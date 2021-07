كوبا أميركا 2021.. معا للقضاء على كرة القدم!

على عكس نمط بطولات المنتخبات المجمعة في الآونة الأخيرة، فإن المتعة حاضرة وبقوة في يورو 2020. مباريات قوية بين منتخبات قوية، أدوار إقصائية تشهد وداع حامل اللقب وبطل العالم، إيطاليا جديدة وإسبانيا إنريكي، الكثير من الأحداث والكثير من الصخب، الكثير من الخدمات الإعلامية وحتى الألعاب التفاعلية، إلى جانب حضور جماهيري طال انتظاره منذ أن أطلَّت الجائحة اللعينة برأسها على كوكب الأرض.

على الجانب الآخر -تماما- من الكوكب، تُلعب بطولة قارية أخرى وهي كوبا أميركا، المحفل الذي يترقَّبه الجميع بين 10 منتخبات تعاني كل سنة لإكمال النصاب القانوني لقوائمها. الكل يعرف ألوان المتعة اللا نهائية في بلاد اللاتين، فتجاربنا مع النسخ الأخيرة لهذه المسابقة قد قادتنا لاكتشاف رياضات جديدة يمكن ممارستها داخل ملعب كرة القدم.

فارق مَهول لست بحاجة إلى السهر فجرا كي تلتقطه، إذ يظهر في صور بدائية للغاية، فمثلا يورو 2020 شهدت تسجيل 123 هدفا في أول 44 مباراة، ويمكنك ببساطة معرفة متوسط عدد الأهداف في كل مباراة، ومعدل تسجيلها بالدقائق، بل وعدد الأهداف التي سُجِّلت في حيز زمني معين في المباريات كافة، كل ذلك بضغطة واحدة على صفحة واحدة. على الناحية الأخرى، شهدت كوبا أميركا 46 هدفا في أول 20 مباراة، ونحن نعرف ذلك لأننا جمعناها يدويا.(1)

حين نتحدَّث عن كوبا أميركا هناك دائما بعض المشكلات العامة، مثل فوارق التوقيت التي تُلقي بأبرز المباريات إلى الساعات الأولى من الصباح، وهذه لا يمكن إيجاد مَلوم عليها أو حلها، لا أحد يمكنه التحاور مع خطوط الطول. هناك مشكلة تخص ضعف الأدوار الأولى، وهي شبه معتادة في أغلب البطولات المجمعة أيضا، وهناك ما يخص جودة الكرة نفسها، وهذه للأمانة ليست مشكلة المنظمين، بل مشكلة المشاركين في المقام الأول.

ولكن هذا العام على وجه التحديد بالغت كوبا أميركا بعض الشيء وأتت بمشكلتين جديدتين، الثانية هي نظامها العجيب وسنتطرَّق إليه لاحقا، أما الأولى ببساطة شديدة للغاية هي أن البطولة كان يجب ألا تُلعب أصلا. لنعُد عاما للوراء، كان من المقرر أن تُلعب هذه البطولة في كولومبيا والأرجنتين عام 2020، ولكن شأنها شأن المشاريع الدولية والقارية المشابهة كافة مثل اليورو ودورة الألعاب الأولمبية، أُجِّلت لمدة عام بفضل الجائحة.

في إبريل/نيسان 2021 اندلعت مظاهرات مناهضة للحكومة في كولومبيا، ونظرا لصعوبة السيطرة على الوضع قدَّمت الحكومة الكولومبية طلبا لتأجيل كوبا أميركا إلى نوفمبر/تشرين الثاني، وفقط تخيَّل ما الذي كانت ستفعله أندية أوروبا بخصوص نجومها إن وافق الاتحاد الأميركي الجنوبي لكرة القدم "كونمبول" على هذا المطلب الخزعبلي. بطبيعة الحال رفض كونمبول هذا العبث، وقرَّر سحب التنظيم من كولومبيا. (2)

بحسب وصف الاتحاد القاري، انهالت العروض لمشاركة الأرجنتين شرف التنظيم، ولكن في 30 مايو/أيار 2021، فقدت الأرجنتين هذا الشرف هي الأخرى، والفضل مرة ثانية للجائحة، حيث باتت بلاد الفضة تمتلك خامس أسوأ انفجار لفيروس كورونا في العالم، بـ76 حالة يومية من أصل كل 100 ألف شخص، بإجمالي أكثر من 34 ألف حالة يوميا، لتدخل البلاد حالة إغلاق صارم وحظر تام لكل أنشطة السفر غير الضرورية. (3)

