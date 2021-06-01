تشيلسي البطل.. موعد توخيل وغوارديولا في سامرّاء

"فعل أو حدث يبدو متناقضا مع المتوقع منه بشكل متعمد، ويأتي بنتيجة مسلية غالبا". (تعريف السخرية – قاموس ميريام ويبستر) (1)

غوارديولا لا يكف عن التغيير في التشكيل والخطة. على الأقل هذا ما رأيناه أسبوعيا لسنوات، وهذا هو ما يؤكده مساعده أغلب هذه السنوات، دومينيك تورنت. حتى في الوديات قبل بداية الموسم، بيب يتعامل بجدية تامة، ولا يتوقف عن التغيير. (2)

كانت هذه هي السردية التي سيطرت على المشهد عقب إعلان تشكيل مانشستر سيتي، وبالطبع كان انتشارها مفهوما لأنها المرة المليون التي يقوم فيها غوارديولا بتغيير مشابه، ولا يبدو منطقيا لعموم جمهور الكرة قبل مباراة مهمة في دوري الأبطال.

هذا حقيقي تماما. حقيقي أيضا أن غوارديولا قام بتغييرات مشابهة قبل مواجهة الثلاثي الهابط هذا الموسم في البريميرليغ؛ ويست بروم وشيفيلد وفولهام. في مباراة يونايتد بالدور الأول مثلا أقحم بيب كلًّا من محرز وسترلينغ كأجنحة عكسية، تلعب وقدمها القوية تجاه العمق، بينما اشترك كانسيلو كظهير أيسر. قد تتوقع أن الهدف هنا كان انضمام البرتغالي لمحور الارتكاز لتحرير غوندوغان، ولكن غوندوغان كان يشاهد المباراة من دكة البدلاء.

تشكيل مباراة يونايتد وسيتي في الدور الأول من البريميرليغ هذا الموسم – المصدر هوسكورد

بعدها كان سيواجه ويست بروم في ملعب الاتحاد، فاشترك ميندي على اليسار وعاد كانسيلو إلى مركز الظهير الأيمن. غوندوغان عاد إلى محور الارتكاز كذلك رفقة رودري، وفي المقدمة، اشترك ستيرلينغ على اليمين وفودين على اليسار، وقدم كلٌّ منهما القوية جهة الخط، وبالطبع لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، ففي الدقيقة 75 دخل ووكر بديلا لميندي ليعود كانسيلو إلى اليسار مجددا، وإن كانت الحيرة قد أصابتك وتوقفت عن القراءة منذ عدة أسطر فنحن لا نلومك.

تشكيل مباراة سيتي وويست بروم في الدور الأول من البريميرليغ هذا الموسم – المصدر هوسكورد

المهم أن هذا هو ما يفعله بيب طوال الوقت، أمام أي خصم، وفي أي بطولة، ومهما كانت أهمية المباراة. في الواقع، دومينيك تورنت كان يحكي عن المرة التي اقترح فيها بيب البدء بميسي كمهاجم وهمي في كلاسيكو البرنابيو الشهير، وتذكر تورنت مدى استغرابه من فكرة كتلك في أهم مباراة في الموسم.

نجحت الفكرة نجاحا مدويا، ولكن في عالم موازٍ، تمكَّن فيه ريال مدريد من الصمود حينما كانت المباراة سجالا، كان بيب ليتحول إلى الفاشل الذي غيَّر مركز أفضل أجنحته، وربما أفضل أجنحة العالم وقتها، وخسر أهم مباريات الموسم لهذا السبب.

المشكلة لم تكن أبدا في ميل بيب للتغيير الدائم، بل ربما كان هذا أحد أهم أسلحته عبر مسيرته؛ ليس فقط لأن العصر الذي يثبت فيه المدرب التشكيل والخطة قد ولّى منذ زمن، وليس فقط لأن الخصوم كثيرا ما يتغيرون بدورهم، ولكن أيضا لأن هذه السيولة الدائمة كانت سلاح بيب الأهم ضد الفوضى.

