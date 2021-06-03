كانتي للبالون دور.. من الرغبة في الرحيل إلى المجد الأوروبي!

"عندما تُشرك كانتي فأنت تحصل على نصف لاعب إضافي في الملعب، هذا أمر مُتفرِّد! حجم ما يفعله وكثافته في الملعب غير مسبوق!". (توماس توخيل عقب فوز الإياب على أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال) (1)

يحكي ليام توومي، مُحرِّر "ذا أثلتيك" (The Athletic)، عن قصة لا يعرفها الكثيرون، وقعت قبل نهائي اليوروبا ليغ 2019 بأربعة أيام؛ حصة تدريبية عادية تحت قيادة سارّي، غادرها كانتي مضطرا بعدما ظنَّ الكثيرون أنه أُصيب إصابة خطيرة في الركبة. كانتي لم يتدرب لثلاثة أيام، وفي اليوم الأخير تحامل على نفسه ليشارك في فترة قصيرة للغاية من التدريب النهائي. (2)

الإيطالي قرَّر البدء به في النهائي رغم كل ذلك. كانتي كان رائعا كالعادة، وساهم في إحكام سيطرة تشيلسي على وسط الملعب وإغلاق الطرق أمام هجمات أرسنال كالعادة أيضا، لكن لامبارد كان هو مَن عانى من آثار هذا القرار في الموسم التالي، فلأول مرة منذ أحضره ليستر إلى إنجلترا، حالت إصابات كانتي من مشاركته أساسيا في أغلب فترات الموسم.

مرَّ الموسم الأول للامبارد بتألُّق كبير من كوفاسيتش رفقة جورجينيو في المحور، وأحيانا كان ينضم لهما ماونت كصانع ألعاب متأخر في المركز رقم 8، ولكن مع بداية الموسم التالي، وعودة كانتي من إصابته، وتحديدا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نشرت "لو باريزيان" الفرنسية تقريرا عن تصاعد التوتر بين الفرنسي الأسمر ومدربه، بسبب رفض الأخير السماح له بمغادرة التدريبات لحضور زفاف أحد أصدقائه المقربين، الأمر الذي لم يتقبَّله كانتي على النحو الأمثل. (3)

Tension between N'Golo Kante and Frank Lampard could see the France star leave Chelsea. Le Parisien reports Lampard wouldn't allow Kante to miss training for a friend's wedding – a decision which the 29-year-old struggled to accept. pic.twitter.com/m3K7AgPLGO — Goal (@goal) October 13, 2020

إذا أضفت إلى ذلك حقيقة أن لامبارد لم يستسغ وجود كانتي أساسيا في تشكيلته أصلا، وكان يُفضِّل كوفاسيتش عليه، فستفهم أن التقارير التي انتشرت في الصيف الماضي عن رغبته في الرحيل لم تكن مجرد دخان بلا نار.

ديفيد أورنستين، أحد المصادر القوية فيما يخص أخبار الانتقالات في إنجلترا، أكَّد في أكتوبر/تشرين الأول أيضا أن أبراموفيتش لن يُفرِّط في كانتي بأي ثمن، ونفى أية احتمالية لرحيل الفرنسي، ولكن هذا كان متناقضا مع ما اتضح لاحقا حول رغبة كونتي القوية في ضمّه لإنتر خلال الانتقالات الشتوية، لذا فالاحتمال الأرجح أن كانتي رغب في الرحيل فعلا، ولكن إمكانية إقالة لامبارد، بعد بداية سيئة للموسم، كانت هي ما أبقى عليه. (4) (5)

توخيل كان محقا، وهذا ليس بجديد على كانتي. الجديد كان أن "حجم ما يفعله وكثافته" طبقا للألماني لم يكن تعبيرا عن سنوات المجد تحت قيادة رانييري وكونتي وحسب، بل في الحقيقة، حتى في أسوأ سنوات كانتي في إنجلترا، كان "حجم ما يفعله وكثافته" استثنائيا فعلا.

