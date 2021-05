تأييد متأخر وتغريدة مائعة.. هل خيب صلاح توقعات العرب والفلسطينيين؟

مبدئيا، نعتقد أن العنوان مربك للغاية. لقد اعتدنا أن نناقش عناويننا معك لأن العثور على عنوان مناسب يصبح صعبا في مثل هذه المواقف، وهذه هي المشكلة هنا، ما السؤال الذي نرغب في طرحه بالضبط؟

هل كان تأييد صلاح متأخرا؟ هل كان تأييدا أصلا؟ مَن العرب؟ هذا سؤال حقيقي، هل يمكن اعتبار العرب كيانا موحدا؟ ماذا توقعوا من صلاح؟ وهل خيب صلاح هذه التوقعات أم بالعكس، فعل ما كان متوقعا منه؟

I’m calling on all the world leaders including on the Prime Minister of the country that has been my home for the past 4 years to do everything in their power to make sure the violence and killing of innocent people stops immediately. Enough is enough. @BorisJohnson

