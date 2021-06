غوارديولا وزيدان وأنشيلوتّي وألّيغري.. هل يجب على الأساطير العودة؟

دعنا نجري تجربة بسيطة، لنفترض أنك جلست إلى حاسوبك بعد يوم عمل مرهق، وقررت مشاهدة بعض الدراما للترويح عن نفسك، هل ستختار البدء في مسلسل جديد، ربما يعجبك وربما لا، أم ستبدأ في مشاهدة الجزء الثاني من مسلسل أعجبك جزؤه الأول بالفعل؟

طبعًا نحن نعلم أنك ستختار الجزء الثاني في أغلب الحالات، ولكن أيًا كان اختيارك فلقد فهمت ما نعنيه، المسلسلات الجديدة التي لم تشاهدها من قبل تحتاج قدرًا من الصبر لتجتاز البدايات البطيئة إلى مراحل الإثارة والترقب، ولأنها دائمًا ما تثير الشك في نفسك عما إذا كانت تستحق هذا الصبر فعلًا، أم أنها ستصيبك بخيبة أمل كبيرة بعد أن تكون قد أضعت وقتك.

لهذا يفضل الجميع الجزء الثاني من أي شيء، ليس لأنهم يضمنون نجاحه، وليس لأنهم متأكدون من أنهم سيستمتعون به، هذه ليست أكثر من حيلة نفسية نخدع بها أنفسنا. في الحقيقة، نحن نختار الجزء الثاني دائًما لأنه اختيار يتحمل مسئوليته صناع الفيلم أو المسلسل، لا نحن.

الفضول الذي يدفعك لمشاهدة شيء جديد هو مسؤوليتك أنت. في حال اتضح أن الفيلم أو المسلسل الذي ستشاهده كان سيئًا فستلوم نفسك، خاصة إن كانت هناك خيارات أخرى، أما إن حدث الشيء ذاته مع الجزء الثاني فستلوم المؤلف أو المخرج، ببساطة لأنه قدم لك وعدًا ضمنيًا بتكرار المتعة من خلال الجزء الأول، وهذا هو ما لم يفعله الفيلم الذي تشاهده لأول مرة.

الأمر ليس متعلقًا بالأجزاء الثانية بحد ذاتها، الأجزاء الثانية ما هي إلا تعبير عن المعنى الأهم في هذا السياق، الألفة. الأجزاء الثانية تحقق هذا المعنى بدرجة ما، ولكن هناك ما هو أكثر ألفة حتى من مشاهدة الجزء الثاني لمسلسل ناجح، مثل مشاهدة مسلسل آخر ناجح شاهدته من قبل عدة مرات. هذا هو الخيار الأبسط والأكثر طمأنينة على الإطلاق، لذا يفضل الكثيرون مشاهدة "Friends" أو "How I Met Your Mother" مرة أخرى عن مشاهدة موسم جديد من مسلسل تابعوا أجزاءه الأولى من قبل. طبعًا هذا ينطبق فقط في حال لم يكن الجزء الجديد من إنتاج وتأليف فينس غيليغان. (1) (2)

المسلسلات القديمة تمنحنا اليقين وتلغي المفاجآت، وعلى عكس ما يخبرك به الكثير من المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، فإن البشر كائنات تعشق العادة والتكرار والروتين، هذا يحرمهم من المفاجآت السارة، ولكنه يحميهم من الإحباطات السخيفة كذلك. المسلسلات القديمة التي شاهدناها من قبل تُجنبنا لعبة التوقعات من الأصل. (3)

البشر يقضون أغلب حياتهم في محاولة تحويل المستقبل إلى نسخة من الماضي، أو نسخة من ذكريات الماضي الجميلة بالأحرى. استبدال المستقبل المجهول لصالح الماضي المعلوم هو أمر مطمئن، ولكن المشكلة تقع عندما نكتشف لاحقًا أن ذكرياتنا عن الماضي مشوشة وغير دقيقة، وأننا غالبًا ما نبالغ في تقدير ذكائنا، فنتخيل أننا لو عدنا إلى الماضي فلن نكرر الأخطاء نفسها.

هذا هو بالضبط ما ينتج تجربة ثانية محبطة في عالم التدريب. لماذا يفعلها المدربون إذن؟ لأن الأمر مغرٍ للغاية، ففي التجربة الثانية هم ليسوا بحاجة لإثبات أنفسهم، وغالبًا ما يعودون بوصفهم أبطالا متوجين، قادمين للإنقاذ بصلاحيات أوسع وشروط أكبر. ربما يكون هذا هو ما يحدث مع ألّيغري في تورينو الآن بعد أن اعترض الكثيرون على أسلوب لعبه الاقتصادي خلال الحقبة الأولى.

يصف مورينيو الأمر ببراعة عندما يقول إن مجرد طلب أحد الأندية عودته يعني أنهم يعلمون ما هو قادر على فعله. هذه الثقة جذابة للغاية وتداعب غرور أي مدرب. إحساس رائع ومُشبع جدًا كما وصفه البرتغالي في إحدى لقاءاته. (4)

أضف إلى ذلك حقيقة أن العودة كثيرًا ما تكون بمثابة انتقام للكرامة، مثلما كان الوضع مع مورينيو في تشيلسي مثلًا. العودة كانت بمثابة اعتراف بالتخبط الذي عاشه النادي بعده، واعتراف ضمني بأفضليته على كل من دربوا البلوز خلال سبع سنوات، كانت الفارق الزمني بين رحيله وعودته. من الصعب علينا نحن البشر أن نرفض سردية كتلك، تحمل مفهومًا جذابًا مثل العدالة الشعرية، بغض النظر عن صحتها.

