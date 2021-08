مورينيو في روما: أعطِه الفرصة.. إنه يطلب الفرصة

الكلمات نفسها، الغرور نفسه، الرجل نفسه، فلماذا قد يتوقَّع أحد نتيجة مختلفة؟ ولماذا بالأساس يُقرِّر أحدهم أن يمنحه فرصة جديدة وتركه يهرب بالشرط الجزائي مثل كل مرة؟ قد تزول بعض دهشتك إن علمت أن "دان فريدكين" المالك الجديد لروما هو مخرج أفلام، وبالطبع لا يوجد أنسب من "مورينيو" وفقا لمعايير هوليوود. (2)

بالتأكيد نحن نمزح، فالملياردير الأميركي يدرك بكل تأكيد الفارق بين شركة الإنتاج السينمائي ونادي كرة القدم، لكن لماذا اختار "مورينيو" تحديدا؟ وهل يمكن لتجربة روما أن تكون مختلفة؟ أم أنها مجرد أوهام اعتاد محبو "السبيشل وان" على ترديدها دون جدوى؟

Jose Mourinho was fired in the middle of his third season his last two jobs.

His contract with Spurs runs until summer of 2023 👀 pic.twitter.com/aCkSPBEKW6

