الأرجنتين بطل الكوبا.. يوم كفَّ ميسي عن التخاذل

أشعر أنني غبي. آسف، نسيت أن أُعرِّفك بنفسي؛ أنا أُشجِّع الأرجنتين، لا، لحظة، دعنا لا نبدأ حديثنا بكذبة، أنا أُشجِّع ميسي. لم أشعر بهذا الرابط العاطفي مع أي لاعب آخر رغم أن ميسي يصعب اعتباره لاعبا عاطفيا أو شخصا عاطفيا عموما. هذا ما يبدو لنا على الأقل، إن كنت قد شاهدت لحظة عناق زوجته له بعد تتويجه بطلا للكوبا فسوف تُدرك ذلك.

تلك اللحظة ستُفسِّر لك تعبيرات وجهه الباردة أغلب الوقت، وردود أفعاله المتأخرة أحيانا عندما يقترب منه مشجع أو مقتحم للملعب أثناء المباراة أو بعدها، تلك التي تُشعرك أنه إنسان آلي لا ينفعل أبدا بالقدر المناسب للحدث.

أنتونيلّا تركض ناحيته كأنه أميركي عائد من أفغانستان، وللوهلة الأولى يبدو أنه لا يراها أصلا، ثم يلتفت فتقع عيناه عليها فلا يُحرِّك ساكنا، يقف منتظرا إياها أن تقطع الطريق كاملة نحو ذراعيه بينما يكتفي هو بالوقوف مكانه، فتحتضنه بينما يبدو هو وكأنه يعتقد أن الأمر لا يستحق كل هذه الجلبة.

الأمر يستحق طبعا، وميسي يحب زوجته قطعا، أو على الأقل هذا ما تؤكِّده الشواهد المحدودة لأي مشجع حول العالم، ولكن تلك هي طريقته في التعبير عن مشاعره، أو عدم التعبير عنها بالأحرى. أخيرا عثرنا على تفسيرٍ ما لكل هذا البرود.

لماذا أشعر بالغباء؟ لأنني في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت الأرجنتين، من ليلة الحادي عشر من يوليو/تموز 2021، كنت أجلس وأنا أنتظر من 90 دقيقة أن تُضيف لميسي شيئا. لا أعلم إن كنت شعرت بهذا الإحساس من قبل أم لا؛ أن مصيرك يتوقَّف على لحظة واحدة ستُحدِّد إن كنت لاعبا جيدا أو سيئا، متخاذلا أم بطلا، ولكنها فكرة في قمة الغباء فعلا.

تخيَّل لو كانت أمور أكثر أهمية تتحدَّد بالطريقة ذاتها، لو كان يوم واحد أو أسبوع واحد في حياتك هو ما سيُحدِّد إن كنت بارا بوالديك أم لا، أو إن كنت ستعيش سعيدا أم تعيسا، هل سيحبك الآخرون أم لا. ليست فكرة غبية وحسب، بل هي كابوسية كذلك، والحياة معها مستحيلة. الحياة بلا فرص ثانية وثالثة ورابعة كئيبة للغاية وعدمية، بلا معنى ولا هدف.

نيك هورنبي، أشهر مشجعي أرسنال على الإطلاق، أخبرنا في كتابه "Fever Pitch" الذي تحوَّل إلى فيلم سينمائي منذ عدة سنوات أن علاقته بأرسنال كانت أقوى من أي علاقة حب خاضها في حياته. كل شيء تغيَّر وتبدَّل إلا علاقته بأرسنال ظلَّت كما هي. لا شيء يُفسِّر كم السعادة التي تدب في جسده عندما يلعب المدفعجية، ولا شيء يُفسِّر علاقتي بأرجنتيني قصير لم أره في حياتي، ولم أحادثه في حياتي، وعلى الأرجح لن أفعل أبدا. (1)

أشعر أنني غبي جدا. الفارق الوحيد أن المباراة قد انتهت والأرجنتين قد فازت وميسي قد حقَّق أول لقب دولي مع منتخبه في هذه الفئة السنية. اللحظة التي انتظرتها طويلا في خيالي كانت محبطة للغاية في الواقع، والفرحة التي كنت أنتظرها لم تُصبني. لا تُسئ فهمي؛ أنا سعيد لأجل ميسي والكثيرون مثلي بالتأكيد، ولكنني لا أستطيع منع نفسي من التساؤل؛ هل كان الأمر يستحق كل ذلك؟ (2)

ما الذي قدَّمه ميسي في هذه المباراة تحديدا يجعله لاعبا أفضل، أو يجعل مسيرته أكثر اكتمالا، أو حتى يُعوِّضه عن سنوات الخيبة والألم والإحباط؟ لا شيء. الإجابة بسيطة وسهلة لأن السؤال غبي بدوره، وسيظل غبيا سواء كان موضعه ميسي أو أي لاعب آخر.

