأرجنتين، فسنصبح أمام رقم أقل من نجوم البيسيليستي في ملاعب أوروبا.(6)

الآن يبدو واضحا أن ثمة مشكلة ما تخص تصدير بلاد الفضة للمواهب، وكي نتعرَّف على أسباب تلك المشكلة وجذورها، فعلينا العودة لعام 2007. لماذا؟ لأن الوضع حينها كان مختلفا للغاية، وكانت أكبر أندية العالم تُحاول الظفر بالمواهب الأرجنتينية، بعدما شهد هذا العام حصول الأرجنتين على مونديال الشباب تحت 20 سنة للمرة الخامسة خلال تسعة أعوام فقط بين 1998-2007.(7)

أخرجت الأرجنتين خلال تلك السنوات أعدادا كبيرة من المواهب الصاعدة نحو أوروبا، بل إن منهم مَن لم يَعُد لناديه الأرجنتيني بعد نهاية المونديال، وطار مباشرة إلى وجهته الجديدة. هذا بالضبط ما حصل مع "أنخيل دي ماريا"، حين كان عمره 19 عاما صيف عام 2007. كان يحتفل رفقة زملائه بكأس العالم على متن الطائرة المتجهة لبيونس آيريس، ثم انتظر في مطار العاصمة الأرجنتينية للحصول على تأشيرة دخول أوروبا، وبعد سويعات قليلة كان يرتدي قميص بنفيكا البرتغالي، والباقي نعرفه جميعا.(8)

#OnThisDay in 1997 José Pékerman led @Argentina under-20s to the World Cup – Riquelme, Aimar, Cambiasso, Placente, Samuel. What a team! pic.twitter.com/Insbi16KZM

— GOLAZO (@golazoargentino) July 5, 2018