في تحليل آخر لـ "Tifo Football" بنهاية عام 2020، كان كانتي هو أفضل لاعبي البريميرليغ على مقياس "الاعتراضات الحقيقية" للكرة. الاعتراضات الحقيقية هي إحصائية تجمع عدد مرات إيقاف اللاعب لتمريرات الخصم، سواء بالاعتراض أو التصدي، وحتى لو لم يستحوذ على الكرة بعدها. (6)

كانتي كان يملك أعلى معدل في البريميرليغ كاملا، بفارق بسيط للغاية عن الإنجليزي ماتي كاش ظهير أستون فيلا، وبضبط هذا المعدل نسبة إلى قدر الاستحواذ الذي يحصل عليه الخصم، يصبح معدل كانتي في الاعتراضات الحقيقية نحو 6 مرات لكل 1000 لمسة للخصم. لاحِظ من فضلك أننا نتحدَّث عن لمسات الخصم، لا تمريراته.

مباراة الإياب ضد الأتليتي كانت بداية كانتي الحقيقية مع توخيل، الذي صرَّح أنه طالما حلم بتدريبه، ولكن أفضل عروضه على الإطلاق أتت في مباراتَيْ ريال مدريد؛ ففي الأولى، تمكَّن كانتي من إكمال 6 مراوغات ناجحة مُتفوِّقا على كريستيان بوليسيك بواحدة، وفي العودة، كان أكثر لاعبي فريقه اعتراضا للكرة بخمس مرات، وأكثرهم صناعة للفرص بثلاث مرات. عبارة "حجم ما يفعله وكثافته" لم تكن مقصورة على المهام الدفاعية فقط.

أضف إلى ما سبق حقيقة أن الفرنسي كان الأكثر قطعا للمسافات في تشيلسي خلال الموسم الحالي بمعدل 10 كيلومترات ونصف تقريبا كل مباراة، وحقيقة أنه كان الأكثر تنفيذا لانطلاقات الركض السريعة (Sprints) بين كل لاعبي وسط تشيلسي بـ 660 مترا للمباراة الواحدة.

كل هذا جميل ورائع، ولكن التحوُّل الحقيقي في موسم كانتي الحالي لم يكن مُتعلِّقا بالكم فقط، بل الكيف أيضا. هذا ما تجنيه عندما تتعاقد مع مدرب بحجم توخيل، يتفوَّق على لامبارد في كل نواحي الوظيفة تقريبا، رغم حاجز اللغة، ورغم حقيقة أن توخيل لم يكن أسطورة سابقة لتشيلسي، ولا لأي نادٍ آخر.

في تحليل آخر، يشرح المُحلِّل جون مولر عبر مدونته الشخصية سيطرة فكرة محور الارتكاز الثنائي على أغلب مدربي القارة خلال الموسم الحالي، من غوارديولا لكلوب لتوخيل نفسه في باريس، حتى قبل القدوم لتشيلسي.

الفكرة بسيطة؛ اللعب بثلاثة مدافعين يتقدَّمهم ثنائي في محور الارتكاز أثناء بناء اللعب يمنح الفريق صلابة استثنائية في مواجهة التحوُّلات السريعة في حال فشله في الخروج بالكرة. الفكرة ذاتها نشأت بسبب تصاعد حِدَّة الضغط في الأعوام الأخيرة، وتركيز العديد من المدربين على هذه المرحلة من اللعب، ما ولَّد الحاجة إلى التركيز على المرحلة المضادة بالتبعية.

كان هذا بمنزلة دفعة تكتيكية قوية لكانتي بعد عامين من التجارب مع سارّي ولامبارد، فالأول أصرَّ على 4-3-3 رغم أنه لم يملك أدواتها، والثاني تأرجح بينها وبين 4-2-3-1، وفي الحالتين، لم يتمكَّن كانتي من تقديم أفضل عروضه.

"هي ليست الطريقة الأفضل لي وحسب، بل للفريق عموما. من الأفضل أن أكون بجانب لاعب يستطيع التأخر والتغطية حينما أتقدَّم، والعكس بالعكس". (كانتي عن دوره مع توماس توخيل في مارس/آذار الماضي) (2)

يظهر هذا جليا في فارق جوهري بين نسخة كانتي لامبارد ونسخته مع توخيل. مع الأول كان كانتي بحاجة إلى "كمٍّ" أكبر بفاعلية أقل، والعكس مع الألماني، في تنظيم ناسب إمكانياته الدفاعية، وأطلق لجامه في المساهمة الهجومية الفعالة.