في الواقع، من ضمن كل المباريات النهائية التي لعبها ميسي مع الأرجنتين، ربما كانت تلك المباراة هي أقلهم على الإطلاق من حيث مستواه الفردي؛ فريقه دافع أغلب أوقات المباراة ولم يحصل على وقت كافٍ بالكرة، وحتى عندما فعل لم يكن بأدائه المعتاد. في الواقع، كان هذا هو النهائي الوحيد الذي ظهر فيه ميسي بلقطة "هيغواينية" بامتياز إن جاز التعبير؛ فرصة مُحقَّقة للتسجيل لن يُهدرها لو أُعيدت ألف مرة، صنعها له دي بول نجم المباراة الأول، بعد أن صنع أخرى لدي ماريا سجَّل منها الهدف الوحيد. هل هناك مفارقة أقسى وأوضح من تلك؟ (3)

ميسي لم يكن من أفضل 3 لاعبين في منتخبه هذه الليلة، وقطعا لم يكن من أفضل 3 على أرض الملعب. يمكنك ملاحظة قدر الضغط الهائل وغير البشري في محاولاته المستمرة، الأنانية أحيانا، للتسجيل، بل ومحاولات زملائه لمساعدته في ذلك. دي بول كان بإمكانه تسديد الكرة مباشرة بعد أن مرَّرها له ميسي، وضعيته كانت تسمح بذلك، ولكنه انتظر وبحث عن ميسي لأنه كان يعلم حاجته إلى التسجيل في مباراة كتلك، ربما أكثر من حاجة الأرجنتين نفسها إلى قتل المباراة.

هذه لقطة أخرى تُثبت لك مدى غباء الأمر. هذا تصرُّف غير منطقي وغير عقلاني ولكنه أتى استجابة لضغوطات غير منطقية وغير عقلانية بدورها. لو كان دي بول قد سدَّد لما لامه أحد، ولكن لو لم يُسجِّل ميسي وخسرت الأرجنتين للام الجميع ميسي. لا بد أن هذه المعادلة هي ما دار في رأسه قبل أن يُقرِّر التمهُّل وانتظار تحرُّك ميسي خلف دفاع البرازيل، وربما كان ما رغب فيه دي بول هو تبرئة ساحة ميسي من الاتهامات المعتادة في حال خسارة الأرجنتين للمباراة، وهذه مفارقة أخرى مجنونة لا تمت لكرة القدم بصلة.

دي بول كان بإمكانه أن يُصبح البطل الأوحد لهذه الليلة بهدف آخر، أو على الأقل كان بإمكانه أن يحاول. كلنا نعلم أن دي بول لن يصبح البطل الأول لأي ليلة يلعب فيها ميسي لأسباب جماهيرية ودعائية، حتى لو أحرز تسعة أهداف وصنع سبعة غيرهم وأنقذ 12 هدفا من على خط مرماه، ولكنه دخل المباراة مُحمَّلا بهذا العبء؛ عبء مساعدة ميسي وإثبات أن الأرجنتين ليست 10 خشبات، والخوف من مجزرة جديدة بعد الخسارة إن حدثت.

في الواقع، مع كل هذه الأعباء، كان من المدهش أن يُقدِّم دي بول وزملاؤه ما قدَّموه. هذا هو الوجه الآخر للعُملة في حال لم تلاحظه؛ زملاء ميسي الذين يلعبون لكي يُدافعوا عن شرفهم، ولكي يُثبتوا أنهم ليسوا عبئا إضافيا عليه بدورهم، فالجنون الهستيري لم ينل من ميسي وحده.

أشعر بالغباء لأنه كان من الممكن أن تخسر الأرجنتين المباراة لأسباب أتفه بكثير من ذلك؛ مثلا، لو لم يُخطئ لودي تقدير تمريرة دي بول لدي ماريا، وهو خطأ كان من السهل تجنُّبه، أو لو كان الحكم الأوروغوياني أكثر حسما مع عنف الأرجنتينيين ضد نيمار، أو لو قرَّر التحيز للبرازيليين قليلا لأنه يكره أن تُعادِل الأرجنتين رقم بلاده القياسي في الفوز بالبطولة، أو لو كان دي ماريا مصابا، أو لو كان دي بول نفسه مصابا، أو لو لم يُقرِّر أستون فيلا التعاقد مع إيميليانو مارتينيز في الصيف الماضي، أو لو لم يلتهم أحد الصينيين خفاشا لينشر وباء عالميا يجعل المباراة تُقام في الماراكانا بدون جمهور، ويُفقد البرازيليين إحد أهم مزايا هذا الملعب. (4) (5) (6)

إن كنت قد سمعت عن تأثير الفراشة التي تضرب بجناحيها في السويد فتتسبَّب في إعصار على سواحل إندونيسيا فلا يوجد مثال أوضح من ذلك، ولكننا نتحيَّز للنتائج رغما عنّا لأننا قليلو الحيلة مفطورون على الشك؛ نتساءل دائما ونبحث عن الإجابات ولكن عقولنا محدودة، لا تستطيع أن تستوعب كمَّ العوامل التي تُحدِّد هذه النتائج. وبصراحة، لو كانت قادرة على استيعابها لتوقَّفت الحياة وأصابنا الجنون من فرط الحيرة. نحن نحتاج إلى درجة ما من اليقين الساذج الغبي أحيانا لنعيش، لكي لا نقف عند كل سؤال وتتعطَّل أدمغتنا. (7) (8)

🗣️ Lionel Scaloni: "People love Messi for being the best player in history, but if they knew what he is like, they would love him even more. He has a life that I could not bear and he is one of the best human beings I know." pic.twitter.com/5YOhNEZ3lX

— Barça Worldwide (@BarcaWorldwide) July 13, 2021