هذه مفارقة لا تنال حقها من الحديث أبدا؛ التغييرات كانت طريقة بيب لهزيمة خصومه، ولكنها أيضا كانت أساسية لإبقاء لاعبيه متحفزين، ولصهرهم في منظومة تفوق فرديتهم وتسيطر عليها. التغييرات كانت ضرورية للحفاظ على النظام، والمشكلة لم تكن أبدا في التغيير. المشكلة كانت، وما زالت، وستظل، في المرات التي يخطئ فيها غوارديولا التغيير، خاصة عندما يكون الخطأ بهذه الفداحة.

توخيل

توخيل لم يكن مدربا دفاعيا أبدا، على الأقل ليس بالمعنى الدارج بين مشجعي اللعبة. في الواقع، توخيل كان وما زال من أكثر المتأثرين بغوارديولا، ولكنه أتى لتشيلسي في لحظة صعبة، وتعامل معها بذكاء شديد، والأهم بتواضع.

لعبة التحولات العكسية والمرتدات السريعة ليست سهلة، ولكنها، في أغلب الظروف، أسهل من غيرها، خاصة عندما تمتلك أجنحة بسرعة فيرنر وبوليسيك. توخيل لم يمتلك الوقت الكافي لإيصال أفكاره للاعبيه، ولكنه ذهب لاستغلال الموجود بأفضل طريقة ممكنة؛ بناء فريق يدافع جيدا ويصعب اختراقه، وفي الوقت ذاته قادر على مباغتة الخصوم في التحولات.

هذا هو الحل الوحيد الذي نعرفه إن أردت الحصول على ما تريده من إدارة مثل إدارة تشيلسي؛ إيجاد أسرع وأقصر طريقة لتحقيق النتائج الإيجابية. من الواضح أن النادي ارتبط بهذه الهوية منذ استحواذ رومان أبراموفيتش، وفي حالة توخيل، كان الهدف هو بناء أرضية صلبة للمفاوضات مع الإدارة في الصيف، خاصة حول ملف التعاقدات والتغييرات اللازمة في هيكل الفريق، الأمر الذي تسبَّب في رحيله عن باريس بالمقام الأول.

كل هذا حدَّد خيارات توخيل بشكل كبير، وفي خلال شهر واحد كان الألماني قد انتقل من محاولة تجربة هافرتز في مركز لاعب الوسط رقم 8، إلى الإبقاء على الجميع في مراكزهم بلا تغييرات جوهرية، ربما باستثناء استخدام كانتي في أدوار مختلفة، كانت ذروتها في مباراة الإياب أمام ريال مدريد، ولكنها لم تكن جديدة كليا على الفرنسي الأعجوبة، بعد تجربة مشابهة أقل لمعانا مع سارّي.

هذا السياق كان مناسبا بشدة لجماهير وإعلام البريميرليغ عموما، وجماهير وإعلام تشيلسي خصوصا؛ رفع الضغط عن الرجل مبكرا، وأتى بالنتائج السريعة التي تمناها الجميع لإنقاذ موسم كارثي، والأهم أن تعديلاته الخططية أظهرت لاعبين مثل روديجير وكريستيانسن وجورجينيو بشكل أفضل مما كانوا عليه مع لامبارد، خاصة الأول الذي استفاد بشدة من الدفعة المعنوية للعب في خط دفاع ثلاثي، يمكنه من الاندفاع بدنيا في المواجهات الثنائية على الخط وفي وسط الملعب دون قلق.

بمجرد استقرار هذا النمط في تشيلسي، أصبحت كل مباراة جديدة بمنزلة قيمة مضافة لتوخيل في لندن. كل مكسب جديد هو مفاجأة سعيدة لفريق لم يكن ينتظر من الموسم سوى محاولة جادة للمنافسة على المراكز الأربعة الأولى. باختصار؛ فريق شاب سريع مباشر، يلعب بضغوطات وتوقعات منخفضة نسبيا في الدوري، وبلا ضغوطات على الإطلاق في دوري الأبطال، يواجه الفريق الذي يتحمل العبء النفسي والذهني الأكبر على الإطلاق في هذه البطولة تحديدا.