لا بأس، لا يزال هناك متسع من الوقت لتأمين مضيف جديد عوضا عن إلغاء البطولة أو تأجيلها مرة أخرى، فيوم انطلاق البطولة المُنتظَر يبعد عن تاريخ سحب التنظيم من الأرجنتين بأسبوعين كاملين! نُشيد هنا بسرعة تصرُّف كونمبول وإعلانها عن البرازيل مضيفا جديدا، صحيح أنها لا تملك معدل انتشار الفيروس السريع نفسه في الأيام الأخيرة، ولكنها فقط ثالث أكثر دولة عالميا من حيث عدد الإصابات بقرابة 18.5 مليون حالة، وثاني أكثر دولة تسجيلا للوفيات بأكثر من نصف مليون ضحية، وأيضا ثاني أكثر دولة من حيث عدد المصابين في الوقت الحالي بقرابة 1.3 مليون حالة. نظر مجلس إدارة كونمبول إلى هذه الأرقام ثم قرَّر: نعم، هي البرازيل. (4)

قبل هذه الملحمة كان من المفترض أن يشارك منتخبا قطر وأستراليا كضيفي البطولة لهذا العام، لكنهما اضطرا للاعتذار بسبب الجائحة أيضا، ولا يمكنك لومهما للأمانة، فقد أحسنا صُنعا بالهرب قبل التورُّط في كل هذه الأحداث. حاول كونمبول دعوة المزيد من الضيوف ولكنه فشل بطبيعة الحال، وهنا، هل تتذكَّر ملابسات اختيار البرازيل؟ لقد حدث الشيء ذاته تقريبا.(5)

ارتأى الاتحاد الأميركي الجنوبي لكرة القدم، لسبب ما، أن إقامة دور مجموعات من 10 فِرَق يتأهَّل منها 8 إلى الدور ربع النهائي ستكون فكرة جيدة، مفاجئا إيانا بأحد أسوأ اختراعاته في العصر الحديث. إن كنت ترى أقل القليل من التنافسية في تصفيات مونديالية يلعبها 10 فِرَق يتأهَّل منها 5، أو بطولة قارية يلعبها 12 فريقا في 3 مجموعات يتأهَّل منها 8، إليك الصيغة السحرية الجديدة: 8 من 10.

السؤال طوال هذا الدور المُمل لم يكن أبدا مَن سيتأهَّل، بل مَن هو ذاك الأضحوكة الذي سيخرج! بينما تشعل سويسرا الكرة الأرضية بإقصاء فرنسا، كان السؤال الأكثر إثارة في أميركا اللاتينية عن احتمالات سقوط أوروجواي إلى المركز الرابع وارتطامها بالبرازيل في ربع النهائي إن خسرت من باراجواي، وهو ما لم يحدث.

ولكن هذه هي المعادلة دائما، المزيد من المباريات يعني المزيد من الأموال، حتى وإن كان هذا يعني تفريغ الدور الأول بكامل مبارياته من معناه، 20 مباراة بلا قيمة سوى خروج فنزويلا وبوليفيا، فقط لإضافة 4 مباريات في ربع النهائي لعل وعسى. فقط تخيَّل لو كان دور المجموعات هذا يؤهِّل إلى نصف النهائي مباشرة، ما يعني أن تأهُّل واحد من منتخبَيْ أوروجواي وتشيلي سيصبح على المحك، ما يعني بالتبعية أن منتخبَيْ الأرجنتين والبرازيل سيكونان مُجبرين على اتخاذ درجة أعلى من الجدية، فلا تقنعنا أن واحدا منهما لعب وهو يخشى الفشل في جمع 4 نقاط من 4 مباريات، بينما تأهَّلت الإكوادور بنقطة ثالثة حظيت بها بفضل أول هدف تُسجِّله ضد البرازيل على أراضيها منذ بدء الخليقة كما تغنَّى عصام الشوالي!

نحن نشعر حقيقة بما شعر به الشوالي، تماما كما نحس بكل مُعلِّق مضطر لبيع هذه المباريات وإيقاظ الجماهير التي يغلبها النعاس أصلا بفضل عامل التوقيت، فما بالك بجودة المباريات، وفي ظل غياب الحضور الجماهيري الذي كان كونمبول ليفتح أمامه الأبواب لولا استحالة هذا الأمر تماما، ما القيمة الحقيقية من قتل جدوى الدور الأول وإضافة مباراة أخرى إلى جدول النجوم المزدحم بالفعل؟ فقط تخيَّل بطولة بدون ميسي ونيمار، تخيَّلت؟

مناشدات جماعية لإلغاء البطولة بسبب الظروف الصحية الحالية، اعتراضات علنية من اللاعبين ومناشدات رسمية من منتدى دوريات العالم، عمدة ريو دي جانيرو البرازيلية يؤكِّد قبل 9 أيام من انطلاق البطولة أنه لن يتردَّد في إلغاء أي مباراة إذا ساء وضع تفشي الجائحة، حتى وإن كانت المباراة النهائية في الماراكانا. كل ذلك، ولكن "الفرح سيُقام في موعده"، في نهاية المطاف. (6) (7)

people slandering Copa America for having no round of 16 when South America doesn’t even have 16 countries pic.twitter.com/arsV3YPoUz

— ym🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@KieranCFC88) June 29, 2021