كانتي إضافة لأي فريق كما ذكر توخيل بنفسه قبل الإياب ضد ريال مدريد في مطلع مايو/أيار، ولكن حتى لاعب مثل كانتي يمكن تحسينه واستثمار قدراته بشكل أفضل إن تمكَّن المدرب من بناء القاعدة التكتيكية الأنسب له، سواء كان ذلك في حالة الاستحواذ أو الضغط.

"لقد فاز بكل البطولات الممكنة باستثناء دوري الأبطال، نأمل أن يفعل كل ما في وسعه لكي نفوز بها". (توماس توخيل عن كانتي قبل لقاء الإياب ضد ريال مدريد)

سنكون صريحين تماما؛ نحن لم نقارن كانتي مع باقي المرشحين للكرة الذهبية هذا العام مقارنة موضوعية، لم نمنحك تفصيلا إحصائيا لما فعله كيفين دي بروين أو هاري كين أو روميلو لوكاكو أو روبن دياش أو ليفاندوفسكي لكي نستطيع إقناعك بأنه يستحقها، بل سنخبرك باعتراف آخر؛ انحيازنا لنغولو كانتي في معركة البالون دور قد يكون عاطفيا تماما ووليد اللحظة المجيدة الحالية التي يعيشها هو وفريقه.

في الواقع، ربما يمكن نسف الفكرة كلها إن وضعنا في الاعتبار حقيقة أن العام لم يمر نصفه حتى، وأنه لا أحد يمكنه التوقُّع كيف سيؤدي كانتي مع تشيلسي توخيل في بداية الموسم القادم وحتى موعد إعلان الفائز بالجائزة، وأن كانتي نفسه كان حبيس الإصابات والدكة حتى وقت قريب، ولم يكن بهذه الروعة منذ بداية 2020.

لا بأس، كل هذا منطقي فعلا. ربما لا يستحق كانتي البالون دور منطقيا، وربما كان هناك مَن هو أفضل منه أو أكثر تأثيرا على مدار الشهور الماضية. يبدو هذا صعب التخيُّل الآن ولكنه احتمال وارد، ولكن السؤال هو؛ إنْ لم يفز بها لاعب مثله الآن، فمتى؟

المقصود بـ "لاعب مثله" هو كونه النقيض التام لمعايير هذه الجائزة، إن كان لها معايير أصلا، فهو ليس وجها تسويقيا بأي مقياس، وليس وسيما بالمعايير التقليدية الغربية للوسامة، وليس نشطا على منصات التواصل الاجتماعي بأي درجة، وليس مهتما بخلع قميصه والصراخ كلما استخلص الكرة من الخصم، ولا يلعب في ريال مدريد أو برشلونة للأسف، بالإضافة إلى كونه أسمر اللون، وهي صفة نادرة بين الفائزين بهذه الجائزة على حد علمنا، والأهم؛ ليس "ماهرا" بالمعنى الدارج للكلمة بين عموم جماهير الكرة.

متى سيفوز كانتي، أو لاعب مثله، بجائزة مثل البالون دور، إن لم يكن في موسم مثل الموسم الحالي، تراجع فيه أمثال ميسي ورونالدو بوضوح عن معاييرهم الخارقة المعتادة؟ ألم يحن الوقت لمعاملة باقي المؤثرين في اللعبة بالقدر نفسه من الأهمية والتقدير؟ ألم يكن كانتي عنصرا أساسيا في فوز البلوز بالأبطال لدرجة يصعب معها تخيُّل حدوث ذلك بدون كانتي؟ أليس هذا ما جلب الجائزة نفسها لغيره من قبل؟ (7) (8)

ربما يكون كل ذلك بلا قيمة لأن الصراع على الجائزة غالبا ما يُحسم في الإعلام، المساحة الوحيدة المتعلقة بكرة القدم التي لا يُجيد فيها كانتي بأي شكل، ولكن حتى لو لم يفز بها، وحتى لو لم يكن من ضمن الترشيحات، فلربما تظل قيمة كانتي الحقيقية مُعرَّفة بكونه أحد القلائل الذين يُذكِّروننا بمدى سخافة هذه الجائزة، وكل ما يصاحبها من صراعات جماهيرية كل عام.

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