من هنا نشأت السردية الثانية التي انتشرت عقب المباراة، سردية يمكننا أن نسميها بسردية المتخصصين. في تحليله، كتب مايكل كوكس عبر "ذا أثلتيك" أن نمط الضغط الذي استخدمه بيب كان السبب في عدد لا بأس به من التحولات الخطيرة التي عانى منها دفاعه. كان هذا رأي كلٍّ من حسن بلتاجي وأحمد وليد كذلك، الثنائي الذي ساعدنا في قراءة المباراة قبل وقوعها، عبر تحليل طويل نشره "ميدان". (3) (4)

الثلاثي؛ كوكس وحسن ووليد، يعتقد أن الضغط الثلاثي على دفاع تشيلسي كان السبب في ترك مساحات ضخمة على الأطراف، خاصة لتشيلويل الذي استطاع الاستفادة منها، وأن تلك التفصيلة تحديدا كانت أكثر تأثيرا في النتيجة من غياب كلٍّ من فيرناندينيو ورودري. (5)

غوارديولا

ما نعتقده نحن أن السرديتين صحيحتان؛ غوارديولا لم يكن ليتمكَّن من حماية دفاعه في مباراة كتلك بوجود غوندوغان كمحور ارتكاز وحيد، وأيضا وجود أيٍّ من فيرناندينيو أو رودري في موقعه لم يكن ليحمي الكتالوني من آثار نمط الضغط الفاشل الذي استخدمه.

ذهاب بيب للضغط على ثلاثي دفاع تشيلسي، الذي لا يُعَدُّ مميزا بشكل استثنائي في إخراج الكرة، كلَّفه مساحات ضخمة على الأطراف صُنع منها هدف تشيلسي بعد أن تكررت الجملة مرتين في الدقائق التي سبقته؛ ميندي أو تياغو سيلفا يرسلان الكرة الطولية العالية من فوق محرز إلى تشيلويل، فيُحوِّلها من لمسة واحدة إلى ماونت الذي يهبط ليضع ووكر وستونز في مأزق؛ إن تتبعاه فسيصبح تشيلويل بلا رقابة في خط مفتوح للأمام، وإن تركاه فسيتمكَّن من مهاجمتهما ووجهه للمرمى في وضعية مفضلة مع مساندة من تشيلويل، وإن صعدا لمواجهته هو وتشيلويل في موقف 2 على 2 فهذا يعني مساحات ضخمة في ظهرهما قد تتسبَّب في كارثة إن تمكَّن ماونت من تنفيذ دوران سريع أو مراوغة خاطفة، وهو ما حدث بالفعل، ليفاجأ بيب بموقف 2 على 2 في دفاعه؛ زينشنكو ودياش ضد فيرنر وهافرتز، ولكن وضعية جسم الأوكراني لم تسعفه لقطع الطريق على هافرتز.

اللقطة الأولى: ميندي يرسل الكرة من فوق محرز إلى تشيلويل لتجاوز ضغط سيتي على مدافعي تشيلسي – المصدر ذا أثلتيك

اللقطة الثانية: ووكر يضطر للتقدم مسافة ضخمة للضغط على تشيلويل تاركا ماونت بلا رقابة – المصدر ذا أثلتيك

اللقطة الثالثة: الكارثة تقع عندما يتراجع كلٌّ من ووكر وستونز لتغطية إنطلاقة فيرنر فيصبح هناك ثلاثة لاعبين بمهمة واحدة إن أضفت لهم دياش – المصدر ذا أثلتيك

اللقطة الرابعة: التمريرة المنطقية من ماونت إلى هافرتز في المساحة الضخمة التي تخلفت عن صعود اثنين من قلوب دفاع سيتي التقليديين، ووكر وستونز – المصدر ذا أثلتيك

المثير للمفارقة أن تلك الجملة هي ما استخدمها بيب في أول مباراة تمكَّن فيها من تفكيك شفرة ضغط ليفربول الشرس؛ مباراة الأنفيلد في نوفمبر/تشرين الثاني 2018. حينها كان الحارس إيدرسون يرسل الكرة العالية إلى ووكر أيضا، الذي يُحوِّلها إلى برناردو (محور الارتكاز الثاني في هذه الحالة) بلمسة واحدة كذلك، فيستدعي البرتغالي ضغط الظهير الأيسر لليفربول (روبرتسون) قبل أن يسلمها سريعة إلى ديفيد سيلفا، ومن هناك يطلقها الإسباني طولية تجاه مناطق ليفربول ليصنع موقف 3 على 3.

