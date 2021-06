كانتي للبالون دور.. من الرغبة في الرحيل إلى المجد الأوروبي!

يحكي ليام توومي، مُحرِّر "ذا أثلتيك" (The Athletic)، عن قصة لا يعرفها الكثيرون، وقعت قبل نهائي اليوروبا ليغ 2019 بأربعة أيام؛ حصة تدريبية عادية تحت قيادة سارّي، غادرها كانتي مضطرا بعدما ظنَّ الكثيرون أنه أُصيب إصابة خطيرة في الركبة. كانتي لم يتدرب لثلاثة أيام، وفي اليوم الأخير تحامل على نفسه ليشارك في فترة قصيرة للغاية من التدريب النهائي. (2)

الإيطالي قرَّر البدء به في النهائي رغم كل ذلك. كانتي كان رائعا كالعادة، وساهم في إحكام سيطرة تشيلسي على وسط الملعب وإغلاق الطرق أمام هجمات أرسنال كالعادة أيضا، لكن لامبارد كان هو مَن عانى من آثار هذا القرار في الموسم التالي، فلأول مرة منذ أحضره ليستر إلى إنجلترا، حالت إصابات كانتي من مشاركته أساسيا في أغلب فترات الموسم.

مرَّ الموسم الأول للامبارد بتألُّق كبير من كوفاسيتش رفقة جورجينيو في المحور، وأحيانا كان ينضم لهما ماونت كصانع ألعاب متأخر في المركز رقم 8، ولكن مع بداية الموسم التالي، وعودة كانتي من إصابته، وتحديدا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نشرت "لو باريزيان" الفرنسية تقريرا عن تصاعد التوتر بين الفرنسي الأسمر ومدربه، بسبب رفض الأخير السماح له بمغادرة التدريبات لحضور زفاف أحد أصدقائه المقربين، الأمر الذي لم يتقبَّله كانتي على النحو الأمثل. (3)

