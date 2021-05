كورتوا.. البطل الذي تغلَّب على التسونامي ولم يُصفِّق له أحد

هل تمتلك حسابا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر؟ إن كنت لا تفعل، فدعنا نخبرك بما وجدناه بعد البحث باسم "تيبو كورتوا" حارس مرمى نادي ريال مدريد. إنها تغريدة لإحدى مشجعات النادي الملكي وهي تُطالب الكاتب بصحيفة صن: "جو ميلز" بالاعتذار. لماذا؟ لأنه وصف الحارس البلجيكي قبل ثلاثة أعوام بأنه أسوأ صفقة في تاريخ الميرينجي كله.(1)

"YOUR APOLOGY NEED TO BE AS LOUD AS THE DISRESPECT WAS."

I believe in Thibaut Courtois SUPREMACY ♥️🥺💯👑#realmadrid #ElClassico pic.twitter.com/awIBBsU846

— Lady Ramos//Marvel Stan acc♥️👑 (@Ronaldonia2) April 10, 2021