توخيل خدع غوارديولا وفكَّك ضغطه بالطريقة ذاتها التي فعلها بيب مع كلوب منذ 3 سنوات، ولم يكن للكتالوني أي عذر في الوقوع في فخ الألماني، ولكن المشكلة لم تكن في تلك التفصيلة وحسب، بل بدا وكأن بيب قد فعل كل شيء ليضمن هزيمته في هذه المباراة.

الآن دعك من كل التفاصيل التكتيكية للحظة، كل أنماط الضغط الصحيحة والخاطئة، والمساحات المتخلفة عن كل ذلك وكيفية استثمارها، ودعنا نخبرك بمنتهى البساطة أن غوندوغان استحق الطرد في بداية الشوط الثاني. لماذا؟ لأنه ليس مؤهلا لشغل مركز لاعب المحور، ولا يملك الإمكانيات البدنية أو الدفاعية التي تؤهله لمواجهة التحولات عموما، ناهيك بتحولات تشيلسي بالأخص.

لقطة الإنذار الأول للألماني أتت في الدقيقة 34 عندما تدخَّل بمنتهى الرعونة على قدم ماونت في محاولة لمنعه من استلام كرة طولية. هذه مشكلة أخرى من مشكلات غوندوغان سبَّبت متاعب ضخمة لبيب في الشوط الأول؛ ليس فقط مواجهة الكرات الطولية التي يخسرها الألماني لأسباب مفهومة، ولكن أيضا خسارة الكرات الثانية باستمرار.

تدخُّل غوندوغان على ماونت الذي نال عنه الإنذار في الدقيقة 34 – المصدر مواقع التواصل

اللقطة الثانية أتت في الدقيقة 53؛ مرة أخرى، غوندوغان يرتكب التدخُّل ذاته بالطريقة ذاتها على قدم هافرتز رغم أن اللعبة لم تكن تستدعي هذه الخشونة والرعونة. ماتيو لاهوز كان رحيما ولم يقتل المباراة في تلك اللحظة، ولكن تلك الرعونة غير الضرورية هي عنوان اختيار بيب في هذه الليلة.

تدخُّل غوندوغان على هافرتز الذي استحق عنه الإنذار الثاني والطرد في الدقيقة 53 – المصدر مواقع التواصل

"توقعت مشاركة فيرناندينيو". هذا هو ما قاله توخيل، وهو منطقي للغاية. البرازيلي هو أقدر لاعبي السيتي على مواجهة التحولات خلال السنوات الماضية، وسنّه المتقدمة (36 عاما) لم تمنعه من تقديم عروض رائعة هذا الموسم إذا نال الراحة الكافية قبلها. فيرناندينيو ليس لاعبا مثاليا طبعا، وتعيبه الخشونة في كثير من الأحيان بدوره، ولكنها الحل الأخير الذي يلجأ له البرازيلي في المواقف الصعبة، وتلك المواقف ليس من ضمنها مزاحمة ماونت على كرة طولية، أو خسارة سباق سرعة على الخط للاعب ببطء هافرتز. (6)

في الواقع، نحن نعتقد أن مشاركة غوندوغان كانت أكثر أثرا من خطة بيب الفاشلة للضغط. تشيلسي احتاج إلى جملة صعبة التنفيذ وبها مخاطرة عالية لتجاوز ضغط سيتي، وكان من السهل أن يخطئ ميندي التمريرة الطويلة لتشيلويل، ويتمكَّن سيتي من خلق تحوُّل مباشر في منطقة خطرة للغاية، بالضبط مثلما فعل أليسون في مباراة أنفيلد هذا الموسم، وحينها كان سيتحوَّل توخيل للفيلسوف الفاشل الذي طالب حارسه بما يفوق قدراته، ومنح المباراة للسيتي على طبق من ذهب.

السردية برُمَّتها كانت ستتغير لأنك تعلم مثلما نعلم أن الجماهير تحكم على كل شيء من نتيجته، لا احتمالات نجاحه المنطقية، ولكن ما لا يُغتفر أبدا هو أن تشيلسي لم يحتج إلى أي ابتكارات ليكشف عيوب غوندوغان في التحولات. العيوب التي يدركها بيب مثلما يدركها كل مَن شاهد غوندوغان يلعب كرة القدم في آخر سنوات. تشيلسي فقط احتاج إلى أن يضعه في مواجهات مستمرة مع لاعبيه بلا تفاصيل إضافية أو أفخاخ، وحتما كان طرده ليصبح أكثر تأثيرا من التأخُّر بهدف وحيد. خطأ لا يمكن تبريره منطقيا. الأمر بهذه البساطة.