بالطبع، تبين أنه لا مورينيو ولا تشيلسي قد حسبوا المعادلة بنجاح، البرتغالي لم يكرر نجاحه السابق مرة أخرى، ببساطة لأنه لم يبق لما يكفي لكي يكرره، وانهار كل شيء سريعًا في الموسم الثالث، بما في ذلك إرثه المعنوي في نفوس المشجعين، بعد أن تحولت علاقته بالنادي إلى حرب مفتوحة بمجرد توليه المسؤولية في مانشستر يونايتد. (5)

المشكلة -عادة- أن الجمهور لا يدرك التغييرات التي تقع بين الفترة الأولى والثانية، بل في بعض الأحيان يكون التغيير الوحيد الذي طرأ من وجهة نظره هو عودة المنقذ. هذا، للمفارقة، يجعله هدفًا سهلًا للنقد في حال لم تأت التجربة بالنتائج المتوقعة. ما النتائج المتوقعة بالضبط؟ تكرار النجاح ذاته بالطبع.

هذه هي المشكلة الثانية، أن المدرب ينتشي بالتقدير الذي يحمله طلب عودته، وبالاعتراف بأفضليته على من سبقوه، فلا ينتبه لحقيقة أن أهم ما في الحقبة الثانية هو إدارة التوقعات الجماهيرية، التي غالبًا ما تكون غير منطقية، وغالبًا ما تكون محاولة يائسة لاستنساخ الماضي.

الجمهور ينسى أن مارادونا لم يصبح مارادونا إلا بعد مونديال 86، لا قبله. في الواقع، أحد أهم العوامل التي ساعدت في نجاحه ونجاح المنتخب وقتها هي أنه قدم عرضًا مخيبًا في مونديال 82، مخيبًا لدرجة أن الكثيرين طالبوا بيلاردو بعدم ضمه للقائمة أساسًا. شئنا أم أبينا، فإن أعظم الإنجازات تتحقق في غياب الضغط، وهذا منطقي طبعًا. (6) (7)

التوقعات مفهوم نسبي للغاية، وهذا هو مكمن خطورتها. جيم تيلور، الطبيب النفسي الذي ألف كتاب "درّب عقلك على النجاح الرياضي (Train Your Mind For Athletic Success)"، والذي عمل مستشارًا لفرق التزلج الأميركية واليابانية، والاتحاد الأميركي للتنس وغيرها، يؤكد الفكرة ذاتها: التوقعات مضرة، بل ومدمرة أحيانًا. الأمر بهذه البساطة. (8) (9) (10)

التوقعات لا تُبنى عبر منهجية عقلانية، بل العكس، تنشأ التوقعات من صور ذهنية متفرقة ومشوشة عن الماضي، غالبًا ما تكون عاطفية وتفتقر إلى المنطق. عندما يعود زيدان إلى ريال مدريد فإن ذكرياته تعود معه، ومن ثم، دون حيلة منه، يتوقع الجمهور تكرارًا لنجاحاته السابقة نفسها، أو بعضها على الأقل، فهو لا يتوقع الخسارة ذهابًا وإيابًا من سيتي وتشيلسي بسهولة نسبية، مهما كانت تلك الخسارة منطقية.

هذا هو أول ما تفعله التوقعات بالمدربين في فتراتهم الثانية مع النادي ذاته، تحول تركيزهم من محاولة تقديم أفضل ما عندهم، وهو السعي المنطقي لأي مدرب، بل ولأي شخص في الحياة عمومًا، إلى التركيز على محاولة تكرار النتائج نفسها، وهناك فارق شاسع بين هذا وذاك.

المصيبة أن تكرار النتائج نفسها، وهو ما لا يحدث غالبًا، قد لا يضمن رضا المشجعين إن حدث. في الواقع، تكرار النجاحات ذاتها مرة ثانية غالبًا ما يعود بالسلب على تقييم المرة الأولى، إذ يدفع المتابعين للاعتقاد بأن الأمر كان سهلًا ما دام قد تكرر، وهو ليس افتراضًا خاطئًا وحسب، بل غالبًا ما يكون ممعنًا في الجهل كذلك، والأهم أنه يقلل من قيمة إرثك الذي تركته في النادي سابقًا وعملت جاهدًا من أجل تحقيقه، وكأنك تعاقب على نجاحك.

ألّيغري يعود لإنقاذ النادي، ومشجعو برشلونة يطالبون بيب بالعودة لإنقاذ النادي، وتوتنهام كان يفاوض بوتشيتينو من أجل العودة لإنقاذ النادي، وأنشيلوتّي يعود لإنقاذ النادي بعد أن رحل زيدان الذي كان قد عاد لإنقاذ النادي بدوره، ولولا الحرج، لفاوض باريس توخيل من أجل العودة لإنقاذ النادي أيضًا. (11) (12) (13)