كان هذا "زر الهلع" كما سمّاه جوناثان ويلسون في تحليله عقب المباراة؛ توخيل تمسَّك بأفضل أسلحته، بينما قرَّر بيب أنه بحاجة إلى أسلحة جديدة كليا بلا سبب منطقي. ما الذي يدعوك للتخلي عن نظام وهيكل ناجح في الضغط جربته مع تشيلسي نفسه أكثر من مرة؟ لا نعلم. ما الذي يدعوك لترك أفضل لاعبيك في مواجهة التحولات على الدكة بينما تواجه أكثر فرق العالم إجادة للتحولات في نهائي دوري الأبطال، وأهم مباراة في مسيرتك؟ لا نعلم. بيب لم يهزم نفسه وفريقه وحسب، بل منعنا من مشاهدة مباراة كانت لتصبح أفضل بكثير لو كانت خياراته أكثر منطقية. (7)

توخيل ألقى بغوارديولا في غياهب دوامة التفكير الزائد، ولو عاد منها بطريقة ما فستكون تلك مفاجأة ضخمة. كل هزيمة جديدة تدفع غوارديولا للوم نفسه والتفكير في طريقة لتفاديها في المستقبل، ولكنها تجعله أكثر هوسا بنفسه كذلك. النتيجة هي أنه اكتسب عادة كريهة في تحويل نفسه وفريقه إلى محل سخرية بعد هذه المباريات؛ إذ يخطط للمباراة بهدف معين في رأسه، فينتهي الأمر بأن العكس هو ما يحدث.

يواجه تشيلسي وهو يحاول حماية نفسه من مرتداتهم السريعة، فيكون الحل من وجهة نظره هو التسجيل في مرماهم مبكرا لإجبارهم على الخروج، وبما أن توخيل قد بنى أفضل هيكل دفاعي في أوروبا خلال الشهور الأخيرة، فإذن ينبغي لغوارديولا أن يخطف هدفه المبكر أثناء مرحلة بناء اللعب لتشيلسي، فيضغط على الدفاع بعدد كبير من اللاعبين، فينجح في تخطي الضغط بطريقة ما وتُصنع التحولات التي كان غوارديولا يحاول تجنُّبها بالمقام الأول. هذه حالة بائسة للغاية من النبوءات ذاتية التحقق (Self-Fulfilling Prophecies).

غوارديولا شخص معقد للغاية، وفي كثير من الأحيان كانت السردية الشعبية تظلمه وتقسو عليه وتتجاهل ظروف المباراة، وفي أحيان أخرى كانت الجماهير محقة حتى لو لم تكن تعلم السبب لكونها محقة. هذه المرة كان الأمر بسيطا للغاية، وحتى لو كان بيب قد نفذ ضغطه تنفيذا مثاليا فإن غوندوغان كان سيخذله في التحولات، وحتى لو لم يكن غوندوغان ليخذله في التحولات كان سترلينغ ليخذله في الفرص التي ستتاح له، والثنائي له باع طويل في هذا وذاك، ولا يُلام على إشراكهما في هذه المراكز سوى غوارديولا.

في قصة سومرست موم الشهيرة "موعد في سامرّاء"، يحكي الروائي الإنجليزي عن خادم ذهب للسوق في بغداد، وإذا به يُفاجأ بملك الموت ينظر إليه متوعِّدا، فعاد إلى سيده وطلب جواده ليهرب إلى سامرّاء معتقدا أنه يهرب من مصيره المحتوم، بينما هو في الحقيقة يركض نحوه بأقصى سرعة، إذ لم تكن نظرة ملك الموت نظرة وعيد، بل نظرة دهشة لأنه قابله في بغداد بينما كان موعده معه في سامرّاء. طبعا لسنا بحاجة إلى إخبارك عن هوية ملك الموت في ليلة التاسع والعشرين من مايو/أيار 2021. (8)

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المصادر